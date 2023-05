Rolls-Royce Wraith cũ của Cường Đô la đắt ngang Phantom Sacred Fire

Mới đây, thông tin về việc doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, hay còn gọi Cường Đô la bán xe Rolls-Royce Wraith Series II đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của giới mê xe trong nước. Đây là lần đầu tiên trong năm 2023, tay chơi này thanh lý xe. Được biết, chiếc Rolls-Royce Wraith Series II siêu sang đã ở trong garage xe của Cường Đô la được gần 3 năm, việc bán chiếc xe này nhiều khả năng là để dọn chỗ trống trong garage, chờ ngày chiếc xe thể thao giới hạn Porsche 911 Sport Classic 2023 được bàn giao cho anh. Sau khi mang về showroom của mình, người chuyên mua bán xe lướt tại quận 7, TP HCM đã dọn dẹp lại ngoại thất và nội thất cho xe sạch sẽ rồi mới rao bán. Qua nhiều tay cò xe, chúng tôi được biết, chiếc Rolls-Royce Wraith Series II từng thuộc sở hữu của Cường Đô la hiện đang được rao bán khoảng 17,5 tỷ đồng. So sánh mức giá này, chúng ta dễ nhận thấy, chiếc Rolls-Royce Wraith Series II này đang có giá thách cưới còn cao hơn cả Rolls-Royce Phantom Sacred Fire từng phục vụ ông Trịnh Văn Quyết, hiện đang được ngân hàng OCB cho đấu giá lần thứ 7 với giá khởi điểm chỉ từ 16,6 tỷ đồng. Thú vị hơn, giá bán xe Rolls-Royce Phantom Sacred Fire lên đến hơn 50 tỷ đồng khi mới về nước, gấp đôi giá xe Rolls-Royce Wraith Series II, nhưng hiện tại, chiếc coupe 2 cửa đang được chào bán cao hơn đến 900 triệu đồng. Lý do vì sao chiếc coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith Series II có giá rao bán cao đến vậy là vì xe thuộc phiên bản Series II, sản xuất 2016 và đăng ký lần đầu năm 2020, xe chỉ mới lăn bánh được trên 7.000 km, chủ sở hữu gần nhất là người rất am hiểu xe, chăm sóc như xe mới. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Wraith Series II đang được rao bán 17,5 tỷ đồng sử dụng khối động cơ V12, dung tích 6.6 lít, sản sinh công suất tối đa 623 mã lực tại vòng tua máy 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 800 Nm tại dải vòng tua máy 1.500 – 5.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau, nhờ đó, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Wraith chỉ mất thời gian 4,6 giây là có thể tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Video: Cường Đô la cầm lái Rolls-Royce Wraith Series II tại Sài Gòn.

