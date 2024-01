Siêu crossover Mullen Five RS tốc độ 322 km/h, mạnh 1.000 mã lực

Ngày càng nhiều công ty khởi nghiệp xâm nhập vào thị trường xe điện thế giới, đồng nghĩa các thương hiệu cần phải thể hiện rõ sự khác biệt của các sản phẩm. Mullen đang thực hiện điều này với Mullen Five RS 2026 mới nhằm khẳng định vị thế của chiếc crossover hiệu suất cao được ra mắt tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) ở Las Vegas. Số liệu vượt trội về sức mạnh là việc dễ dàng nhận thấy với các mẫu xe điện, nhưng không thực sự mới mẻ. Tuy vậy, với chiếc crossover Mullen Five RS điện thì thông số công suất lên đến 1.000 mã lực khá đáng nể. Với hai động cơ đặt ở trước và sau, Five RS sản sinh công suất khủng lên đến 1.000 mã lực và mô-men xoắn 1.151 Nm. Mullen tuyên bố, chiếc xe có thể đạt tốc độ 0-100 km/h trong vòng dưới 2 giây. Tốc độ tối đa đạt được là 322 km/h hoặc cao hơn nữa. Để đạt được tốc độ này nhờ vào hộp số hai cấp tương tự Porsche Taycan và bộ cấu hình khí động học đặc biệt. Mullen có bộ cánh gió lớn đặt phía sau, cùng một cánh gió nằm ở nơi kính sau gặp gọn với thân xe. Một chi tiết thiết kế thú vị khác là lỗ thông gió ở phía trước. Trong khi siêu xe như Ferrari và các hãng khác sử dụng các lỗ thông gió gắn liền trên nắp ca-pô, thì cách các khe hút khí ở đây tạo thành “tấm nắp tản nhiệt” đặc biệt. Để đảm bảo khả năng tăng tốc liên tục, Mullen đã thiết kế chế độ “đường đua siêu hiệu năng”. Điều này điều chỉnh các thiết lập trong việc Remap chân ga, hệ truyền động, làm mát pin, hệ thống giảm xóc và cảm giác lái để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người lái. Mullen Five RS trang bị hệ thống phanh Brembo 6 piston ở phía trước và 4 piston ở phía sau kết hợp cùm phanh carbon. Bộ lốp trước 20 inch hiệu suất cao và phía sau là 21 inch. Khả năng phanh gấp của xe ở tốc độ 100 km/h về 0 km/h trong 33 m. Kích thước tổng thể của Mullen Five RS có chiều dài 4.902 mm, chiều rộng 2.032 mm, chiều cao 1.626 mm và chiều dài cơ sở 2.946 mm. Khoảng sáng gầm xe 170 mm. Xe trang bị bộ pin dung lượng 100 kWh, khả năng di chuyển lên đến 483 km (300 mph) mỗi lần sạc. Phiên bản hiệu suất cao RS sẽ có phạm vi di chuyển ít hơn 40 km (25 mph) so với Five bản tiêu chuẩn. Để đảm bảo khả năng sạc nhanh, xe được trang bị kiến trúc 800V cho phép sạc lên tới 80% dung lượng pin trong thời gian khoảng 20 phút. Mullen Five RS cũng có hệ thống giải trí tích hợp, trợ lý cá nhân dựa trên trí tuệ nhân tạo được gọi là Persona, công nghệ nhận diện khuôn mặt và công nghệ hỗ trợ lái xe cấp độ 2+. Ghế ngồi của crossover Mullen Five RS được bọc da Nubuck cao cấp và Alcantara có lưng carbon.Các vật liệu nhẹ khác cũng được sử dụng trên phần cửa, khung đã giảm trọng lượng 2,3 tấn. Dự kiến, Mullen Five RS sẽ sản xuất vào cuối năm 2025 và sẽ bán ra vào giữa năm 2026. Biến thể SUV cũng sẽ sớm xuất hiện, mức giá xe Mullen Five RS dự kiến từ 55.000 USD sẽ sớm được giới thiệu. Video: Siêu crossover Mullen Five RS chính thức ra mắt.

