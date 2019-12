Ra mắt Toyota Highlander 2020 mới từ 800 triệu đồng

Không chỉ xuất hiện với hệ khung gầm mới, thế hệ tiếp nối của Toyota Highlander 2020 mới sẽ còn xuất hiện với phiên bản cơ sở L. Phiên bản tiêu chuẩn có mức giá từ 34.600 USD (khoảng 800 triệu đồng) – đắt hơn 2.770 USD (khoảng 65 triệu đồng) so với model 2019 tương đương. Mặc dù là phiên bản “nhẹ tiền” nhất, biến thể L vẫn được hãng xe Toyota ưu ái với đầy đủ những trang bị tiêu chuẩn như điều hòa khí hậu 3 vùng độc lập, màn hình cảm ứng trung tâm 8-inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, chìa khóa thông minh, đèn pha LED. Gói an toàn Toyota Safety Sense 2.0 với các tính năng vượt trội như phanh tự động khi phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình thích ứng tự động, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ căn thẳng làn đường, nhận biết tín hiệu giao thông và đèn pha siêu sáng tự động. Cao cấp hơn là biến thể SUV Toyota Highlander LE với giá bán hơn 36.800 USD (tương đương 850 triệu đồng). Khi bỏ ra số tiền này, khách hàng sẽ nhận được những trang bị tiên tiến hơn như cốp xe mở điện, cảnh báo điểm mù, đèn sương mù, vô lăng và cần số bọc da. Giá xe Toyota Highlander XLE bên cạnh đó đắt hơn đôi chút, khoảng 39.600 USD (khoảng 920 triệu đồng), được cho là “đáng đồng tiền bát gạo” nhất với những trang bị tiện nghi tăng cường như hàng ghế trước tích hợp chức năng sưởi, bề mặt hoàn thiện giả da, cụm đồng hồ thông số 7-inch, hàng ghế thứ 2 thể thao và cuối cùng là cửa sổ trời. Tiếp theo là phiên bản Limited có giá 43.650 USD (hơn 1 tỷ đồng) được trang bị bộ mâm 20-inch (thay vì 18-inch tiêu chuẩn), thảm trải cốp, chức năng nhớ vị trí ghế, thông gió hàng ghế trước, bề mặt hoàn thiện da, hệ thống định vị, hệ thống âm thanh cao cấp, cốp điện thông minh... Cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất – Platinum có giá 46.850 USD (khoảng 1,085 tỷ đồng), đắt hơn 85 triệu so với Limited, đi kèm với các trang bị như màn hình hiển thị hệ thống thông tin giải trí 12.3-inch, đèn pha tự động thích ứng, màn hình HUD, tính năng sưởi cho hàng ghế sau, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, gạt mưa tự động, camera 360 độ. Về động cơ, tất cả các phiên bản đều sử dụng chung khối máy V6 3.5 lít tiêu chuẩn, sản sinh công suất 295 mã lực, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hệ dẫn động AWD bên cạnh đó được cung ứng theo dạng tùy chọn trên phiên bản L, LE và XLE với giá 37 triệu và 45 triệu đồng trên biến thể Limited và Platinum. Bên cạnh đó, Toyota Highlander còn xuất hiện với phiên bản Hybrid, sử dụng một mô-tơ điện và khối động cơ xăng 2.5 lít 4 xy lanh, sản sinh công suất tổng hợp 243 mã lực, ít hơn 63 mã so với model trước. Tương tự phiên bản truyền thống, hệ dẫn động cần trước được sử dụng tiêu chuẩn và thêm tùy chọn AWD. Về các phiên bản, Toyota Highlander 2020 Hybrid sẽ xuất hiện với các biến thể LE, XLE, Limited và Platinum. Giá bán cho phiên bản tiêu chuẩn được Toyota đưa ra là 38.200 USD (885 triệu đồng), đắt hơn 680 USD (khoảng 16 triệu đồng) so với thế hệ trước sử dụng hệ dẫn động AWD. Highlander Hybrid XLE trong khi đó có giá 41.000 USD (950 triệu đồng). Hai bản Limited và Platinum có giá lần lượt là 45.050 USD (1 tỷ 45 triệu đồng) và 48.250 USD (1 tỷ 120 triệu đồng). Video: Chi tiết Toyota Highlander 2020 tại Mỹ.

