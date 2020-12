Siêu xe Audi R8 V10 Plus “tái xuất” cùng chủ nhân tại Sài Gòn

Audi R8 V10 Plus màu đỏ nổi bật được bắt gặp khi đang nằm "xếp lốp" tại khu vực Nhà thờ Đức Bà, TP HCM. Tất nhiên, siêu xe Đức nhanh chóng trở thành tâm điểm gây chú ý với những người xung quanh. Được đưa về nước theo đường nhập khẩu tư nhân từ năm 2016, siêu xe Audi R8 V10 Plus này rất ít được chủ nhân sử dụng, vì vậy đến nay xe vẫn rất mới, lớp sơn ngoài vô cùng bóng bẩy. "Dàn chân" đa chấu sơn đen cá tính cũng góp phần làm nên vẻ đẹp thể thao, năng động của R8 V10 Plus. Ngoài ra, xe còn có một cánh gió cố định bằng sợi carbon ở phía sau để phân biệt R8 V10 Plus với R8 V10. Ngoài ra, xe còn có cụm đèn chiếu sáng góc cạnh với công nghệ Full-Led, nắp ca-pô với hai đường gân dập nổi khoẻ khoắn, lưới tản nhiệt hình lục giác thể thao, hốc gió cỡ lớn dưới cặp đèn pha có các nan đứng thay vì nan ngang như cũ và vỏ gương chiếu hậu thì được làm bằng sợi carbon siêu nhẹ. Cung cấp sức mạnh cho Audi R8 V10 Plus là khối động cơ hút khí tự nhiên V10 FSI 5.2 lít, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp cho công suất 602 mã lực, xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,2 giây, nhanh hơn người tiền nhiệm 20%, vận tốc cực đại 330 km/h. mức giá xe Audi R8 V10 Plus khi mới về Việt Nam khoảng hơn 10 tỷ đồng. Video: Chi tiết siêu xe Chi tiết Audi R8 2020 thế hệ mới.

Audi R8 V10 Plus màu đỏ nổi bật được bắt gặp khi đang nằm "xếp lốp" tại khu vực Nhà thờ Đức Bà, TP HCM. Tất nhiên, siêu xe Đức nhanh chóng trở thành tâm điểm gây chú ý với những người xung quanh. Được đưa về nước theo đường nhập khẩu tư nhân từ năm 2016, siêu xe Audi R8 V10 Plus này rất ít được chủ nhân sử dụng, vì vậy đến nay xe vẫn rất mới, lớp sơn ngoài vô cùng bóng bẩy. "Dàn chân" đa chấu sơn đen cá tính cũng góp phần làm nên vẻ đẹp thể thao, năng động của R8 V10 Plus. Ngoài ra, xe còn có một cánh gió cố định bằng sợi carbon ở phía sau để phân biệt R8 V10 Plus với R8 V10. Ngoài ra, xe còn có cụm đèn chiếu sáng góc cạnh với công nghệ Full-Led, nắp ca-pô với hai đường gân dập nổi khoẻ khoắn, lưới tản nhiệt hình lục giác thể thao, hốc gió cỡ lớn dưới cặp đèn pha có các nan đứng thay vì nan ngang như cũ và vỏ gương chiếu hậu thì được làm bằng sợi carbon siêu nhẹ. Cung cấp sức mạnh cho Audi R8 V10 Plus là khối động cơ hút khí tự nhiên V10 FSI 5.2 lít, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp cho công suất 602 mã lực, xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,2 giây, nhanh hơn người tiền nhiệm 20%, vận tốc cực đại 330 km/h. mức giá xe Audi R8 V10 Plus khi mới về Việt Nam khoảng hơn 10 tỷ đồng. Video: Chi tiết siêu xe Chi tiết Audi R8 2020 thế hệ mới.