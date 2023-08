Range Rover SV 2023 đầu tiên đã về Việt Nam, giá gần 24 tỷ đồng

Mới đây, một chiếc Range Rover SV 2023 mới được vận chuyển trên xe cứu hộ đậu trước showroom Jaguar Land Rover ở Hà Nội. Dễ dàng nhìn ra đây là chiếc xe thuộc phiên bản trục cơ sở kéo dài P530, với mô hình này đã được Jaguar Land Rover Việt Nam chào bán với giá lên tới 23,8 tỷ đồng. Nhiều khả năng đây sẽ là chiếc xe được phân phối chính hãng. Đây được xem là dòng xe đắt tiền nhất của thương hiệu Range Rover tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Chiếc Range Rover SV LWB P530 2023 đầu tiên tại Việt Nam sở hữu ngoại thấtl màu đen nguyên xe. Thương hiệu xe sang Anh quốc cho biết Range Rover SV có đến 1,6 triệu cấu hình mà khách hàng có thể xây dựng. Xe được trang bị khối động cơ V8 4.4L tăng áp kép, sản sinh công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. Động cơ V8 mới này tiết kiệm hơn 17% nhiên liệu và tạo mô-men xoắn cực đại lớn hơn 50 Nm so với động cơ 5.0 V8 siêu nạp trước đó. Xe có thể đạt tới giới hạn ở 261 km/h.SUV hạng sang Range Rover SV là sản phẩm của bộ phận Special Vehicle Operations (SVO) thuộc hãng Land Rover. So với bản thường, xe có những đặc điểm nhận dạng như cản trước riêng và lưới tản nhiệt cũng như hốc gió trung tâm có 5 nan nằm ngang tạo điểm nhấn. Tiếp đến Range Rover SV còn có những điểm nhấn bằng kim loại màu bạc Atlas Silver hoặc đen Anthracite trên lưới tản nhiệt, cửa cốp hoặc chắn bùn sau... Bên trong Range Rover SV 2023 đầu tiên về Việt Nam là không gian nội thất rộng rãi và sang trọng với những chất liệu cao cấp như da hoặc gỗ. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị cụm điều khiển trung tâm bằng gỗ muồng đen được Hội đồng quản lý rừng (Forest Stewardship Council) chứng nhận. Cụm điều khiển trung tâm của xe được làm từ hàng trăm mảnh gỗ nhỏ có kích thước 6 - 8 mm, cắt bằng laser và xếp thủ công. Loại gỗ này cũng được dùng cho Range Rover SV bản 4 chỗ với cụm điều khiển trung tâm kéo dài về phía sau và đi kèm bàn gấp chỉnh điện Club Table. Trong khi đó, ghế của Range Rover SV 2022 được bọc da semi-aniline sang trọng. Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể chọn các loại da khác cho xe. Trong đó, có cả da với bề mặt tự nhiên và tạo cảm giác thô ráp như da bọc nội thất ở nhà. Nếu không thích da, khách hàng có thể chọn chất liệu bền vững hơn như Ultrafabric. Theo hãng Land Rover, chất liệu polyurethane này có vẻ đẹp thẩm mỹ và độ thô ráp như da thông thường. Tổng cộng, Range Rover SV 2022 có đến hơn 1,6 triệu cấu hình để khách hàng lựa chọn. Bên cạnh đó là 2 phong cách thiết kế Serenity và Intrepid. Trong đó, phong cách Serenity tập trung vào sự sang trọng, kết hợp những chi tiết ngoại thất màu bạc Atlas Silver với điểm nhấn màu đồng Corinthian Bronze. Trái lại, phong cách Intrepid lại khiến Range Rover SV 2022 trông hầm hố hơn nhờ những điểm nhấn màu đen Anthracite và Graphite Atlas. Đặc biệt, Range Rover SV còn có nhiều chi tiết bằng gốm như cần số, núm chỉnh điều hòa và núm xoay của hệ thống chọn chế độ lái Terrain Response. Theo hãng Land Rover, những chi tiết bằng gốm này mang đến cảm giác vừa thanh lịch vừa mát khi chạm vào. Đồng thời, những chi tiết bằng gốm trên Range Rover SV còn được chế tạo theo phương pháp giống mặt đồng hồ. Là phiên bản đỉnh cao nhất của dòng xe SUV hạng sang Anh quốc, không khó hiểu khi dòng xe Range Rover SV còn có những màu sơn độc quyền bên cạnh những màu giống Range Rover tiêu chuẩn, cụ thể, phiên bản SV còn có thêm 14 màu nữa do bộ phận SVO tạo ra. Nếu vẫn chưa hài lòng, khách hàng có thể yêu cầu hãng Land Rover tạo ra bất kỳ màu sơn nào mà mình muốn. Như vậy, sau hàng chục chiếc xe Range Rover thế hệ mới được mang về nước trong 1 năm qua, cuối cùng, Range Rover SV cũng đã xuất hiện. Với mức giá 23,8 tỷ đồng cho chiếc SUV Range Rover SV 2023, hiện mẫu xe này đắt không kém các dòng xe cao cấp nhất như Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan hay Aston Martin DBX707. Video: Chi tiết SUV hạng sang Range Rover SV 2023 mới.

