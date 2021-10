Rolls-Royce Cellarette - rương đựng rượu Whisky và xì gà cực sang

Rolls-Royce Cellarette 2022 mới, là sản phẩm mới nhất, bổ sung vào danh mục bộ sưu tập của hãng. Bao gồm một loạt các phụ kiện dùng để phục vụ cho những buổi tiệc tối (soiree), rương Cellarette được thiết kế dựa theo triết lí di sản của thương hiệu, đó là mang đến cho khách hàng trải nghiệm tiếp khách thanh lịch và tinh tế. Rolls-Royce Cellarette siêu sang chắc chắn sẽ khiến những vị khách thượng lưu kinh ngạc và thích thú. Cellarette là hiện thân cho phong cách Rolls-Royce đích thực, thể hiện ở chế tác kỹ thuật chuẩn xác, tay nghề thủ công tinh xảo và cách trình bày đậm chất phong cách thượng lưu đầy tinhtế. Bộ khung nhôm được đánh bóng và phủ lớp da Rolls-Royce Havana dập nổi, và được hoàn thiện với khay phục vụ bằng gỗ Obsidian Ayous Open Pore có khảm biểu tượng Spirit of Ecstasy. Có thể nói rằng, chiếc rương Cellarette là phụ kiện hoàn hảo cho những chủ sở hữu Rolls-Royce yêu thích tổ chức các buổi yến tiệc. Mặc dù bộ phụ kiện này có thể được đặt ở khoang sau trên bất kì chiếc Rolls-Royce nào, chiếc rương thực sự trở thành tâm điểm trong những bữa tiệc ngoài trời, hay khi được dùng như món đồ đi kèm trong một buổi gặp mặt riêng tư. Khi bề mặt tối màu bên ngoài được bật mở, vầng ánh sáng ấm áp toả ra, những điểm nhấn bằng da Armagnac xuất hiện nổi bật dưới tầng ánh sáng dịu nhẹ, khơi gợi bầu không khí như ở một Câu lạc bộ dành cho các vị thượng khách. Một loạt các phụ kiện tuyệt đẹp được hé lộ khi cánh rương mở ra theo chuyển động bật mở những cánh cửa trên chiếc xe Rolls-Royce. Tiếp nối chuyển động đó là những ly rượu lowball thổi thủ công bày ra trước mắt khách hàng, mỗi chiếc đều được hoàn thiện một cách tinh xảo với ký hiệu chữ lồng ‘RR’. Khi thiết bị mở ra, những chiếc ly này xoay ra ngoài, gợi lên nét đẹp duyên dáng như ở rạp hát. Đồng bộ với chuyển động của những ly rượu này, phần giá đỡ chai rượu với lớp da lót Armagnac lộng lẫy được hé lộ ở một đầu chiếc rương. Chiếc giá đỡ này được tô điểm ký hiệu ‘RR’ và có thể tuỳ chỉnh cho phù hợp với các kích thước chai khác nhau. Đồng thời, chai rượu cũng được giữ cố định bằng từ tính nhờ dây buộc bằng nhôm đánh bóng, đảm bảo có thể lưu trữ an toàn bất kỳ loại đồ uống giải khát ưa thích nào của các khách hàng. Ở đầu đối diện là một chiếc máy giữ ẩm, bên trong hộp này là chiếc khay đựng xì gà. Bộ phận này được làm bằng Gỗ tuyết tùng Tây Ban Nha và được cài đặt mức độ ẩm phù hợp nhằm đảm bảo những điếu xì gà được bảo quản trong điều kiện tối ưu, tất cả đều được theo dõi chính xác bằng dụng cụ đo độ ẩm đi kèm. Chiếc ẩm kế mang các chi tiết độc đáo, gợi nhớ đến những chiếc kim trên mặt đồng hồ Rolls-Royce huyền thoại. Đi kèm với máy giữ ẩm là những phụ kiện hoàn hảo dành cho những tín đồ mê xì gà. Được cố định bằng từ tính ở hai đầu của hộp đựng là hai hộp có kích cỡ nhỏ hơn - một hộp đựng dụng cụ cắt xì gà và bật lửa với nhiều chi tiết phức tạp, được chế tạo bởi S. T. Dupont, Paris và được khắc biểu tượng Spirit of Ecstasy Expression, và hộp còn lại được dùng để chứa gạt tàn. Để đảm bảo giữ gọn gàng trong quá trình di chuyển, hộp đựng gạt tàn của xì gà chỉ mở ra khi hộp đựng được bật mở. Phụ kiện Cellarette đại diện cho cam kết của The House of Rolls-Royce về việc sản xuất các sản phẩm và trải nghiệm đẳng cấp nhất cho khách hàng của hàng, vượt qua giới hạn của không gian ô tô. Giống như bất kỳ sản phẩm nào của Rolls-Royce, Cellarette có thể được tuỳ chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể của khách hàng. Các khách hàng có thể đặt mua Rolls-Royce Cellarette thông qua các đại lý của Rolls-Royce, với giá khởi điểm từ 56.758 USD chưa bao gồm thuế địa phương. Video: Chi tiết Rolls-Royce Cellarette - rương đựng rượu Whisky và xì gà.

Rolls-Royce Cellarette 2022 mới, là sản phẩm mới nhất, bổ sung vào danh mục bộ sưu tập của hãng. Bao gồm một loạt các phụ kiện dùng để phục vụ cho những buổi tiệc tối (soiree), rương Cellarette được thiết kế dựa theo triết lí di sản của thương hiệu, đó là mang đến cho khách hàng trải nghiệm tiếp khách thanh lịch và tinh tế. Rolls-Royce Cellarette siêu sang chắc chắn sẽ khiến những vị khách thượng lưu kinh ngạc và thích thú. Cellarette là hiện thân cho phong cách Rolls-Royce đích thực, thể hiện ở chế tác kỹ thuật chuẩn xác, tay nghề thủ công tinh xảo và cách trình bày đậm chất phong cách thượng lưu đầy tinhtế. Bộ khung nhôm được đánh bóng và phủ lớp da Rolls-Royce Havana dập nổi, và được hoàn thiện với khay phục vụ bằng gỗ Obsidian Ayous Open Pore có khảm biểu tượng Spirit of Ecstasy. Có thể nói rằng, chiếc rương Cellarette là phụ kiện hoàn hảo cho những chủ sở hữu Rolls-Royce yêu thích tổ chức các buổi yến tiệc. Mặc dù bộ phụ kiện này có thể được đặt ở khoang sau trên bất kì chiếc Rolls-Royce nào, chiếc rương thực sự trở thành tâm điểm trong những bữa tiệc ngoài trời, hay khi được dùng như món đồ đi kèm trong một buổi gặp mặt riêng tư. Khi bề mặt tối màu bên ngoài được bật mở, vầng ánh sáng ấm áp toả ra, những điểm nhấn bằng da Armagnac xuất hiện nổi bật dưới tầng ánh sáng dịu nhẹ, khơi gợi bầu không khí như ở một Câu lạc bộ dành cho các vị thượng khách. Một loạt các phụ kiện tuyệt đẹp được hé lộ khi cánh rương mở ra theo chuyển động bật mở những cánh cửa trên chiếc xe Rolls-Royce. Tiếp nối chuyển động đó là những ly rượu lowball thổi thủ công bày ra trước mắt khách hàng, mỗi chiếc đều được hoàn thiện một cách tinh xảo với ký hiệu chữ lồng ‘RR’. Khi thiết bị mở ra, những chiếc ly này xoay ra ngoài, gợi lên nét đẹp duyên dáng như ở rạp hát. Đồng bộ với chuyển động của những ly rượu này, phần giá đỡ chai rượu với lớp da lót Armagnac lộng lẫy được hé lộ ở một đầu chiếc rương. Chiếc giá đỡ này được tô điểm ký hiệu ‘RR’ và có thể tuỳ chỉnh cho phù hợp với các kích thước chai khác nhau. Đồng thời, chai rượu cũng được giữ cố định bằng từ tính nhờ dây buộc bằng nhôm đánh bóng, đảm bảo có thể lưu trữ an toàn bất kỳ loại đồ uống giải khát ưa thích nào của các khách hàng. Ở đầu đối diện là một chiếc máy giữ ẩm, bên trong hộp này là chiếc khay đựng xì gà. Bộ phận này được làm bằng Gỗ tuyết tùng Tây Ban Nha và được cài đặt mức độ ẩm phù hợp nhằm đảm bảo những điếu xì gà được bảo quản trong điều kiện tối ưu, tất cả đều được theo dõi chính xác bằng dụng cụ đo độ ẩm đi kèm. Chiếc ẩm kế mang các chi tiết độc đáo, gợi nhớ đến những chiếc kim trên mặt đồng hồ Rolls-Royce huyền thoại . Đi kèm với máy giữ ẩm là những phụ kiện hoàn hảo dành cho những tín đồ mê xì gà. Được cố định bằng từ tính ở hai đầu của hộp đựng là hai hộp có kích cỡ nhỏ hơn - một hộp đựng dụng cụ cắt xì gà và bật lửa với nhiều chi tiết phức tạp, được chế tạo bởi S. T. Dupont, Paris và được khắc biểu tượng Spirit of Ecstasy Expression, và hộp còn lại được dùng để chứa gạt tàn. Để đảm bảo giữ gọn gàng trong quá trình di chuyển, hộp đựng gạt tàn của xì gà chỉ mở ra khi hộp đựng được bật mở. Phụ kiện Cellarette đại diện cho cam kết của The House of Rolls-Royce về việc sản xuất các sản phẩm và trải nghiệm đẳng cấp nhất cho khách hàng của hàng, vượt qua giới hạn của không gian ô tô. Giống như bất kỳ sản phẩm nào của Rolls-Royce, Cellarette có thể được tuỳ chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể của khách hàng. Các khách hàng có thể đặt mua Rolls-Royce Cellarette thông qua các đại lý của Rolls-Royce, với giá khởi điểm từ 56.758 USD chưa bao gồm thuế địa phương. Video: Chi tiết Rolls-Royce Cellarette - rương đựng rượu Whisky và xì gà.