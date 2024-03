Porsche Panamera Turbo S từng của "Qua" Vũ rao bán hơn 10 tỷ đồng

Vào hồi tháng 5/2023, chiếc Porsche Panamera Turbo S của Đặng Lê Nguyên Vũ từng sở hữu bất ngờ xuất hiện trên sàn xe cũ. Vào thời điểm đó, xe có ODO chỉ vỏn vẹn 888 km và mức giá mà người bán đưa ra là 12,5 tỷ đồng. Và mới đây, “tình cũ” của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại tiếp tục được rao bán rầm rộ. Theo đó, ở thời điềm hiện tại chiếc Porsche Panamera Turbo S đời 2022 này đang được chào bán với mức giá 10,9 tỷ đồng, giảm 1,6 tỷ đồng so với trước đó. Hiện ODO của xe Porsche Panamera Turbo S đã qua sử dụng này theo người bán đăng tải là 1.800 km. Người này cũng cho biết, xe được mua thêm option chính hãng 1,8 tỷ đồng và thời điểm chủ cũ mua vào, xe có giá khoảng gần 16 tỷ đồng. Chiếc Porsche Panamera Turbo S 2022 từng thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ có màu sơn ngoại thất xám Crayon Grey giá 266 triệu đồng. So với phiên bản thông thường, ngoại thất của Panamera Turbo S 2022 không có nhiều điểm khác biệt. Chiếc Porsche Panamera Turbo S đời 2022 siêu lướt này ngoại trừ phần hốc gió lớn hơn cùng hệ thống ống xả kép hình vuông độc quyền của phiên bản Turbo. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 21 inch, đi kèm cùm phanh màu vàng nổi bật. Không gian nội thất của xe sử dụng tông màu nâu chủ đạo, các chi tiết còn lại màu đen. Tùy chọn này tiêu tốn số tiền hơn 50 triệu đồng của chủ xe. Do ít sử dụng, độ căng của da bọc ghế vẫn như xe mới. Nhiều chi tiết được làm từ chất liệu carbon như táp-pi, táp-lô, vô-lăng, bậc cửa và ốp bảng điều khiển ở hàng ghế sau. Ước tính chi phí để trang bị loạt tùy chọn này lên tới 180 triệu đồng. Ngoài ra, chiếc xe này còn được nâng cấp thêm gói Sport Chrono cho chiếc Panamera hàng độc này. Option này được niêm yết với giá 77 triệu đồng trên trang chủ Porsche Việt Nam. Một số trang bị tiêu chuẩn của xe có thể kể đến như hệ thống âm thanh cao cấp Burmester, cửa sổ trời chỉnh điện 2 hàng ghế, ghế ngồi chỉnh điện,.v.v… Porsche Panamera Turbo S 2022 sử dụng động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa lên đến 621 mã lực, mô men xoắn cực đại 820 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép, xe có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong 3,1 giây ngang ngửa nhiều siêu xe, trước khi đạt vận tốc tối đa 315 km/h. Video: Đặng Lê Nguyên Vũ bán Porsche Panamera Turbo S 2022.

