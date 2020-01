Ra mắt siêu xe Lamborghini Huracan EVO phiên bản cầu sau

Ở phiên bản nâng cấp này, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO cầu sau sở hữu nhiều chi tiết ngoại hình được nâng cấp giúp nó trở nên khác biệt với phiên bản trước cũng như Huracan EVO thông thường. Cản trước được nâng cấp với phần thanh ngang được nâng cao hơn, hai hốc gió bên được thiết kế chéo liền mạch với capo phía trên, một phần làm ta nhớ lại phiên bản cuối cùng của Gallardo LP560-4. Các chi tiết được đặt bên trong cản trước giờ đây có thể nhận nhiều gió từ bên ngoài vào hơn. Ở đuôi Lamborghini Huracan EVO cầu sau chỉ có đúng phần khuếch tán được làm khác đi so với phiên bản hai cầu. Những chi tiết khác như cánh gió tích hợp, lưới thoát nhiệt, vị trí đặt ống xả đều được giữ nguyên. Ở bản cầu sau này xe cũng nhận được bộ mâm Kari hoàn toàn mới, có trong kích thước 19 và 20 inch, kết hợp cùng sắc vàng Giallo Belenus được thửa riêng. Nội thất bên trong không có gì thay đổi so với Huracan EVO với màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8,4 inch. Điểm thay đổi đáng chú ý nhất của chiếc Huracan này đến từ khối động cơ V10 hút khí tự nhiên cùng những công nghệ đi kèm theo nó. Ở bản EVO RWD, động cơ V10 5,2 lít hút khí tự nhiên có khả năng tạo ra công suất cực đại 610 mã lực, ngang với Huracan LP610-4 trước đây. Sức mạnh vẫn được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó chiếc xe có thể tăng tốc lên 100 km/h trong 3,2 giây và tốc độ tối đa đạt 325 km/h. Đi cùng với sự nâng cấp sức mạnh là một hệ thống kiểm soát lực kéo thể thao (Performance Traction Control System – P-TCS) hoàn toàn mới. Với hệ thống này, sức mạnh từ động cơ sẽ được điều chỉnh theo từng chế độ lái nhằm đảm bảo an toàn cũng như kiểm soát đuôi xe tốt hơn ở cả điều kiện đường khô, đường ướt và tuyết. Bên cạnh đó, chiếc Huracan EVO RWD cũng được trang bị hệ thống treo tay đòn kép với giảm chấn chủ động hơn, hệ thống đánh lái bánh sau Lamborghini Dynamic Steering được hiệu chỉnh riêng,… Phần thân xe được làm bằng vật liệu tổng hợp giữa resin, nhôm và sợi carbon nhằm đạt đến độ vững chãi cần thiết cũng như giảm khối lượng cho xe chỉ còn 1.389 kg. Lamborghini sẽ bắt đầu giao xe đến các đại lý và khách hàng ngay trong đầu năm nay. Giá xe Lamborghini Huracan EVO phiên bản cầu sau khởi điểm sẽ bắt đầu từ 208.571 USD tại thị trường Mỹ và 159.443 USD tại Châu Âu. Video: Chi tiết siêu xe Lamborghini Huracan EVO.

