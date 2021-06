Porsche 992 Turbo “biến hình” xe đua đường phố nhờ TechArt

So với phiên bản tiền nhiệm, GTstreet R mới không chỉ nhanh hơn, mạnh hơn mà còn sở hữu một diện mạo dữ dằn hơn đáng kể. Có thể nói, đây chính là một trong những bản độ đem tới cho siêu xe Porsche 992 Turbo những thay đổi táo bạo cũng như khác biệt cực lớn so với phiên bản gốc. Bên cạnh đó, bộ bodykit này còn đem tới hiệu quả cao trong việc tăng tính khí động cho xe. Theo thử nghiệm từ TechArt cả trên đường phố và trong đường hầm gió thì bộ bodykit GTstreet R cho Porsche 992 này giúp giảm đáng kể lực nâng cho xe ở trục trước lên đến 45% ở tốc độ 140 km/h và giúp tăng lực ép ở phần trục sau. Đồng thời, các hốc gió được nâng cấp cũng giúp tối ưu hóa luồng không khí dẫn tới hệ thống làm mát của xe. Phiên bản độ được trang bị phần cản trước mới được tạo hình khác biệt với các hốc gió lớn, màu sắc vàng được phối xen kẽ với các chi tiết giúp diện mạo của xe trở nên thể thao hơn đáng kể so với phần cản nguyên bản với thiết kế giản đơn. Xe được trang bị nắp capo bằng carbon với hai hốc gió giống như mẫu xe 911 GT3 mới. Các phần líp cản trước cũng được kéo dài vuốt đứng, ốp vào hai bên hốc bánh xe của cản trước. Xe cũng được thay thế bộ vè ốp hốc bánh xe trước với hốc gió mới được lấy cảm hứng từ mẫu xe hiệu năng cao 911 GT3 RS. Ngoài ra, hai hốc bánh xe trước sau cũng được trang bị thêm chi tiết ốp thân rộng bằng carbon được tạo hình đặc biệt, làm cho phiên bản trông giống với một chiếc xe đua hơn. Một trong những điểm nhấn trong gói độ này chính là cánh gió cỡ lớn bằng carbon phía sau. Khác với những mẫu cánh gió với thiết kế mảnh, cánh gió trên bản độ này được thiết kế với phần chân cánh gió dày và lớn, chân cánh gió được trang bị hốc hút gió giống với những mẫu Porsche 911 cổ điển. Cánh gió này thực chất được chia làm hai phần với cánh gió lớn cố định, ở mặt trên của phần cánh gió này còn có một cánh lướt gió chủ động có thể đóng mở, giúp tăng tính ổn định khi xe vận hành ở tốc độ cao. Cản sau của xe cũng được tạo hình với vòm cong cao, phần dưới cản được sơn đen khác biệt. Kết hợp với đó chính là bộ khuếch tán được thiết kế dày dặn, đem lại cho xe một vẻ cứng cáp. Hai ống xả của xe được đặt sát nhau ở phần khuếch tán xe. Hệ thống xả này được làm bằng vật liệu thép không gỉ với hai ống xả lớn và được trang bị van điều khiển âm thanh đầu ra. Một chi tiết giúp hoàn thiện vẻ đẹp của bản độ chính là bộ mâm Formula VI Race có kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch phía sau của TechArt và được lắp đặt thêm đĩa ốp Aero Disc bằng sợi carbon. Theo sở thích của khách hàng, xe có thể được trang bị bộ mâm Michelin Pilot Sport Cup 2 hoặc Pilot Sport 4S có kích thước 265/35 ZR20 ở phía trước và 325/30 ZR21 ở phía sau. GTstreet R mới là mẫu xe được phát triển dựa trên 992 nhanh nhất trong các phiên bản mà TechArt từng chế tạo với tốc độ tối đa mà xe có thể đạt được lên tới 350 km/h. Xe được trang bị động cơ 6,8 lít tăng áp kép có khả năng sản sinh công suất lên tới 789 mã lực và mô-men xoắn lên tới 950 Nm nhờ bộ tăng áp mới và phần mềm của xe cũng được nâng cấp. Những chi tiết này giúp xe mạnh hơn khoảng 148 mã lực và mô-men xoắn tăng thêm 150 Nm so với Porsche 911 Turbo S nguyên bản. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn nâng cấp động cơ ở một mức thấp hơn chỉ bao gồm việc cập nhật phần mềm giúp tăng công suất của xe lên mức 700 mã lực và mô-men xoắn đạt mức 900 Nm. Xe còn được nâng cấp với hệ thống treo có thể hạ thấp gầm xe thêm khoảng 25 mm với bộ lò xo thể thao hoặc bộ lò xo có thể điều chỉnh. Trong thời gian tới, TechArt cũng sẽ cung cấp Gói Clubsport tùy chọn được thiết kế để khách hàng có thể sử dụng xe trên đường đua với những nâng cấp chuyên sâu hơn nữa bao gồm hệ thống ghế đua, hệ thống treo có thể điều chỉnh và khung chống lật giúp đảm bảo an toàn cho hành khách trong xe. Khoang nội thất của phiên bản độ được TechArt nâng cấp cực kỳ ấn tượng với họa tiết caro với các ô màu đậm nhạt trải đều trên phần giữa ghế ngồi, viền bảng táp lô và cả viền vô lăng. Phần ghế ngồi cũng được bọc đan xen với vải họa tiết Houndstooth nổi tiếng. Chính những chi tiết này đã phần nào đem lại vẻ hoài cổ cho chiếc xe thể thao Đức. Khoang nội thất được bọc chủ yếu với các vật liệu da bao gồm da Alcantara, da và sợi carbon với logo GTstreet R. Mỗi chiếc siêu xe TechArt GTstreet R có thể được tùy chỉnh thông qua quy trình cá nhân hóa các chi tiết để có thể thích hợp nhất với sở thích cá nhân của chủ sở hữu. Theo công bố từ TechArt, thương hiệu sẽ sản xuất tổng cộng 87 chiếc GTstreet R. Khách hàng sẽ phải bỏ ra một khoản tiền khoảng 73,000 Euro để có thể biến chếc 992 Turbo của mình thành bản độ GTstreet R đặc biệt. Video: Porsche 992 Turbo “biến hình” xe đua đường phố nhờ TechArt.

So với phiên bản tiền nhiệm, GTstreet R mới không chỉ nhanh hơn, mạnh hơn mà còn sở hữu một diện mạo dữ dằn hơn đáng kể. Có thể nói, đây chính là một trong những bản độ đem tới cho siêu xe Porsche 992 Turbo những thay đổi táo bạo cũng như khác biệt cực lớn so với phiên bản gốc. Bên cạnh đó, bộ bodykit này còn đem tới hiệu quả cao trong việc tăng tính khí động cho xe. Theo thử nghiệm từ TechArt cả trên đường phố và trong đường hầm gió thì bộ bodykit GTstreet R cho Porsche 992 này giúp giảm đáng kể lực nâng cho xe ở trục trước lên đến 45% ở tốc độ 140 km/h và giúp tăng lực ép ở phần trục sau. Đồng thời, các hốc gió được nâng cấp cũng giúp tối ưu hóa luồng không khí dẫn tới hệ thống làm mát của xe. Phiên bản độ được trang bị phần cản trước mới được tạo hình khác biệt với các hốc gió lớn, màu sắc vàng được phối xen kẽ với các chi tiết giúp diện mạo của xe trở nên thể thao hơn đáng kể so với phần cản nguyên bản với thiết kế giản đơn. Xe được trang bị nắp capo bằng carbon với hai hốc gió giống như mẫu xe 911 GT3 mới. Các phần líp cản trước cũng được kéo dài vuốt đứng, ốp vào hai bên hốc bánh xe của cản trước. Xe cũng được thay thế bộ vè ốp hốc bánh xe trước với hốc gió mới được lấy cảm hứng từ mẫu xe hiệu năng cao 911 GT3 RS. Ngoài ra, hai hốc bánh xe trước sau cũng được trang bị thêm chi tiết ốp thân rộng bằng carbon được tạo hình đặc biệt, làm cho phiên bản trông giống với một chiếc xe đua hơn. Một trong những điểm nhấn trong gói độ này chính là cánh gió cỡ lớn bằng carbon phía sau. Khác với những mẫu cánh gió với thiết kế mảnh, cánh gió trên bản độ này được thiết kế với phần chân cánh gió dày và lớn, chân cánh gió được trang bị hốc hút gió giống với những mẫu Porsche 911 cổ điển. Cánh gió này thực chất được chia làm hai phần với cánh gió lớn cố định, ở mặt trên của phần cánh gió này còn có một cánh lướt gió chủ động có thể đóng mở, giúp tăng tính ổn định khi xe vận hành ở tốc độ cao. Cản sau của xe cũng được tạo hình với vòm cong cao, phần dưới cản được sơn đen khác biệt. Kết hợp với đó chính là bộ khuếch tán được thiết kế dày dặn, đem lại cho xe một vẻ cứng cáp. Hai ống xả của xe được đặt sát nhau ở phần khuếch tán xe. Hệ thống xả này được làm bằng vật liệu thép không gỉ với hai ống xả lớn và được trang bị van điều khiển âm thanh đầu ra. Một chi tiết giúp hoàn thiện vẻ đẹp của bản độ chính là bộ mâm Formula VI Race có kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch phía sau của TechArt và được lắp đặt thêm đĩa ốp Aero Disc bằng sợi carbon. Theo sở thích của khách hàng, xe có thể được trang bị bộ mâm Michelin Pilot Sport Cup 2 hoặc Pilot Sport 4S có kích thước 265/35 ZR20 ở phía trước và 325/30 ZR21 ở phía sau. GTstreet R mới là mẫu xe được phát triển dựa trên 992 nhanh nhất trong các phiên bản mà TechArt từng chế tạo với tốc độ tối đa mà xe có thể đạt được lên tới 350 km/h. Xe được trang bị động cơ 6,8 lít tăng áp kép có khả năng sản sinh công suất lên tới 789 mã lực và mô-men xoắn lên tới 950 Nm nhờ bộ tăng áp mới và phần mềm của xe cũng được nâng cấp. Những chi tiết này giúp xe mạnh hơn khoảng 148 mã lực và mô-men xoắn tăng thêm 150 Nm so với Porsche 911 Turbo S nguyên bản. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn nâng cấp động cơ ở một mức thấp hơn chỉ bao gồm việc cập nhật phần mềm giúp tăng công suất của xe lên mức 700 mã lực và mô-men xoắn đạt mức 900 Nm. Xe còn được nâng cấp với hệ thống treo có thể hạ thấp gầm xe thêm khoảng 25 mm với bộ lò xo thể thao hoặc bộ lò xo có thể điều chỉnh. Trong thời gian tới, TechArt cũng sẽ cung cấp Gói Clubsport tùy chọn được thiết kế để khách hàng có thể sử dụng xe trên đường đua với những nâng cấp chuyên sâu hơn nữa bao gồm hệ thống ghế đua, hệ thống treo có thể điều chỉnh và khung chống lật giúp đảm bảo an toàn cho hành khách trong xe. Khoang nội thất của phiên bản độ được TechArt nâng cấp cực kỳ ấn tượng với họa tiết caro với các ô màu đậm nhạt trải đều trên phần giữa ghế ngồi, viền bảng táp lô và cả viền vô lăng. Phần ghế ngồi cũng được bọc đan xen với vải họa tiết Houndstooth nổi tiếng. Chính những chi tiết này đã phần nào đem lại vẻ hoài cổ cho chiếc xe thể thao Đức. Khoang nội thất được bọc chủ yếu với các vật liệu da bao gồm da Alcantara, da và sợi carbon với logo GTstreet R. Mỗi chiếc siêu xe TechArt GTstreet R có thể được tùy chỉnh thông qua quy trình cá nhân hóa các chi tiết để có thể thích hợp nhất với sở thích cá nhân của chủ sở hữu. Theo công bố từ TechArt, thương hiệu sẽ sản xuất tổng cộng 87 chiếc GTstreet R. Khách hàng sẽ phải bỏ ra một khoản tiền khoảng 73,000 Euro để có thể biến chếc 992 Turbo của mình thành bản độ GTstreet R đặc biệt. Video: Porsche 992 Turbo “biến hình” xe đua đường phố nhờ TechArt.