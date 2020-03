Ra mắt Apex AP-0 Concept - siêu xe điện lấy cảm hứng xế đua

Thời đại của xe điện đã bắt đâu, mới đây một công ty mới gốc Anh Quốc mang tên Apex đã thể hiện ước vọng bước vào thế giới xe điện. Mẫu đầu tiên từ công ty này được gọi là siêu xe điện Apex AP-0 C vừa ra mắt công chúng vào ngày 13/3 theo giờ địa phương tại Luân Đôn. Phải công nhận rằng đây là một chiếc xe rất thú vị và bắt mắt vô cùng. Như mong đợi, nó gần như được chế tạo hoàn toàn bằng chất liệu sợi carbon. Nó sử dụng sợi carbon trong khung gầm và các ống, với một bộ khung không gian mô-dun và một xương sống trung tâm để tăng thêm độ cứng. Thân vỏ xe có đi kèm nhiều yếu tố khí động học thượng thừa, với các chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ xe đua Formula 1 và Le Mans để khống chế khí lưu bao quanh thân vỏ. Hãng xe điện Apex nói rằng AP-0 sản sinh lực ép xuống phi thường để có khả năng xử lý ấn tượng mà không cần những cánh gió lớn, một phần công lao nhờ có một vây cá thẳng lớn mà tích hợp luôn vào cụm đèn hậu hình chữ thập đặc trưng. Trong tên thực tế, Apex nhận thấy hình dáng này quá đặc trưng đến độ biến nó thành logo của công ty. Nhìn vào bên trong, chiếc siêu xe thân thiện môi trường rõ ràng là mang đậm chất “concept” với vô lăng hình vuông và tổ hợp 3 màn hình hiển thị dành cho tài xế. AP-0 Concept hoàn toàn mới chứa rất nhiều công nghệ tân tiến, bao gồm cả khả năng tăng cường thực tế thông qua một hệ thống LiDAR mà tạo nên những bản đồ chi tiết về môi trường xung quanh xe từ khoảng cách 2,5 cm cho tới hơn 90 mét. Do vậy, nó cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ tài xế mà có thể tự lái Cấp 3, và Apex nói rằng xe có thể đạt Cấp 4 khi cơ sở hạ tầng khả thi. Để so sánh, các hệ thống tự lái tân tiến hiện đang có như Super Cruise của Cadillac và Autopilot của Tesla vẫn chỉ ở Cấp 2. Trên khía cạnh hiệu suất, Apex có công bố những thông số ấn tượng dành cho AP-0. Nó có hệ thống dẫn động bánh sau và có một cụm pin 90 kWh ở dưới sàn để sản xuất 650 mã lực. Nhờ việc sử dụng sợi carbon, tổng thể chiếc xe chỉ có trọng lượng 1.200 kg, và do vậy, nhà sản xuất khẳng định chiếc xe sẽ gia tốc 0-96 km/h trong chỉ 2,3 giây. Nhìn chung, Apex đang rất nghiêm túc với tham vọng của mình, và những gì họ đang cho thấy là rất triển vọng. Phiên bản sản xuất thương mại của AP-0 sẽ được chào bán chính thức vào nửa cuối 2022, giá xe Apex AP-0 mới khoảng 150.000 bảng Anh (4,27 tỷ đồng). Video: Ra mắt siêu xe điện Apex AP-0 Concept hoàn toàn mới.

Thời đại của xe điện đã bắt đâu, mới đây một công ty mới gốc Anh Quốc mang tên Apex đã thể hiện ước vọng bước vào thế giới xe điện. Mẫu đầu tiên từ công ty này được gọi là siêu xe điện Apex AP-0 C vừa ra mắt công chúng vào ngày 13/3 theo giờ địa phương tại Luân Đôn. Phải công nhận rằng đây là một chiếc xe rất thú vị và bắt mắt vô cùng. Như mong đợi, nó gần như được chế tạo hoàn toàn bằng chất liệu sợi carbon. Nó sử dụng sợi carbon trong khung gầm và các ống, với một bộ khung không gian mô-dun và một xương sống trung tâm để tăng thêm độ cứng. Thân vỏ xe có đi kèm nhiều yếu tố khí động học thượng thừa, với các chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ xe đua Formula 1 và Le Mans để khống chế khí lưu bao quanh thân vỏ. Hãng xe điện Apex nói rằng AP-0 sản sinh lực ép xuống phi thường để có khả năng xử lý ấn tượng mà không cần những cánh gió lớn, một phần công lao nhờ có một vây cá thẳng lớn mà tích hợp luôn vào cụm đèn hậu hình chữ thập đặc trưng. Trong tên thực tế, Apex nhận thấy hình dáng này quá đặc trưng đến độ biến nó thành logo của công ty. Nhìn vào bên trong, chiếc siêu xe thân thiện môi trường rõ ràng là mang đậm chất “concept” với vô lăng hình vuông và tổ hợp 3 màn hình hiển thị dành cho tài xế. AP-0 Concept hoàn toàn mới chứa rất nhiều công nghệ tân tiến, bao gồm cả khả năng tăng cường thực tế thông qua một hệ thống LiDAR mà tạo nên những bản đồ chi tiết về môi trường xung quanh xe từ khoảng cách 2,5 cm cho tới hơn 90 mét. Do vậy, nó cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ tài xế mà có thể tự lái Cấp 3, và Apex nói rằng xe có thể đạt Cấp 4 khi cơ sở hạ tầng khả thi. Để so sánh, các hệ thống tự lái tân tiến hiện đang có như Super Cruise của Cadillac và Autopilot của Tesla vẫn chỉ ở Cấp 2. Trên khía cạnh hiệu suất, Apex có công bố những thông số ấn tượng dành cho AP-0. Nó có hệ thống dẫn động bánh sau và có một cụm pin 90 kWh ở dưới sàn để sản xuất 650 mã lực. Nhờ việc sử dụng sợi carbon, tổng thể chiếc xe chỉ có trọng lượng 1.200 kg, và do vậy, nhà sản xuất khẳng định chiếc xe sẽ gia tốc 0-96 km/h trong chỉ 2,3 giây. Nhìn chung, Apex đang rất nghiêm túc với tham vọng của mình, và những gì họ đang cho thấy là rất triển vọng. Phiên bản sản xuất thương mại của AP-0 sẽ được chào bán chính thức vào nửa cuối 2022, giá xe Apex AP-0 mới khoảng 150.000 bảng Anh (4,27 tỷ đồng). Video: Ra mắt siêu xe điện Apex AP-0 Concept hoàn toàn mới.