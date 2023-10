SAIC General Motors tăng trưởng tới 168% so với cùng kỳ năm ngoái

Vào ngày 1/10/2023, liên doanh SAIC General Motors đã công bố dữ liệu bán hàng xe sử dụng năng lượng mới trong tháng 9. Đáng ngạc nhiên là 2 ông lớn này đã có mức tăng trưởng rất tốt, thậm chí, so với năm ngoái, còn có sự tăng đột biến. Cụ thể là đã có tổng cộng 10.002 xe ôtô của SAIC General Motors đã được bán đến tay khách hàng chỉ trong tháng 9 vừa qua, tăng 168% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng so với tháng trước là 24,8%, một mức tăng khá ấn tượng. Mẫu SUV cỡ trung đến cỡ lớn thuần điện mới của hãng là Buick Electra E5 dựa trên nền tảng chạy điện thuần Altenon, cung cấp tổng cộng 5 mẫu xe với mức giá từ 208.900-278.900 nhân dân tệ. Cadillac Lyriq được định vị là một chiếc SUV cỡ vừa và chạy điện thuần túy, hiện có ba mẫu được bán với mức giá từ 379.700-419.700 nhân dân tệ. Ngoài ra, mẫu sedan điện thuần Buick Velite 6 phiên bản 430 km đã được ra mắt vào cuối tháng 8. Hiện tại, có ba mẫu xe được rao bán với mức giá dao động từ 112.800-168.900 nhân dân tệ. Buick cho biết đến cuối năm 2025, thương hiệu này sẽ ra mắt 5 mẫu xe nền tảng Autono, và SAIC-GM sẽ ra mắt 10 mẫu xe. Về việc bổ sung năng lượng, Buick sẽ giới thiệu hơn 400.000 thiết bị đầu cuối sạc và thiết lập hơn 600 chỗ sạc độc quyền của Buick. Đến năm 2025, tổng vốn đầu tư của SAIC General Motors vào công nghệ điện khí hóa và mạng thông minh mới sẽ đạt 70 tỷ nhân dân tệ và tổng cộng 10 mẫu xe điện trên nền tảng Autoneng sẽ được ra mắt. Tập trung vào nhu cầu đi lại đa dạng của người tiêu dùng, SAIC General Motors sẽ tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển đổi toàn diện về điện khí hóa và kết nối thông minh. Ngoài ra, SAIC - GM liên doanh với Wuling để cho ra đời nhiều mẫu xe giá rẻ, bán rất chạy, thậm chí, chiếc xe Hongguang Mini EV còn từng là xe điện bán chạy nhất thế giới, hiện mẫu xe này cũng đã được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá từ 270 tỷ đồng. Video: Liên doanh SAIC General Motors kỷ niệm 25 năm.

Vào ngày 1/10/2023, liên doanh SAIC General Motors đã công bố dữ liệu bán hàng xe sử dụng năng lượng mới trong tháng 9. Đáng ngạc nhiên là 2 ông lớn này đã có mức tăng trưởng rất tốt, thậm chí, so với năm ngoái, còn có sự tăng đột biến. Cụ thể là đã có tổng cộng 10.002 xe ôtô của SAIC General Motors đã được bán đến tay khách hàng chỉ trong tháng 9 vừa qua, tăng 168% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng so với tháng trước là 24,8%, một mức tăng khá ấn tượng. Mẫu SUV cỡ trung đến cỡ lớn thuần điện mới của hãng là Buick Electra E5 dựa trên nền tảng chạy điện thuần Altenon, cung cấp tổng cộng 5 mẫu xe với mức giá từ 208.900-278.900 nhân dân tệ. Cadillac Lyriq được định vị là một chiếc SUV cỡ vừa và chạy điện thuần túy, hiện có ba mẫu được bán với mức giá từ 379.700-419.700 nhân dân tệ. Ngoài ra, mẫu sedan điện thuần Buick Velite 6 phiên bản 430 km đã được ra mắt vào cuối tháng 8. Hiện tại, có ba mẫu xe được rao bán với mức giá dao động từ 112.800-168.900 nhân dân tệ. Buick cho biết đến cuối năm 2025, thương hiệu này sẽ ra mắt 5 mẫu xe nền tảng Autono, và SAIC-GM sẽ ra mắt 10 mẫu xe. Về việc bổ sung năng lượng, Buick sẽ giới thiệu hơn 400.000 thiết bị đầu cuối sạc và thiết lập hơn 600 chỗ sạc độc quyền của Buick. Đến năm 2025, tổng vốn đầu tư của SAIC General Motors vào công nghệ điện khí hóa và mạng thông minh mới sẽ đạt 70 tỷ nhân dân tệ và tổng cộng 10 mẫu xe điện trên nền tảng Autoneng sẽ được ra mắt. Tập trung vào nhu cầu đi lại đa dạng của người tiêu dùng, SAIC General Motors sẽ tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển đổi toàn diện về điện khí hóa và kết nối thông minh. Ngoài ra, SAIC - GM liên doanh với Wuling để cho ra đời nhiều mẫu xe giá rẻ, bán rất chạy, thậm chí, chiếc xe Hongguang Mini EV còn từng là xe điện bán chạy nhất thế giới, hiện mẫu xe này cũng đã được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá từ 270 tỷ đồng. Video: Liên doanh SAIC General Motors kỷ niệm 25 năm.