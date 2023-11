Gogoro CrossOver - chiếc "crossover 2 bánh" chạy điện này có gì hot?

Hãng xe máy điện nổi tiếng tới từ Đài Loan vừa công bố xe máy điện Gogoro CrossOver 2023 mới - một chiếc tay ga điện mà họ mệnh danh là "chiếc SUV 2 bánh đầu tiên". Tuy nhiên xe máy điện Gogoro CrossOver được coi là SUV không phải vì khả năng địa hình, mà bởi mục đích sử dụng và hệ thống chứa đồ có khả năng cấu hình linh hoạt phù hợp với hoàn cảnh sử dụng.Gogoro CrossOver 2023 chạy điện đã ra mắt với hai biến thể: CrossOver và CrossOver S, cung cấp công suất lần lượt là 7,0kW (9,4 mã lực) và 7,6kW (10,2 mã lực) — hiệu suất tương đương hoặc nhỉnh hơn một chút so với một chiếc xe tay ga 125 cc trung bình. Hiệu suất của xe máy điện Gogoro CrossOver của Đài Loan không có gì đặc biệt, với tốc độ tối đa khoảng 60km/h đến 70km/h. Nó có phạm vi hoạt động là 150km ở tốc độ vừa phải 30km/h. Thương hiệu Gogoro tuyên bố họ đã gia cố, thiết kế đặc biệt khung và hệ thống treo của mẫu xe máy điện CrossOver mới, để có thể sử dụng trên mọi cũng đường địa hình. Mặc dù vậy, khoảng sáng gầm xe được công bố chỉ là 14,2cm - để dễ so sánh, con số này chỉ cao hơn 11mm so với chiếc Honda PCX 125. Tuy nhiên đây vẫn là mẫu xe có gầm cao nhất của Gogoro cho đến nay. Bên cạnh sự kết hợp giữa hệ động lực và pin hiệu quả, Gogoro CrossOver còn có hệ thống chất dỡ hành lý có thể tùy chỉnh rất cao, sử dụng các khung thép bao quanh phần sau của chiếc xe tay ga . Cùng với khung hình ống, CrossOver còn có baga gắn trên đèn pha LED ngộ nghĩnh và giá để hành lý nhỏ dưới ghế hành khách chia đôi có thể tháo rời. Nhìn chung hệ thống này cấp cho người lái tổng cộng 26 điểm gắn để tải hàng hóa. Điều này tiện lợi, nhưng không phải là ý tưởng mới vì trước đây nhiều mẫu xe tay ga khác cũng đã được thiết kế thực dụng tương tự như Honda Benly, Zoomer hay Yamaha BWs. Mức giá xe Gogoro CrossOver 2023 chưa được công bố chính thức, ban đầu đã công bố sẽ bán CrossOver đầu tiên tại thị trường Đài Loan. Hơn nữa, hãng tuyên bố có kế hoạch bán chiếc xe ở các thị trường khác thậm chí cả Việt Nam trong tương lai và chủ yếu hướng đến các khách hàng trẻ tuổi - đặc biệt là thế hệ GenZ. Video: Giới thiệu xe máy điện Gogoro CrossOver hoàn toàn mới.

Hãng xe máy điện nổi tiếng tới từ Đài Loan vừa công bố xe máy điện Gogoro CrossOver 2023 mới - một chiếc tay ga điện mà họ mệnh danh là "chiếc SUV 2 bánh đầu tiên". Tuy nhiên xe máy điện Gogoro CrossOver được coi là SUV không phải vì khả năng địa hình, mà bởi mục đích sử dụng và hệ thống chứa đồ có khả năng cấu hình linh hoạt phù hợp với hoàn cảnh sử dụng. Gogoro CrossOver 2023 chạy điện đã ra mắt với hai biến thể: CrossOver và CrossOver S, cung cấp công suất lần lượt là 7,0kW (9,4 mã lực) và 7,6kW (10,2 mã lực) — hiệu suất tương đương hoặc nhỉnh hơn một chút so với một chiếc xe tay ga 125 cc trung bình. Hiệu suất của xe máy điện Gogoro CrossOver của Đài Loan không có gì đặc biệt, với tốc độ tối đa khoảng 60km/h đến 70km/h. Nó có phạm vi hoạt động là 150km ở tốc độ vừa phải 30km/h. Thương hiệu Gogoro tuyên bố họ đã gia cố, thiết kế đặc biệt khung và hệ thống treo của mẫu xe máy điện CrossOver mới, để có thể sử dụng trên mọi cũng đường địa hình. Mặc dù vậy, khoảng sáng gầm xe được công bố chỉ là 14,2cm - để dễ so sánh, con số này chỉ cao hơn 11mm so với chiếc Honda PCX 125. Tuy nhiên đây vẫn là mẫu xe có gầm cao nhất của Gogoro cho đến nay. Bên cạnh sự kết hợp giữa hệ động lực và pin hiệu quả, Gogoro CrossOver còn có hệ thống chất dỡ hành lý có thể tùy chỉnh rất cao, sử dụng các khung thép bao quanh phần sau của chiếc xe tay ga . Cùng với khung hình ống, CrossOver còn có baga gắn trên đèn pha LED ngộ nghĩnh và giá để hành lý nhỏ dưới ghế hành khách chia đôi có thể tháo rời. Nhìn chung hệ thống này cấp cho người lái tổng cộng 26 điểm gắn để tải hàng hóa. Điều này tiện lợi, nhưng không phải là ý tưởng mới vì trước đây nhiều mẫu xe tay ga khác cũng đã được thiết kế thực dụng tương tự như Honda Benly, Zoomer hay Yamaha BWs. Mức giá xe Gogoro CrossOver 2023 chưa được công bố chính thức, ban đầu đã công bố sẽ bán CrossOver đầu tiên tại thị trường Đài Loan. Hơn nữa, hãng tuyên bố có kế hoạch bán chiếc xe ở các thị trường khác thậm chí cả Việt Nam trong tương lai và chủ yếu hướng đến các khách hàng trẻ tuổi - đặc biệt là thế hệ GenZ. Video: Giới thiệu xe máy điện Gogoro CrossOver hoàn toàn mới.