Showroom K-Super của Phan Công Khanh "bay" sạch siêu xe, xe sang

Tháng 6/2023 vừa qua, tay cò siêu xe Phan Công Khanh tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu mới K-Super của mình, đó là 1 showroom chuyên mua bán, ký gửi các dòng xe cao cấp đắt tiền, trước đó "tay cò" này bị đồn vỡ nợ, bản thân của Khanh "Supper" cũng không lên tiếng giải thích vụ việc, thay vào đó còn hùa với cư dân mạng bằng cách chia sẻ những dòng trạng thái làm ăn khó khăn... Ngày khai trương thương hiệu K-Super của Phan Công Khanh thu hút rất đông giới đại gia, tiktoker, hay showbiz Việt đến chia vui, trong số này, nhiều đại gia còn hào phóng cho Khanh "Supper" mượn siêu xe để trưng bày, giúp showroom đa dạng dòng xe, ngoài ra, vỉa hè, lòng đường xung quanh showroom của Khanh tấp nập các siêu xe đỗ kín, khiến lực lượng chức năng phải ra quân xử phạt. Chỉ đúng 1 tháng khai trương lại thương hiệu K-Super, showroom siêu xe của Phan Công Khanh lại ảm đạm, không có bất cứ 1 chiếc xe ô tô nào được trưng bày, giống hệt cách đây vài tháng, khi Khanh Supper tuyên bố đóng cửa showroom. Lý do là Phan Công Khanh bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo quan sát, sau 1 ngày rộ lên thông tin Khanh Supper bị tạm giam, trong showroom của K-Super vẫn còn khoảng 5 chiếc siêu xe, xe sang và SUV. Tuy nhiên, khi thông tin Phan Công Khanh bị bắt khẩn cấp, các siêu xe và xe sang còn lại lần lượt được vận chuyển bằng xe cứu hộ đi nơi khác, không rõ địa điểm tập kết ở đâu.Showroom siêu xe K-Super giờ đây "vắng như chùa bà đanh", giờ đây người đi bộ có thể thoải mái dạo bước trên vỉa hè đoạn qua showroom này, điều mà trước đây họ không thể di chuyển do Phan Công Khanh hay mang xe ra vỉa hè đỗ chật kín. Vụ việc bắt giữ Phan Công Khanh xuất phát từ lá đơn tố cáo của chị L.N.T.H. (SN 1991, trú tại phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM), theo đó, hot girl này có nhờ Phan Công Khanh bán giúp chiếc siêu xe McLaren 650S Spider mình mua với giá trị 10 tỷ đồng, nhưng để chị gái đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu xe. Khanh sau đó thông báo có người muốn mua nên yêu cầu chị H cầm giấy tờ chính chủ sang showroom của mình để tiện cho việc mua bán. Nhưng sau đó, Khanh "Supper" lại đưa chiếc siêu xe McLaren 650S Spider cùng toàn bộ giấy tờ xe cho Mohamach Da Pha, 1 cộng tác viên của mình để đem xe đi cầm cố lấy 2 tỷ đồng đưa cho Khanh. Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Công Khanh (SN 1994, tức Khanh "Supper", quê Bến Tre, ngụ quận 7) và tạm giữ Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi nổi tiếng là 1 tay bán siêu xe hàng đầu ở Việt Nam, Phan Công Khanh được biết đến từng là cầu thủ bóng chuyền một câu lạc bộ ở TPHCM và có biệt danh "vua bóng chuyền phủi", ngoài ra, tay chơi này còn rất nổi tiếng trong giới biker. Sau đó, Khanh bén duyên sang nghề cò xe, rồi mở showroom mua bán xe đầu tiên ở huyện Bình Chánh, gần 2 năm sau, Khanh khai trương showroom mang tên K-Supper ở con đường đắt đỏ, sầm uất nhất Việt Nam là Trần Hưng Đạo, quận 1. Đến giữa tháng 6, Khanh cho khai trương lại showroom với điểm nhấn là nhận diện lại thương hiệu, thay vì Supper (bữa ăn tối) đổi thành Super, đúng chất siêu xe và trưng bày hàng loạt siêu xe hàng hiếm tại Việt Nam với giá trị lên đến trăm tỷ đồng. K-Super từng gây tiếng vang trong giới chơi xe khi nhập về một số siêu xe, hypercar (siêu siêu xe) triệu USD cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ, đại gia Hoàng Kim Khánh hay một số người có tiếng trong lĩnh vực lan đột biến hay ca sĩ, cầu thủ nổi tiếng... Video: Showroom K-Super của Phan Công Khanh "bay" sạch siêu xe, xe sang chỉ sau 1 đêm (Nguồn: SKĐS).

