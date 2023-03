Ra mắt MG Maxus9 chạy điện hơn 1,7 tỷ đồng chạy 540km/lần sạc

Tại thị trường Thái Lan, xe sẽ được phân phối với 2 phiên bản là X và V. Giá xe MG Maxus9 2023 là 2,5 triệu Baht (khoảng 1,725 tỷ đồng). MG Maxus9 2023 chạy điện được xem là đối thủ của BYD Denza D9 EV, xe sở hữu kích thước nhỉnh D9 một chút với số đo D x R x C lần lượt là 5.270 x 2.000 x 1.840 mm, chiều dài cơ sở 3.200 mm và chiều cao gầm 140 mm. Không chỉ có kích thước lớn hơn, MG Maxus9 còn mang vẻ ngoài tối giản nhưng không kém phần hiện đại. Đầu xe gây ấn tượng với hệ thống đèn 2 tầng đi cùng dải đèn LED định vị ban ngày khá mỏng nằm phía trên, nối giữa 2 dải đèn LED định vị ban ngày là nẹp màu đen bóng. Trong khi đó, đèn pha của xe được đặt thấp bên dưới, trong hốc hình tam giác. Chiếc MPV này có nắp ca-pô được thiết kế khá phẳng, đi kèm logo của hãng. Dưới nắp capo này còn được trang bị một khoang hành lý nhỏ. Dọc theo thân xe là những đường gân được cắt xẻ táo bạo, giúp chiếc MPV cỡ lớn này nhìn thon thả, gọn gàng hơn. Khác những mẫu xe thông thường, khoang hành khách của Maxus9 sẽ được trang bị cửa trượt chỉnh điện, giúp người dùng phía sau có thể thuận tiện lên xuống. Một số chi tiết trên thân xe như ốp gương ngoại thất và các cột đều được sơn màu đen nổi bật. Đặc biệt, gương chiếu hậu của xe được trang bị tính năng gập điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ. Ngoài ra, các bộ phận khác như chắn bùn trước, cửa và cột C của xe cũng được mạ crôm nhằm tạo cảm giác sang trọng cho xe.





Chiếc MPV thuần điện MG Maxus9 này được trang bị “dàn chân” hợp kim 5 chấu kép kích thước 19 inch đi kèm lốp 235/55 R19.







Phía đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED nằm vắt ngang và kéo dài xuống tận chắn bùn sau. Đi cùng với đó là đèn phản quang mỏng nằm dưới cản sau tích hợp nẹp mạ crôm.



Về nội thất, MG Maxus9 sở hữu khoang cabin rộng rãi với 7 chỗ ngồi. Ở bản X tiêu chuẩn, ghế của xe được bọc da tổng hợp. Còn phiên bản V cao cấp lại dùng chất liệu da thật pha da tổng hợp. Được định vị là chiếc MPV cao cấp Maxus9 thuần điện được trang bị nhiều tính năng hiện đại, giúp phục vụ tối ưu nhu cầu của người dùng như: vô lăng bọc da tích hợp các phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto...





Ở phần ghế lái xe còn có tính năng chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, 4 cửa sổ một chạm, gương chiếu hậu chống chói tự động, điều hòa tự động, lọc bụi mịn PM2.5.







Ngoài ra, xe còn có sạc điện thoại không dây, ổ điện 220V, hệ thống đèn viền nội thất, cửa sổ trời và hệ thống âm thanh 8 loa. Ở hàng ghế giữa là 2 ghế thương gia với tính năng chỉnh điện, massage và sưởi ấm…







Trên bản V cao cấp, hàng ghế trước còn có thêm tính năng massage, sưởi ấm, thông hơi và nhớ vị trí. Hàng ghế giữa có tính năng làm mát, tích hợp màn hình điều khiển ở bệ tỳ tay và bàn gấp.









Tại thị trường Thái Lan, MG Maxus9 EV sẽ có nhiều tính năng hỗ trợ người lái an toàn tiên tiến như: phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, kiểm soát đèn pha thông minh, cảnh báo áp suất lốp





Cảnh báo khi người lái mất tập trung, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, 6 túi khí và camera 360 độ…







Cung cấp sức mạnh cho MG Maxus9 tại xứ sở chùa Vàng là 1 mô-tơ điện mạnh 245 mã lực và 350 Nm. Trong khi đó, pin của xe là loại lithium-ion, có dung lượng 90 kWh, cho phép xe chạy 540 km theo chu trình thử nghiệm NEDC.



Video: Ra mắt xe MPV MG Maxus9 chạy điện tại Thái Lan.





