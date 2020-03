Siêu xe Ferrari Sergio cũ rao bán gần 70 tỷ đồng

Chúng ta thường hay nhắc đến LaFerrari, Enzo hay thậm chí là cả Monza SP mỗi khi đề cập đến những chiếc siêu xe triệu đô phiên bản cực hiếm của hãng Ferrari nhưng ít ai dám kể về những câu chuyện liên quan đến siêu xe Ferrari Sergio, chiếc xe "ngựa chồm" có số lượng sản xuất chưa vượt qua 10 chiếc. Siêu xe Ferrari Sergio được thai nghén từ năm 2012 và phải mất 3 năm sau đó, hãng siêu xe Ý, Ferrari mới chịu đưa mẫu xe này vào sản xuất với những điều kiện vô cùng khắt khe từ người mua cho đến người bán sau này và cả những chính sách đặc biệt của khách hàng VIP. Những lý do vô tiền khoáng hậu của hãng Ferrari đã giúp cho toàn bộ 6 chiếc Ferrari Sergio hàng hiếm đều có chủ nhân từ trước khi xe được đưa vào sản xuất. Những người này đều được giữ bí mật danh tính nhưng chắc chắn là những nhà sưu tập xe Ferrari máu mặt nhất trên thế giới. Nếu không nằm trong số 6 khách hàng được hãng Ferrari chọn mua siêu xe Ferrari Sergio, các đại gia giờ đây có thể sở hữu mẫu xe này theo diện đã qua sử dụng. Nói là vậy nhưng tình trạng của các xe đều còn rất mới vì chủ nhân của chúng không có nhiều thời gian để lái hết các xe có trong garage và Ferrari Sergio cũng không ngoại lệ. Chẳng hạn như chiếc siêu xe Ferrari Sergio màu xanh Azzurro LoLo có một không hai trên thế giới này khi được rao bán chỉ mới lăn bánh 1.900 km. Màu sơn này còn đặc biệt hơn là do con gái chủ xe đã làm việc với hãng Ferrari để tạo ra cho chiếc Ferrari Sergio này có bộ áo xanh Azzurro LoLo độc đáo. Màu sơn xanh Azzurro LoLo trên chiếc siêu xe Ferrari Sergio này còn phối cùng bộ mâm sơn 2 tông màu là bạc và vàng đi kèm nhiều chi tiết bằng carbon. Một thông tin khá thú vị là giá xe Ferrari Sergio màu xanh Azzurro LoLo được chào bán chỉ 3 triệu đô la, tương đương gần 70 tỷ đồng. Mức giá này vẫn rẻ chán so với số tiền 6,1 triệu đô la mà một chiếc Ferrari Sergio màu vàng được chào bán vào năm 2017. Vậy còn chờ gì mà không mua 1 trong 6 chiếc Ferrari Sergio hiếm hoi trên toàn thế giới này chỉ với giá 3 triệu đô la. Nội thất chiếc siêu xe Ferrari Sergio đang được chào bán với mức giá gần 70 tỷ đồng. Ferrari Sergio được phát triển dựa trên mẫu siêu xe Ferrari 458 Spider và do hãng Pininfarina thiết kế. Trên tựa đầu ghế ngồi của siêu xe Ferrari Sergio màu xanh Azzurro LoLo được chào bán gần 70 tỷ đồng có logo "ngựa chồm" của hãng Ferrari và tên xe là Sergio được hoàn thành trong chỉ màu xanh dương. Được phát triển dựa trên siêu mui trần Ferrari 458 Spider nhưng Ferrari Sergio lại được trang bị khối động cơ mạnh mẽ từ mẫu xe hiệu suất cao là Ferrari 458 Speciale Aperta. Cụ thể, Ferrari Sergio sử dụng "trái tim" V8 có dung tích 4.5 lít, hút khí tự nhiên, cho công suất 597 mã lực và có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3 giây. Video: Ngắm siêu xe Ferrari Sergio hàng hiếm.

Chúng ta thường hay nhắc đến LaFerrari, Enzo hay thậm chí là cả Monza SP mỗi khi đề cập đến những chiếc siêu xe triệu đô phiên bản cực hiếm của hãng Ferrari nhưng ít ai dám kể về những câu chuyện liên quan đến siêu xe Ferrari Sergio, chiếc xe "ngựa chồm" có số lượng sản xuất chưa vượt qua 10 chiếc. Siêu xe Ferrari Sergio được thai nghén từ năm 2012 và phải mất 3 năm sau đó, hãng siêu xe Ý, Ferrari mới chịu đưa mẫu xe này vào sản xuất với những điều kiện vô cùng khắt khe từ người mua cho đến người bán sau này và cả những chính sách đặc biệt của khách hàng VIP. Những lý do vô tiền khoáng hậu của hãng Ferrari đã giúp cho toàn bộ 6 chiếc Ferrari Sergio hàng hiếm đều có chủ nhân từ trước khi xe được đưa vào sản xuất. Những người này đều được giữ bí mật danh tính nhưng chắc chắn là những nhà sưu tập xe Ferrari máu mặt nhất trên thế giới. Nếu không nằm trong số 6 khách hàng được hãng Ferrari chọn mua siêu xe Ferrari Sergio, các đại gia giờ đây có thể sở hữu mẫu xe này theo diện đã qua sử dụng. Nói là vậy nhưng tình trạng của các xe đều còn rất mới vì chủ nhân của chúng không có nhiều thời gian để lái hết các xe có trong garage và Ferrari Sergio cũng không ngoại lệ. Chẳng hạn như chiếc siêu xe Ferrari Sergio màu xanh Azzurro LoLo có một không hai trên thế giới này khi được rao bán chỉ mới lăn bánh 1.900 km. Màu sơn này còn đặc biệt hơn là do con gái chủ xe đã làm việc với hãng Ferrari để tạo ra cho chiếc Ferrari Sergio này có bộ áo xanh Azzurro LoLo độc đáo. Màu sơn xanh Azzurro LoLo trên chiếc siêu xe Ferrari Sergio này còn phối cùng bộ mâm sơn 2 tông màu là bạc và vàng đi kèm nhiều chi tiết bằng carbon. Một thông tin khá thú vị là giá xe Ferrari Sergio màu xanh Azzurro LoLo được chào bán chỉ 3 triệu đô la, tương đương gần 70 tỷ đồng. Mức giá này vẫn rẻ chán so với số tiền 6,1 triệu đô la mà một chiếc Ferrari Sergio màu vàng được chào bán vào năm 2017. Vậy còn chờ gì mà không mua 1 trong 6 chiếc Ferrari Sergio hiếm hoi trên toàn thế giới này chỉ với giá 3 triệu đô la. Nội thất chiếc siêu xe Ferrari Sergio đang được chào bán với mức giá gần 70 tỷ đồng. Ferrari Sergio được phát triển dựa trên mẫu siêu xe Ferrari 458 Spider và do hãng Pininfarina thiết kế. Trên tựa đầu ghế ngồi của siêu xe Ferrari Sergio màu xanh Azzurro LoLo được chào bán gần 70 tỷ đồng có logo "ngựa chồm" của hãng Ferrari và tên xe là Sergio được hoàn thành trong chỉ màu xanh dương. Được phát triển dựa trên siêu mui trần Ferrari 458 Spider nhưng Ferrari Sergio lại được trang bị khối động cơ mạnh mẽ từ mẫu xe hiệu suất cao là Ferrari 458 Speciale Aperta. Cụ thể, Ferrari Sergio sử dụng "trái tim" V8 có dung tích 4.5 lít, hút khí tự nhiên, cho công suất 597 mã lực và có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3 giây. Video: Ngắm siêu xe Ferrari Sergio hàng hiếm.