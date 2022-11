Ra mắt Nissan Serena 2023 từ 519 triệu đồng, "đối thủ" Toyota Noah

Phân khúc minivan đang ngày càng trở nên phổ biến tại một số thị trường, bao gồm cả Nhật Bản. Mẫu xe mới nhất gia nhập phân khúc đầy cạnh tranh này chính là Nissan Serena 2023 mới, thế hệ thứ 6 của mẫu xe này với hai tùy chọn động cơ là máy xăng và hybrid. Nissan Serena thế hệ thứ 6 được trang bị nhiều công nghệ, tính thực dụng cao và không gian rộng rãi để trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Noah/Voxy cũng như Honda Step WGN e:HEV. Mẫu xe Serena mới được áp dụng ngôn ngữ thiết kế tân tiến nhất của Nissan với đèn LED lạ mắt kết hợp cùng lưới tản nhiệt phong cách V-motion ở phía trước. Trong khi đó, phần thân xe có nhiều đường nét hơn và tổng thể khá vuông vức vốn là đặc trưng của minivan. Tại Nhật Bản, Serena 2023 sẽ có hai phiên bản khác nhau về kiểu dáng. Bản cao cấp Serena Luxion có phần cản va và ốp hông thiết kế rõ nét hơn, nổi bật với lưới tản nhiệt kết hợp hốc hút gió đặt thấp hơn. Những ai muốn có thêm cảm giác thể thao và hào nhoáng có thể chọn phiên bản Serena Autech với ngoại thất mạ crôm và nội thất được bọc bằng chất liệu khác biệt. So với thế hệ trước, Serena mới chỉ tăng nhẹ về kích thước tổng thể. Kích thước dài, rộng và cao của mẫu xe này lần lượt là 4.690 - 4.765 mm, 1.695 - 1.715 mm, 1.870 - 1.885 mm, tùy phiên bản. Trong khi đó, chiều dài cơ sở là 2.870 mm. Khách hàng mua xe minivan thường để ý tới nội thất xe nên các kỹ sư của Nissan đã dành nhiều tâm huyết cho khu vực này. So với thế hệ trước, Serena thế hệ mới cung cấp thêm 120 mm không gian để chân cho người lái trong khi cách bố trí ghế trung tâm đa năng ở hàng thứ 2 được thay đổi để biến nội thất 7 chỗ trở thành 8 chỗ. Mọi hành khách đều có khe để điện thoại, để cốc, cổng USB và WiFi tích hợp. Khu vực bảng điều khiển khá hiện đại với buồng lái được kỹ thuật số hoàn toàn. Lái xe sẽ điều khiển hộp số tự động bằng các nút bấm nằm bên cạnh bảng điều khiển cảm ứng dành cho điều hòa. Mẫu minivan mới của Nissan cũng được trang bị cửa trượt với tùy chọn đóng/mở rảnh tay và cửa sau với khả năng mở 2 cấp để dễ dàng bốc, xếp đồ trong không gian hẹp. Mẫu xe sử dụng động cơ hybrid còn có tùy chọn ổ cắm AC 100V. Nissan tự hào tuyên bố rằng Serena có “cabin rộng rãi nhất trong phân khúc minivan” và có “kính chắn gió rộng nhất”. Nissan còn tạo ra một ghế mới giúp giảm dao động, thay đổi vị trí của bảng đồng hồ kỹ thuật số, cải thiện khả năng cách âm để giúp hành khách ít bị say xe hơn. Ngoài ra, hãng xe Nhật còn có thêm các điều chỉnh như trang bị vô lăng cứng, cấu trúc lệch hướng gió và hệ thống treo chặt chẽ hơn đồng thời khả năng tăng tốc cũng êm ái hơn nhờ hệ truyền động hybrid e-Power thế hệ thứ hai. Về tính năng an toàn, Serena Luxion sẽ có hệ thống lái bán tự động ProPILOT 2.0, cho phép lái xe rảnh tay khi vận hành trên đường cao tốc và điều khiển đỗ xe từ xa với tính năng ghi nhớ chỗ đỗ xe. Các phiên bản thấp hơn sẽ chỉ được trang bị gói công nghệ ProPILOT tiêu chuẩn. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Nissan Serena 2023 phiên bản hybrid là hệ truyền động e-Power gồm động cơ 3 xi-lanh, dung tích 1.4L, kết hợp với mô-tơ điện, có khả năng sản sinh công suất tối đa 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 315 Nm. Trong khi đó, phiên bản chạy xăng sẽ sử dụng động cơ 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Phiên bản động cơ xăng sẽ dùng hộp số CVT và có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh 4WD. Trong khi đó, bản hybrid chỉ có tùy chọn dẫn động cầu trước. Hiện tại, khách hàng tại Nhật Bản đã có thể đặt mua Nissan Serena mới. Mức giá của xe dao động từ 2.768.700 Yên (tương đương 20.098 USD - khoảng 519 triệu đồng) cho phiên bản thấp nhất chạy xăng và lên đến 4.798.200 Yên (34.842 USD - hơn 614 triệu đồng) cho phiên bản hybrid e-Power Luxion cao cấp nhất. Theo thông tin thị trường, xe có thể sẽ ra mắt tại Thái Lan vào năm sau. Thời điểm mẫu xe này ra mắt và giá bán Nissan Serena 2023 tại Thái Lan vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu chi tiết Nissan Serena 2023 mới.

