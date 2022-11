PVOIL CUP 2022 sở hữu nhiều kỉ lục nhất trong lịch sử VOC

Sau 03 ngày tranh tài đầy kịch tính, Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2022 đã chính thức khép lại tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội. Là giải đua kỷ niệm 15 năm kể từ khi ra đời, PVOIL VOC 2022 đã thực sự trở thành ngày hội không chỉ của riêng các vận động viên đam mê Offroad mà còn là của cả những khán giả yêu các hoạt động ôtô thể thao. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban Tổ chức, công tác triển khai ngày một chuyên nghiệp của Ban Điều hành, tổ Trọng tài, ban Thiết kế - Thi công đường đua… cùng sự ủng hộ của 200 vận động viên, hàng triệu khán giả và các nhà tài trợ đã mang lại thành công vượt ngoài mong đợi cho mùa giải năm nay. Với những kỹ năng xử lý đẳng cấp, một tinh thần thép cùng bản lĩnh vững vàng, những vận động viên xuất sắc nhất của giải đua PVOIL VOC 2022 đã chính thức lộ diện: Ở Hạng Bán tải Việt Nam: Số đội 105 – Tên đội: HELLO KITTY – Lái chính: Trần Thanh Ngân – Lái phụ: Trần Công Phát – Số điểm: 465. Hạng Cơ bản: Số đội 214 – Tên đội: GARA DR.CAR1 – Lái chính: Nguyễn Huy Thông – Lái phụ: Phạm Văn Anh – Số điểm: 509. Hạng Nâng cao: Số đội 318 – Tên đội: VITCLUB – NGỖNG TÀ XÙA – Lái chính: Trần Việt Dũng – Lái phụ: Nguyễn Mạnh Tùng – Số điểm: 742. Hạng Mở rộng: Số đội 411 – Tên đội: NÚI HỒNG SÔNG LAM – Lái chính: Nguyễn Trọng Toàn – Lái phụ: Phạm Anh Đức – Số điểm: 732. Ngoài ra với các giải phụ của PVOIL VOC 2022: Giải Ấn tượng: Đội 411 NÚI HỒNG SÔNG LAM: Lái chính Nguyễn Trọng Toàn, Lái phụ Phạm Anh Đức. Giải Cống hiến: Đội 407 PVC QUẢNG NINH: Lái chính Trần Nhân, Lái phụ Vũ Mạnh Hùng. Giải Nữ vận động viên xuất sắc: VĐV Nguyễn Hà Giang, đội 201 PVC GIANG HÀ; VĐV Trần Thanh Ngân, đội 105 HELLO KITTY. Cũng trong khuôn khổ của giải, BTC PVOIL VOC còn trao tặng 28 giải Nhất cho bài thi cho những đội có thành tích tốt nhất các hạng. Thống kê nhanh của BTC đến hết ngày thi đấu thứ ba, hàng loạt kỷ lục của mùa giải thứ 15 VOC cũng được ghi nhận. Số lượng vận động viên và lượt thi đấu lớn nhất Việt Nam: 97 đội đua, 194 vận động viên tranh tài liên tục với hơn 700 lượt thi đấu. Tổng giá trị giải thưởng và hỗ trợ đội đua lớn nhất: hơn 1.100.000.000 đồng. Số lượng người theo dõi lớn nhất lịch sử giải đua: khoảng 30.000.000 lượt trên tất cả các nền tảng. Lượng tin tức lan tỏa lớn nhất qua các năm: 300 tin bài, phóng sự truyền hình. Quy tụ nhiều nhà vô địch nhất: 28 nhà vô địch với 30 danh hiệu vô địch qua các kỳ VOC trước đây. Với quy mô mở rộng liên tục qua từng năm, VOC vẫn luôn tự hào là giải đấu tiên phong trong nỗ lực xây dựng nền móng cho bộ môn thể thao đua xe tại Việt Nam. Trong suốt 15 năm, VOC đã đóng góp cho phong trào hàng trăm vận động viên tài năng, bên cạnh đó là một đội ngũ hàng trăm thành viên tham gia tổ chức, điều hành, giờ đây có thể tham gia vào bất cứ giải đua xe nào trong nước.Vietnam Offroad Cup (VOC) là giải đua xe địa hình lớn và lâu đời nhất tại Việt Nam do diễn đàn OTOFUN tổ chức từ năm 2008. Từ năm 2010, VOC đã được Tổng cục TDTT chính thức công nhận là một bộ môn thi đấu thể thao phong trào trong hệ thống các giải đấu trong nước. Lần đầu tiên Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) trở thành nhà tài trợ đồng hành tên giải vào 2019. Video: Xe độ khủng “tắm bùn” tại giải đua xe địa hình VOC 2022.

