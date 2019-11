Renault Triber 7 chỗ mới, chỉ từ 218 triệu đồng tại Indonesia

Sau khi ra mắt mẫu xe 7 chỗ hoàn toàn mới mang tên Triber được sản xuất tại Ấn Độ. Renault Triber 2019 mới đã chính thức được nhập khẩu tới thị trường Indonesia, đây được xem là MPV cỡ nhỏ với nội thất 7 chỗ nhưng lại được gọi là "xe hatchback cao cấp". Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ CMF-A của tập đoàn PSA, Renault Triber 2019 sở hữu chiều dài chỉ 3.990 mm, rộng 1.739 mm, cao 1.643 mm và chiều dài cơ sở 2.636 mm. Ngoài ra, Renault Triber 7 chỗ còn sở hữu chiều cao gầm 182 mm và trọng lượng chỉ 947 kg. Tuy là xe MPV nhưng Renault Triber 2019 lại được thiết kế theo phong cách SUV. Xe đi kèm lưới tản nhiệt hình chữ V mạ crôm sáng bóng, nẹp thân xe bằng nhựa màu đen, giá nóc, bộ vành hợp kim và tấm ốp bảo vệ gầm chỉ để trang trí chứ không có tác dụng thật. Phần đuôi xe không mới, với dàn đèn báo led. So với các đối thủ, Renault Triber sở hữu ngôn ngữ thiết kế khác biệt để có thể mang đến không gian nội thất đủ rộng cho 3 hàng ghế. Ở bản cao cấp, Renault Triber sẽ dùng vành hợp kim 15 inch trong khi bản tiêu chuẩn chỉ có vành 14 inch. Bên trong Renault Triber 2019 dành cho thị trường Indonesia có những trang bị đáng chú ý như nút bấm khởi động máy, mở cửa không cần chìa khóa, màn hình đa thông tin MID 3,5 inch trong bảng đồng hồ, công-tơ-mét kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và điều hòa với cửa gió hàng ghế sau nằm trên cột. Renault Triber 2019 mới sở hữu hàng ghế thứ hai có thể trượt để hành khách ra/vào dễ dàng hơn. Trong khi đó, hàng ghế thứ ba có thể tháo ra khỏi xe để tăng thể tích khoang hành lý. Nếu muốn, khách hàng có thể mua Renault Triber với cấu hình nội thất 6 chỗ. Khi hàng ghế thứ ba được tháo ra, Renault Triber có thể tích khoang hành lý là 625 lít. Con số tương ứng ở Renault Triber 6 chỗ là 320 lít. Trong khi đó, ở cấu hình 7 chỗ xe sở hữu khoang hành lý khá nhỏ, chỉ 84 lít. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, Renault Triber được trang bị 4 túi khí (2 trước, 2 bên), cảm biến đỗ xe phía sau, cảnh báo giới hạn tốc độ, dây đai an toàn 3 điểm cho 3 hàng ghế và camera lùi... Nguồn cung cấp sức mạnh cho toàn bộ 6 bản trang bị của mẫu MPV giá bèo này là khối động cơ xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.0 lít, sản sinh công suất tối đa 72 mã lực và mô-men xoắn cực đại 96 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 5 cấp. Dự kiến, những chiếc Renault Triber 2019 sẽ bắt đầu được giao tới tay khách hàng Indonesia từ tháng sau nhưng chỉ với bản số sàn. Bản số tự động của mẫu MPV này sẽ được giao từ tháng 4 năm sau. Giá xe Renault Triber 2019 có tổng cộng 6 bản trang bị với giá dao động từ 133 - 170 triệu Rupiah (khoảng 218 - 279 triệu đồng). Video: Ra mắt xe Renault Triber 7 chỗ mới.

