Siêu McLaren Artura GT4 được trang bị động cơ tiết kiệm xăng

Siêu xe McLaren Artura GT4 là bản đua chuyên dụng cho phân khúc GT4, được phát triển trên nền tảng mẫu xe thể thao hybrid Artura. So với phiên bản thương mại, chiếc xe hoàn toàn không được hỗ trợ công nghệ hybrid và sẽ chính thức có mặt tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2022. Cụ thể, McLaren Artura GT4 2023 mới được trang bị động cơ V6 twin-turbo, kết hợp cùng bộ xử lý trung tâm Bosch Motorsport ECU. Sức mạnh được truyền đến cầu sau thông qua hộp số 7 cấp với tỷ số truyền ngắn hơn "đàn anh" 570S GT4. Hệ thống treo và hệ thống phanh cũng được tinh chỉnh lại nhằm mang đến hiệu quả vận hành tốt hơn. Artura GT4 cũng được bổ trợ hệ thống chống bó cứng phanh ABS thể thao, chức năng kiểm soát độ bám có thể tùy chỉnh được cùng nhiều tùy chọn an toàn khác. Vị trí tay đua được chăm chút với ghế thể thao đạt chuẩn FIA 8862, tùy chọn ghế hành khách, bàn đạp ga và thắng có thể tùy chỉnh được, tùy chọn chức năng cung cấp nước uống cho người lái, bảng đồng hồ kỹ thuật số Bosch DDU, vô lăng xe đua với các phím phát sáng tương tự như trên 720S GT3... Gói ngoại thất hoàn toàn mới của Artura GT4 giúp tăng khả năng khí động học so với 570S GT4. Đặc biệt cánh gió sau của xe có thể điều chỉnh với 7 góc độ, cho phép tay đua có thể sử dụng phù hợp với phong cách thi đấu và điều kiện của từng trường đua khác nhau. Được thiết kế trên nền tảng khung gầm siêu nhẹ bằng sợi carbon (MCLA), McLaren Artura GT4 nhẹ hơn 570S GT4 hơn 100 kg. Việc lược bỏ hệ thống hybrid cũng giúp chiếc xe nhẹ hơn phiên bản thương mại khoảng 130 kg. Hiện tại, McLaren Artura GT4 đang được phân phối bởi McLaren Motorsport Retailers và có khả năng thi đấu ngay trong mùa giải 2023. Video: Xem chi tiết McLaren Artura GT4 2023 bản đua.

