Rolls-Royce Ghost hơn 10 tỷ của đại gia Quyết "còi" bị ngân hàng thu giữ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Quy Nhơn vừa có thông báo đáng chú ý đó chính là việc thu giữ một chiếc xe Rolls-Royce của ông Trịnh Văn Quyết, chiếc xe thuộc phiên bản Ghost theo giấy chứng nhận đăng ký ô tô số 474115 do CA- Hà Nội cấp ngày 26/05/2018, có biển số 30F-187.88. Lý do mà phía ngân hàng BIDV Quy Nhơn đưa ra là "để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp, hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản đảm bảo và quy định của pháp luật. Chiếc xe Rolls-Royce này là tài sản bảo đảm của CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS). Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm bắt đầu từ 09h30 ngày 08/09/2022 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ, địa điểm thu giữ 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội", từng là tòa nhà trụ sở của FLC. "Kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý, bán đấu giá thành công để BIDV Quy Nhơn thu hồi nợ hoặc đến khi bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay. Giá xử lý tài sản bảo đảm sẽ được sử dụng kết quả định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá. Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do BIDV Quy Nhơn chỉ định. Chi nhánh ngân hàng này cũng cho biết, đề nghị bên vay và bên bảo đảm phối hợp thông báo cho các bên liên quan (nếu có) để thực hiện việc bàn giao tài sản nêu trên cho BIDV Quy Nhơn trước ngày 05/09/2022. Sau thời gian trên, bên vay và bên bảo đảm vẫn không phối hợp thực hiện thì BIDV Quy Nhơn sẽ phối hợp với các đơn vị có chức năng xúc tiến công tác cưỡng chế thu hồi tài sản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp đó, bên vay và bên bảo đảm sẽ phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và các chi phí hợp lý nhằm thực hiện thu hồi phát sinh thêm (nếu có)", thông báo cho biết. Đáng chú ý chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost mạ vàng mang biển số 30F-187.88 không quá xa lạ gì với giới mê xe tại Việt Nam với lý do dù đã có trên 50 xe Ghost Series I lăn bánh tại Việt Nam nhưng chỉ có đúng 1 xe Rolls-Royce Ghost với các chi tiết được mạ vàng và chủ nhân sau này chính là ông Trịnh Văn Quyết, người đã bấm biển số 30F-187.88 cho xe. Thông tin chúng tôi có được, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost mới bị ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn thu giữ được mang về nước vào năm 2013, xe được Giám đốc Rolls-Royce tại Việt Nam đặt hàng và mang về nước nhưng không ra biển. 5 năm sau đó, xe mới tìm thấy chủ nhân và nhanh chóng được mang đi bấm biển. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost này khi về nước đã được hãng độ danh tiếng Real Gold Group tại Đức đảm nhận mạ vàng 24k một số chi tiết ở ngoại thất như lưới tản nhiệt, tay nắm cửa, logo Rolls-Royce bên hông xe, các thanh viền inox cũng được mạ vàng 24k và viền đèn hậu đối lập đó là màu sơn đỏ của xe. Chưa hết, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost này còn có chi tiết nắp capô hay bộ mâm đa chấu kép của xe được sơn màu vàng mờ. Kết hợp cùng hộp số tự động ZF 8 cấp, Rolls-Royce Ghost mất khoảng 5 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Giá xe Rolls-Royce Ghost tại thời điểm 2013 khoảng 16 tỷ đồng chưa tính các chi phí lăn bánh cũng như việc mạ vàng một số chi tiết ở ngoại thất cho xe. Còn hiện tại, các xe Rolls-Royce Ghost Series I đang được rao bán từ 7,3 đến 10,2 tỷ đồng tùy theo "tình trạng sức khỏe" cũng như việc biển số xe có ưa nhìn hay không. Video: Ngắm xe siêu sang Rolls-Royce Ghost bản độ Brabus.

