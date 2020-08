Siêu xe Cizeta V16T "cực hiếm" của Quốc vương Brunei tìm chủ mới

Nói đến chủ sở hữu của những bộ sưu tập xe "khủng" nhất thế giới, không thể không nhắc đến Quốc vương Brunei - Hassanal Bolkiah. Theo tin đồn, siêu xe của quốc vương đình đám tại Đông Nam Á này lên đến 5.000 chiếc khác nhau. Không ít chiếc xe trong số đó hiện đang nằm phủ bụi và "chết dần, chết mòn" tại Brunei. Ngoài ra, còn có những chiếc xe "may mắn" hơn khi được rao bán trên thị trường ôtô cũ. Chiếc siêu xe Cizeta V16T đời 1993 dưới đây là một ví dụ điển hình. Mang số khung No. 101, đây là 1 trong đúng 9 chiếc siêu xe Cizeta V16T trên toàn thế giới sở hữu cả nội thất lẫn ngoại thất màu xanh dương. Được sản xuất từ năm 1991 - 1995 với số lượng đúng 20 chiếc, Cizeta V16T ban đầu được biết đến dưới cái tên Cizeta-Moroder V16T. Nguyên nhân là do công ty Cizeta Automobili được thành lập bởi kỹ sư ô tô Claudio Zampolli và nhà soạn nhạc Giorgio Moroder. Tuy nhiên, về sau, nhà soạn nhạc rút khỏi công ty nên siêu xe này được đổi tên thành Cizeta V16T. Nếu cảm thấy siêu xe Cizeta V16T có thiết kế khá quen mắt thì bạn hẳn có trí nhớ rất tốt. Cizeta V16T vốn do ông Claudio Zampolli - người từng tham gia vào quá trình phát triển siêu xe Lamborghini Miura và thiết lập hệ thống đại lý Lamborghini tại Mỹ - thiết kế. Ngoài ra, thiết kế nguyên bản của siêu xe này do ông Marcelo Gandini - người tạo hình cho siêu xe Lamborghini Miura, Countach và phiên bản cuối cùng của Diablo - chấp bút. Bên ngoài, Cizeta V16T rộng hơn khoảng 76 mm so với Ferrari Testarossa và mang ngoại hình tương tự những chiếc siêu xe Lamborghini vào hồi đầu thập niên. Tuy nhiên, Cizeta V16T đặc biệt hơn một chút khi được trang bị đến 4 đèn pha có thể gập xuống và mở lên trên nắp ca-pô. Chiếc Cizeta V16T của Quốc vương Hassanal Bolkiah là xe thứ 6 xuất xưởng từ nhà máy của công ty Cizeta Automobili và đi kèm những thanh nằm ngang ở khe gió cạnh chắn bùn sau thay vì dọc như những chiếc khác. Ngoài ra, ống xả trên chiếc siêu xe này có vẻ cũng đã được thay đổi. Chưa hết, phần lớn các nhân viên của công ty Cizeta Automobili, đặt nhà máy tại Modena, Ý, đều là cựu kỹ sư của hai thương hiệu siêu xe đình đám Ferrari và Lamborghini. Riêng không gian bên trong Cizeta V16T lại do ông Bruno Paratelli - người chịu trách nhiệm cho nội thất của phần lớn siêu xe Lamborghini vào thời điểm đó - hoàn thiện. Nguồn cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ xăng V16, dung tích 6.0 lít, đặt ở phía sau. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 540 mã lực tại tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 542 Nm. Động cơ có 64 van, 8 trục cam, 4 nắp quy lát, 2 hệ thống phun xăng và 2 dây xích truyền động trục cam đồng thời đi với bình xăng 140 lít. Sức mạnh được truyền tới bánh sau dùng vành 17 inch thông qua hộp số ZF 5 cấp. Ngoài ra, xe còn có khung gầm với cấu trúc không gian và hệ thống treo xương đòn kép được thiết kế với cảm hứng từ xe đua vào thời điểm đó. Chiếc V16T của Quốc vương Brunei đã từng được mang đi trưng bày trong triển lãm Ô tô Geneva và được sử dụng trong nhiều hình ảnh cung cấp cho báo chí của công ty Cizeta Automobili. Đại lý Hong Seh Motors ở Singapore đã thay mặt Quốc vương Brunei để đặt mua chiếc siêu xe này. Tuy nhiên, chiếc Cizeta V16T này lại không được đưa từ Singapore về Brunei và cũng chưa từng được đăng ký. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi chiếc xe mới chạy chưa đến 600 dặm (khoảng 965 km). Thậm chí, chiếc Cizeta V16T của Quốc vương còn chưa từng được thay lốp. Đại lý siêu xe cổ Curated, đặt trụ sở tại thành phố biển Miami, bang California, Mỹ, đã mua chiếc siêu xe Cizeta V16T từng thuộc về Quốc vương Brunei cách đây khoảng 6 tháng. Đến tháng 7/2020 vừa qua, đại lý Hong Seh Motors đã chuyển chiếc siêu xe này sang Mỹ. Hiện giá xe Cizeta V16T vừa hiếm vừa đặc biệt này vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, chắc chắn rằng chiếc siêu xe hiếm và đặc biệt này sẽ có giá không rẻ. Video: Soi sàn siêu xe của Quốc vương Brunei - Hassanal Bolkiah.

