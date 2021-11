Porsche Panamera bản nâng cấp mới về Việt Nam, từ 5,3 tỷ đồng

Với phiên bản Porsche Panamera Turbo S 2022 mới sản sinh công suất lên đến 621 mã lực (tăng tốc 0 - 100 km/h trong 3,1 giây, tốc độ tối đa 315 km/h), Porsche đã thành công trong việc sản xuất mẫu xe thiết lập nên tiêu chuẩn mới chưa từng có trong cùng phân khúc. Nhằm kiểm soát công suất mạnh mẽ cũng như hiệu suất chính xác tại từng góc cua, hệ thống treo khí nén ba buồng, Hệ thống Treo Chủ Động của Porsche (PASM) và Hệ thống Kiểm Soát Khung Gầm Chủ Động của Porsche, hệ thống Điều Phối Lực Kéo Vector Cao Cấp của Porsche (PTV Plus) đã được tinh chỉnh và tối ưu hóa để phù hợp với từng phiên bản. Porsche Panamera Turbo S bản nâng cấp đã chứng minh khả năng vận hành ấn tượng trên đường đua Nürburgring Nordschleife huyền thoại, tay đua Lars Kern đã hoàn thành vòng đua dài 20,832 km khắc nghiệt nhất thế giới trong 7 phút 29 giây 81 – thiết lập kỷ lục mới trong phân khúc xe saloon sang trọng. Trong khi đó, động cơ tăng áp kép V8 trên Panamera GTS cũng được tối ưu hóa để cho ra công suất 473 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm, tăng 20 mã lực so với phiên bản tiền nhiệm. Công suất liên tục tăng dần cho đến gần giới hạn vòng tua máy. Nhờ vậy, công suất sản sinh của Panamera GTS tương đương với một chiếc xe thể thao thực thụ trang bị động cơ hút khí tự nhiên. Âm thanh đặc trưng của động cơ V8 thậm chí còn phấn khích hơn nhờ hệ thống ống xả thể thao mới được trang bị tiêu chuẩn kết hợp với bộ tiêu âm có cấu tạo bất đối xứng ở phía sau.Giá xe Porsche Panamera 2022 tại Việt Nam được bán ra chính hãng từ 5,3 - 11,7 tỷ đồng. Động cơ của phiên bản Panamera 4 và 5 đều sản sinh công suất 325 mã lực và mô-men xoắn đạt 450 Nm, hiệu suất không thay đổi. Hệ thống khung gầm và hệ thống điều khiển trên tất cả các phiên bản của dòng xe Panamera đã được nâng cấp để vừa đáp ứng cung cấp tính thể thao, vừa mang lại sự tiện nghi. Một số hệ thống được tái thiết kế như; Treo Chủ động của Porsche (PASM) cải tiến giúp nâng cao đáng kể sự êm ái, hệ thống cân bằng chống lật điện tử thuộc (PDCC Sport) giúp tăng cường độ ổn định của thân xe. Nhiều trang thiết bị mới cho hệ thống lái và bánh xe cũng được trang bị thêm cho dòng xe. Các phiên bản Panamera nâng cấp - bao gồm biến thể Sport Turismo và Executive, tùy vào hệ dẫn động - nay được trang bị sẵn gói Sport Design từ nhà máy mà trước đây vốn là tùy chọn. Phần đầu xe được nhấn mạnh bởi mặt lưới hốc hút gió ấn tượng, khe làm mát hai bên rộng hơn và đèn nhận diện dạng thanh đơn. Đối với phiên bản Panamera Turbo S, phần đầu xe mang nhận diện mới nhờ hốc hút gió lớn hơn kết nối theo phương ngang với các chi tiết thiết kế cùng màu ngoại thất làm nổi bật chiều rộng thân xe. Các mô-đun đèn tại cụm đèn chiếu sáng phía trước của phiên bản Turbo được thiết kế tách xa nhau hơn. Dải đèn hậu tích hợp ở phía đuôi xe được tinh chỉnh, trải dài ngang cửa khoang hành lý cùng những đường viền tinh tế, tạo thành một dải liền mạch giữa hai cụm đèn LED phía sau. Cụm đèn hậu màu tối trên phiên bản GTS thể thao mang thiết kế Exclusive Design được trang bị tiêu chuẩn với hiệu ứng đèn năng động. Mâm xe có thêm ba tùy chọn kích thước 20 inch và 21 inch, nâng tổng số tùy chọn sẵn có của mâm xe lên 10 tùy chọn kiểu dáng khác nhau. Dòng xe Porsche Panamera phiên bản nâng cấp được trang bị hàng loạt công nghệ đèn và hệ thống hỗ trợ, bao gồm hệ thống Hỗ Trợ Chống Lệch Làn có tính năng nhận diện biển báo giao thông được trang bị tiêu chuẩn, hệ thống Hỗ trợ Tầm Nhìn Ban Đêm, hệ thống Hỗ Trợ Chuyển Làn, cụm đèn trước LED Ma Trận bao gồm hệ thống Đèn Năng Động Cao Cấp của Porsche (PDLS Plus), Hỗ Trợ Đỗ Xe bao gồm Chế độ Nhìn Toàn Cảnh và chức năng hiển thị thông tin trên kính lái. Video: Chi tiết Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid hoàn toàn mới.

