Ra mắt Land Rover Defender OCTA 2025 - SUV địa hình từ 152.000 USD

Đại gia đình Land Rover Defender mới đây đã có thêm một “thành viên” mới mang tên Defender OCTA. Mẫu xe Land Rover Defender OCTA 2025 mới, đây cũng chính là mẫu SUV mạnh mẽ và nhanh nhất từng được gắn logo Defender. Mẫu xe này cũng sẽ được ra mắt tại Lễ hội tốc độ Goodwood vào cuối tuần tới. Mẫu xe SUV Land Rover Defender OCTA 2025 được trang bị hệ truyền động mới với cấu hình tối ưu hơn. Trong khi Defender V8 hiện tại sử dụng động cơ V8 5.0 lít siêu nạp thì OCTA sử dụng động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.4 lít có nguồn gốc từ BMW với công nghệ hỗ trợ Hybrid nhẹ. Mẫu xe có khả năng sản sinh công suất 626 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm và mô-men xoắn của xe cũng sẽ tăng lên 800 Nm khi kích hoạt điều khiển khởi động. Trên đường thẳng, chiếc xe 4×4 này chỉ cần 3,8 giây để đạt tốc độ 96 km/h hoặc 4.0 giây để đạt tốc độ 100 km/h, khiến OCTA trở thành chiếc Defender nhanh nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, Defender không thực sự hướng đến hiệu suất vượt trội trên đường mà thay vào đó, mẫu xe sẽ trở thành một biểu tượng vì độ chắc chắn và khả năng vượt địa hình. Mẫu mới này có chiều cao hơn 28 mm so với các mẫu Defender nhỏ hơn và rộng hơn khoảng 68 mm. Mẫu xe được trang bị các thanh đòn dài hơn và cứng hơn để cải thiện khả năng khớp nối của bánh xe và trang bị công nghệ hệ thống treo 6D Dynamics mới của thương hiệu. Thiết lập này bao gồm các bộ giảm chấn bán chủ động biến đổi liên tục được liên kết bằng thủy lực mà Land Rover cho biết giúp giảm độ nghiêng và độ lăn của thân xe trên đường đồng thời cải thiện khả năng di chuyển trên đường địa hình. Land Rover cũng đã trang bị cho mẫu xe mới một hệ thống tự động phát hiện bề mặt xe đang chạy và tối ưu hóa Defender cho phù hợp. Người lái cũng có thể tự điều chỉnh cài đặt lái, ga và hệ thống treo. Ngoài ra xe còn có một chế độ lái mới có tên là “OCTA”. Ở chế độ này, tính năng điều khiển Khởi động địa hình được bật và hệ thống ABS được điều chỉnh để hoạt động hiệu quả hơn trên các bề mặt gồ ghề. Hiện có một loạt các chế độ lái địa hình giống như các mẫu xe Defender khác. Nhờ kiểu dáng ấn tượng, Defender OCTA trở nên nổi bật so với các biến thể Defender nhỏ hơn. Xe được trang bị lốp Goodyear Advanced All-Terrain 33 inch, vòm bánh xe loe, mặt trước được sửa đổi kỹ lưỡng và cản sau mới với bốn ống xả. Tất cả những chiếc OCTA được chế tạo sẽ có màu sơn hai tông màu với mui và cửa sau màu đen Narvik Black, đồng thời chủ sở hữu có thể lựa chọn một lớp màng bọc bảo vệ mờ để phủ khắp thân xe. Về nội thất, xe sẽ có sẵn hai tùy chọn Ultrafabric mới trong khi theo tiêu chuẩn, Defender OCTA sẽ có những trang bị bao gồm da bán aniline Burnt Sienna với đường viền dệt Kvadrat.Giá xe Land Rover Defender OCTA 2025 bắt đầu ở mức 152.000 USD tại Mỹ. Ở năm đầu tiên, thương hiệu sẽ chỉ sản xuất và bán ra thị trường phiên bản Defender OCTA Edition One và có giá từ 167.800 Đô. Video: Giới thiệu SUV địa hình Land Rover Defender OCTA 2025.

Đại gia đình Land Rover Defender mới đây đã có thêm một “thành viên” mới mang tên Defender OCTA. Mẫu xe Land Rover Defender OCTA 2025 mới, đây cũng chính là mẫu SUV mạnh mẽ và nhanh nhất từng được gắn logo Defender. Mẫu xe này cũng sẽ được ra mắt tại Lễ hội tốc độ Goodwood vào cuối tuần tới. Mẫu xe SUV Land Rover Defender OCTA 2025 được trang bị hệ truyền động mới với cấu hình tối ưu hơn. Trong khi Defender V8 hiện tại sử dụng động cơ V8 5.0 lít siêu nạp thì OCTA sử dụng động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.4 lít có nguồn gốc từ BMW với công nghệ hỗ trợ Hybrid nhẹ. Mẫu xe có khả năng sản sinh công suất 626 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm và mô-men xoắn của xe cũng sẽ tăng lên 800 Nm khi kích hoạt điều khiển khởi động. Trên đường thẳng, chiếc xe 4×4 này chỉ cần 3,8 giây để đạt tốc độ 96 km/h hoặc 4.0 giây để đạt tốc độ 100 km/h, khiến OCTA trở thành chiếc Defender nhanh nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, Defender không thực sự hướng đến hiệu suất vượt trội trên đường mà thay vào đó, mẫu xe sẽ trở thành một biểu tượng vì độ chắc chắn và khả năng vượt địa hình. Mẫu mới này có chiều cao hơn 28 mm so với các mẫu Defender nhỏ hơn và rộng hơn khoảng 68 mm. Mẫu xe được trang bị các thanh đòn dài hơn và cứng hơn để cải thiện khả năng khớp nối của bánh xe và trang bị công nghệ hệ thống treo 6D Dynamics mới của thương hiệu. Thiết lập này bao gồm các bộ giảm chấn bán chủ động biến đổi liên tục được liên kết bằng thủy lực mà Land Rover cho biết giúp giảm độ nghiêng và độ lăn của thân xe trên đường đồng thời cải thiện khả năng di chuyển trên đường địa hình. Land Rover cũng đã trang bị cho mẫu xe mới một hệ thống tự động phát hiện bề mặt xe đang chạy và tối ưu hóa Defender cho phù hợp. Người lái cũng có thể tự điều chỉnh cài đặt lái, ga và hệ thống treo. Ngoài ra xe còn có một chế độ lái mới có tên là “OCTA”. Ở chế độ này, tính năng điều khiển Khởi động địa hình được bật và hệ thống ABS được điều chỉnh để hoạt động hiệu quả hơn trên các bề mặt gồ ghề. Hiện có một loạt các chế độ lái địa hình giống như các mẫu xe Defender khác. Nhờ kiểu dáng ấn tượng, Defender OCTA trở nên nổi bật so với các biến thể Defender nhỏ hơn. Xe được trang bị lốp Goodyear Advanced All-Terrain 33 inch, vòm bánh xe loe, mặt trước được sửa đổi kỹ lưỡng và cản sau mới với bốn ống xả. Tất cả những chiếc OCTA được chế tạo sẽ có màu sơn hai tông màu với mui và cửa sau màu đen Narvik Black, đồng thời chủ sở hữu có thể lựa chọn một lớp màng bọc bảo vệ mờ để phủ khắp thân xe. Về nội thất, xe sẽ có sẵn hai tùy chọn Ultrafabric mới trong khi theo tiêu chuẩn, Defender OCTA sẽ có những trang bị bao gồm da bán aniline Burnt Sienna với đường viền dệt Kvadrat. Giá xe Land Rover Defender OCTA 2025 bắt đầu ở mức 152.000 USD tại Mỹ. Ở năm đầu tiên, thương hiệu sẽ chỉ sản xuất và bán ra thị trường phiên bản Defender OCTA Edition One và có giá từ 167.800 Đô. Video: Giới thiệu SUV địa hình Land Rover Defender OCTA 2025.