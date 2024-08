Rolls-Royce Phantom Scintilla siêu sang chảnh, giới hạn chỉ 10 chiếc

Sau khi thương hiệu Rolls-Royce ra mắt chiếc Spectre Semaphore độc nhất vô nhị, thương hiệu đã tiếp tục hé lộ một mẫu đặt riêng khác sẽ được ra mắt tại The Quail ở Monterey năm nay, chiếc xe mang tên Rolls-Royce Phantom Scintilla 2024 mới. Lấy cảm hứng từ Spirit of Ecstasy – Biểu tượng góa phụ bay nằm trên mỗi lưới tản nhiệt của Rolls-Royce, mẫu sedan siêu sang Phantom Scintilla được trang bị tiêu chuẩn hai tông màu sơn riêng biệt với phần thân trên sơn màu trắng Andalusian và phần thân dưới màu xanh Thracian. Ngoài ra, chiếc Rolls-Royce Phantom Scintilla siêu sang chảnh này cũng được trang bị đường coachline đôi kéo dài theo chiều dài thân xe với một đường sơn màu trắng và một đường màu xanh lam. Biểu tượng Góa phụ bay trên đầu xe của Phantom Scintilla được làm từ gốm, nhằm tôn vinh “Chiến thắng có cánh của Samothrace”, một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch của Hy Lạp được chế tác vào năm 190 trước Công nguyên đã truyền cảm hứng cho Giám đốc điều hành Rolls-Royce Claude Johnson tạo ra Spirit of Ecstasy vào năm 190 TCN. Chính bên trong nơi Phantom Scintilla thực sự tạo nên sự khác biệt. Rolls-Royce cho biết đội ngũ phát triển đã phải mất hơn hai năm rưỡi để phát triển cách bố trí nội thất của chiếc xe này. Mẫu xe sở hữu phần nóc xe nổi bật với đèn chiếu sáng trần sao và được chế tạo theo kiểu đặt riêng để tăng thêm cảm giác khác biệt cho người ngồi trong xe. Xe còn được trang bị khoảng 36 phần hoa văn thêu trên cửa và ghế với tổng số 633.000 mũi khâu, tính tổng chỉ riêng nội thất đã mất 40 giờ để sản xuất. Trên bảng điều khiển của Phantom Scintilla, người dùng sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật có tên “Celestial Pulse”. Đây là một bộ sưu tập gồm bảy “dải băng” bằng nhôm đan chéo vào nhau, được hoàn thiện bằng chất liệu gốm giống như Spirit of Ecstasy trên mũi xe. Không giống như Spectre Semaphore chỉ sản xuất đọc nhất, Phantom Scintilla sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn 10 xe. Mặc dù giá xe Rolls-Royce Phantom Scintilla 2024 chưa được công bố nhưng đây sẽ là một trong những chiếc Phantom đắt nhất được bán ra tại Bắc Mỹ và tính đến nay, tất cả 10 chiếc xe đều đã được bán hết. Video: Giới thiệu Rolls-Royce Phantom Scintilla mới.

