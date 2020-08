Siêu xe Aston Martin DB5 Junior “thiếu nhi” bán ra cả tỷ đồng

Những đứa trẻ em thời nay thật may mắn khi có vô số lựa chọn giải trí và luôn luôn có những chiếc xe đồ chơi cực tinh vi. Thậm chí ngay đến các nhà sản xuất xe chính hiệu cũng chủ động làm ra những phiên bản xe đồ chơi đặc biệt để nuôi dưỡng “khách hàng tiềm năng” ngay từ thuở bé và chiếc Aston Martin DB5 Junior mới này là một ví dụ. Học tập theo Bugatti với sản phẩm Baby ra mắt hồi tháng trước, thương hiệu xe sang Anh Quốc giờ đây cũng giới thiệu một dự án tượng tự. Nó được chế tạo dựa trên mẫu siêu xe Aston Martin DB5 huyền thoại và mang tên DB5 Junior. Được hợp tác phát triển với The Little Car Company, DB5 Junior có bản chất là một bản sao chạy điện mang kích thước bằng 2/3 mẫu DB5 nguyên gốc. Thế nhưng chiếc xe “nhí” này lại không hề chỉ dành cho trẻ em. Với chiều dài khoảng 3 mét, DB5 Junior có thể dễ dàng chở một người lớn và một trẻ em ngồi kèm bên cạnh. Nó có trang bị một mô tơ điện đơn lẻ sản sinh 6,7 mã lực, đủ để đưa chiếc xe nặng 270 kg lên tốc độ tối đa 48 km/h. Mô tơ điện có trách nhiệm vận hành bộ la-zăng 10 inch phía sau trong khi lực hãm được cung cấp bởi 4 phanh đĩa. Cụm pin được đặt dưới nắp capô và cung cấp cự li di chuyển 16 – 32 km trên một lần sạc. Cụm pin này có thể dễ dàng tháo ra và tráo đổi nhanh chóng trong vài giây đồng hồ. Là một mẫu xe điện hiện đại, DB5 Junior có 3 chế độ lái khác biệt gồm Novice, Expert, và Race. Mỗi chế độ cung cấp một lượng mã lực khác nhau, với chế độ Novice có kèm một công tắc ngắt từ xa để vô hiệu chiếc xe trong vòng 30 mét. Nói một cách khác, Novice là chế độ dành cho trẻ em đích thực, còn hai chế độ kia là dành cho những ông bố, bà mẹ ham vui. Khách hàng cũng có thể lựa chọn mua phiên bản DB5 Junior nâng cấp với thêm một chế độ lái, nâng gấp đôi công suất lên 13,4 mã lực và “tăng tốc độ tối đa lên một cấp độ chưa xác định”. Phiên bản đắt giá hơn cũng mang thân vỏ sợi carbon, một bộ hạn chế trượt vi sai, và một cụm pin thứ hai.Giá xe Aston Martin DB5 Junior phiên bản "nhi đồng" này có giá khởi điểm 35.000 bảng Anh (tương đương 1,08 tỷ đồng), trong khi bản mạnh hơn DB5 Vantage Junior có giá từ 45.000 bảng Anh (tương đương 1,39 tỷ đồng). Quá trình sản xuất sẽ bắt đầu trong năm sau tại Anh Quốc, với đợt giao hàng đầu tiên diễn ra vào nửa cuối 2021. Số lượng sản xuất cũng sẽ giới hạn chỉ 1.059 chiếc mà thôi. Video: Chi tiết siêu xe Aston Martin DB5 Junior.

