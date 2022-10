Quảng Đông, Trung Quốc có mạng lưới trạm sạc lớn gấp 3 lần Mỹ

Hiện tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đang có một mạng lưới trạm sạc xe điện rộng khắp và nỗi lo lắng về phạm vi vận hành đã là “dĩ vãng” đối với các chủ xe điện ở khu vực này. Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 9/2022 đã có tổng cộng 345.126 bộ sạc công cộng và 19.116 trạm sạc ở riêng tỉnh Quảng Đông. Con số này đã tăng hơn gấp đôi so với một năm trước. Điều này có nghĩa là Quảng Đông đang có số lượng bộ sạc xe điện công cộng nhiều hơn gấp 3 lần so với toàn bộ nước Mỹ. Báo cáo này được đưa ra tại thời điểm Chính phủ Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy phát triển và ứng dụng các phương tiện dùng năng lượng “xanh”. Thời gian qua, Trung Quốc đã không tiếc tiền đẩy mạnh hệ thống sạc công cộng để phục vụ người tiêu dùng chuyển đổi sang phân khúc mới. Không chỉ có Trung Quốc, nhiều nước trên thế giới cũng đang đẩy mạnh việc điện khí hoá các phương tiện. Theo đó, Chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành luật cơ sở hạ tầng dành 5 tỷ USD để xây dựng mạng lưới cổng sạc xe điện trên toàn quốc, dọc theo các hành lang du lịch chính trong nước. Trong khi Đức đã 6,4 tỷ USD để hỗ trợ ngành công nghiệp sạc. Tuy nhiên, bất chấp chiến lược mở rộng mạnh mẽ mạng lưới trạm sạc xe điện, Mỹ và châu Âu vẫn tụt hậu rất nhiều so với Trung Quốc trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo phân tích của của BloombergNEF, 12.900 bộ sạc công cộng được triển khai trên khắp Hoa Kỳ và 442.000 ở châu Âu vào cuối năm 2021, con số này ở Trung Quốc là 1,15 triệu bộ. Một báo cáo cho biết, chỉ trong 12 tháng qua Trung Quốc đã bổ sung thêm 592.000 bộ sạc công cộng cho xe điện. >>> Mời độc giả xem thêm video Cô gái 22 tuổi bị điện giật tử vong khi sạc pin điện thoại (THĐT)

Hiện tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đang có một mạng lưới trạm sạc xe điện rộng khắp và nỗi lo lắng về phạm vi vận hành đã là “dĩ vãng” đối với các chủ xe điện ở khu vực này. Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 9/2022 đã có tổng cộng 345.126 bộ sạc công cộng và 19.116 trạm sạc ở riêng tỉnh Quảng Đông. Con số này đã tăng hơn gấp đôi so với một năm trước. Điều này có nghĩa là Quảng Đông đang có số lượng bộ sạc xe điện công cộng nhiều hơn gấp 3 lần so với toàn bộ nước Mỹ . Báo cáo này được đưa ra tại thời điểm Chính phủ Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy phát triển và ứng dụng các phương tiện dùng năng lượng “xanh”. Thời gian qua, Trung Quốc đã không tiếc tiền đẩy mạnh hệ thống sạc công cộng để phục vụ người tiêu dùng chuyển đổi sang phân khúc mới. Không chỉ có Trung Quốc, nhiều nước trên thế giới cũng đang đẩy mạnh việc điện khí hoá các phương tiện. Theo đó, Chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành luật cơ sở hạ tầng dành 5 tỷ USD để xây dựng mạng lưới cổng sạc xe điện trên toàn quốc, dọc theo các hành lang du lịch chính trong nước. Trong khi Đức đã 6,4 tỷ USD để hỗ trợ ngành công nghiệp sạc. Tuy nhiên, bất chấp chiến lược mở rộng mạnh mẽ mạng lưới trạm sạc xe điện, Mỹ và châu Âu vẫn tụt hậu rất nhiều so với Trung Quốc trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo phân tích của của BloombergNEF, 12.900 bộ sạc công cộng được triển khai trên khắp Hoa Kỳ và 442.000 ở châu Âu vào cuối năm 2021, con số này ở Trung Quốc là 1,15 triệu bộ. Một báo cáo cho biết, chỉ trong 12 tháng qua Trung Quốc đã bổ sung thêm 592.000 bộ sạc công cộng cho xe điện. >>> Mời độc giả xem thêm video Cô gái 22 tuổi bị điện giật tử vong khi sạc pin điện thoại (THĐT)