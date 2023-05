Porsche Cayenne 2024 bán ra từ 1,8 tỷ đồng, có gì đặc biệt?

Trang bị động cơ trên tất cả các phiên bản Porsche Cayenne 2024 mới vừa ra mắt đều được nâng cấp hiệu suất. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng máy V6 3.0L tăng áp cho công suất 368 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, mạnh hơn phiên bản tiền nhiệm 13 mã lực. Porsche Cayenne 2024 bản E-Hybrid cũng có động cơ tương tự nhưng được bổ sung một mô tơ điện 174 mã lực, nâng tổng công suất lên 463 mã lực. Xe được trang bị bộ pin 25,9 kWh cho phạm vi di chuyển thuần điện lớn hơn so với con số 17,9 kWh của phiên bản cũ. Trong khi đó, động cơ V8 tăng áp kép của Porsche Cayenne Turbo GT cho công suất 650 mã lực, tăng 19 mã lực so với đời cũ. Với sức mạnh này, Cayenne Turbo GT có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 304 km/h. Đáng chú ý nhất là phiên bản Cayenne S được trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép thay thế cho máy V6. Xe có công suất 468 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm, mạnh hơn 34 mã lực và 50 Nm so với bản tiền nhiệm. Nhờ đó, Porsche Cayenne S có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,4 giây và tốc độ tối đa đạt 272 km/h. Các thay đổi về ngoại thất của Porsche Cayenne 2024 mang tính tinh chỉnh nhiều hơn là đổi mới. Hệ thống đèn pha LED Matrix Design là trang bị tiêu chuẩn trên mọi phiên bản. Xe cũng được tinh chỉnh cản trước, chắn bùn trước và mui xe theo hướng thể thao hơn. Xe cũng được bổ sung các tùy chọn mâm xe mới với kích thước từ 20 inch đến 22 inch. Ngoài ra, Porsche cũng cung cấp cho Cayenne 3 tùy chọn màu sơn mới, bao gồm Algarve Blue Metallic, Montego Blue Metallic và Arctic Grey. Nội thất của Porsche Cayenne 2024 được áp dụng các bố trí tương tự Taycan, với các nút chức năng quan trọng được đặt trên vô lăng hoặc gần vị trí lái. Cần số cũng được thay đổi vị trí, tạo thêm không gian ở bảng điều khiển trung tâm. Xe được trang bị tới 3 màn hình kéo dài hết mặt táp lô. Đầu tiên là đồng hồ lái kỹ thuật số hoàn toàn mới có kích thước lên đến 12,6 inch, đi kèm với 7 giao diện khác nhau. Màn hình thông tin giải trí trung tâm có kích cỡ 12,3 inch được trang bị tiêu chuẩn Android Auto và Apple CarPlay, phát nhạc bằng Apple Music và Spotify. Hệ thống giải trí còn hỗ trợ chức năng Screenhits TV, cho phép người dùng xem video trực tuyến khi xe đứng yên. Trợ lý ảo Siri được tích hợp cho phép người dùng tương tác với xe thông qua giọng nói. Tiếp theo là màn hình giải trí 10,9 inch dành cho khách hàng ngồi bên ghế phụ. Màn hình này cũng tích hợp giao diện định vị dẫn hướng, giúp hành khách phía trước có thể trở thành trợ lý người lái khi cần thiết. Đặc biệt, màn hình phụ còn đi kèm chức năng hạn chế tầm nhìn để ngăn người lái mất tập trung khi đang điều khiển xe. Mặc dù bổ sung màn hình, Porsche Cayenne vẫn được giữ lại một số nút vật lý trong cabin, giúp cho người lái có thể nhanh chóng thực hiện các tác vụ thường dùng. Mức giá xe Porsche Cayenne 2024 bán ra từ 79.200 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng) cho bản tiêu chuẩn và 84.300 USD (1,9 tỷ đồng) với biến thể Coupe. Phiên bản Cayenne E-Hybrid có giá từ 91.700 USD (2,1 tỷ đồng). Trong khi đó, phiên bản Cayenne Turbo Turbo GT có giá lên tới 196.300 USD (4,5 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết SUV hạng sang Porsche Cayenne 2024 mới.

