Porsche 911 Sport Classic của Cường Đô la và “Qua” Vũ tậu tăng giá gấp đôi

Vào năm ngoái, hãng xe thể thao đến từ Đức Porsche đã cho ra mắt 911 Sport Classic 2023, 1 phiên bản xe giới hạn với việc sản xuất tổng cộng chỉ có 1.250 chiếc trên toàn cầu. Đáng quan tâm, đã có ít nhất 2 khách hàng Việt đặt mua xe Porsche 911 Sport Classic 2023 mới. Người đầu tiên công bố là Cường Đô la nhưng thông tin độc quyền của chúng tôi có được, ông Đặng Lê Nguyên Vũ mới chính là khách hàng đầu tiên cọc mua xe thể thao giới hạn 911 Sport Classic 2023 chính hãng với số thứ tự chọn là 10, còn chồng của Đàm Thu Trang chọn số 1.202, trùng ngày/tháng sinh của mình. Hiện tại, cả Cường Đô la và Qua Vũ chờ nhận Porsche 911 Sport Classic 2023, tuy nhiên, một vài thông tin không mấy hay ho về mẫu xe này ở nước ngoài đã khiến các dân chơi xe sốc. Cụ thể, một đại lý có tên Porsche Redwood City đã tăng giá bán của chiếc xe thể thao giới hạn 911 Sport Classic 2023 lên gần 540.000 đô la. Tức chênh lệch gấp đôi so với giá bán của xe, điều này đã khiến không ít khách hàng giận dữ và nhiều người đang quan tâm đặc biệt đến mẫu xe này vì không hiểu sao lại tăng giá khủng khiếp, đắt hơn cả các siêu xe giới hạn của McLaren, Lamborghini hay Ferrari. Hình ảnh do 1 người dùng mạng xã hội đăng tải cho thấy, anh có nhu cầu mua một chiếc xe thể thao giới hạn Porsche 911 Sport Classic 2023 nhưng khi nhìn vào bảng giá đã sốc, giá khởi điểm của xe là 272.300 đô la và các tùy chọn cũng chỉ khiến xe tăng giá lên 288.910 đô la Đại lý Porsche Redwood City đã bổ sung thêm số tiền 250.000 đô la vào giá bán của xe, khiến người này sốc và chia sẻ nó lên mạng xã hội, việc này đã làm tăng giá bán của chiếc xe Porsche 911 Sport Classic 2023 lên 538.910 đô la, tương đương 86,5%. Việc đại lý Porsche Redwood City tăng giá bán cho 911 Sport Classic 2023 lên hơn nửa triệu đô la khiến không ít khách hàng lo ngại sẽ có tiền lệ khác của các đại lý Porsche trên toàn cầu, lý do cho việc bổ sung thêm con số 250.000 đô la vào giá xe Porsche 911 Sport Classic 2023 chỉ được đại lý này cho hay hãy gọi để biết chính xác. Porsche 911 Sport Classic 2023 được sản xuất dựa trên chiếc Porsche 911 Turbo S 992 nhưng chỉ được sản xuất giới hạn 1.250 chiếc trên toàn cầu, xe có nhiều điểm khác biệt như màu xám Sport Grey Metallic cùng 2 đường sọc kép màu trắng kéo dài từ nắp capô, lên trần và vòng ra đuôi xe Logo Porsche màu trắng bên cửa và sẽ có sự xuất hiện ngẫu nhiên hoặc khách tự lựa con số từ 1 đến 99 cho phù hợp với mình, la-zăng Fuchs 5 chấu đơn dạng phay xước khá cổ điển, phần mui của xe 911 Sport Classic 2023 được làm từ nhựa gia cố sợi carbon (CFRP) hay cánh gió sau kiểu "đuôi vịt" lấy cảm hứng từ chiếc Carrera 2.7 RS 1973. Bên trong khoang lái của xe Porsche 911 Sport Classic 2023 có dòng chữ 911 Sport Classic trên bậc cửa, ghế ngồi xe bọc da Cognac cổ điển sáng màu tương phản với họa tiết caro, các họa tiết Houndstooth cũng xuất hiện xe còn có các chi tiết ốp bằng gỗ Paldao sẫm màu và còn có 1 số thay đổi nhẹ với các xe 911 thế hệ 992 như vạch chia độ và các chữ số màu xanh lá cây, kim đo màu trắng trên đồng hồ, bảng đồng hồ kỹ thuật số và đồng hồ Sport Chrono xuất hiện các điểm nhấn, logo dập nổi trên tựa đầu hay số thứ tự sản xuất trên bảng táp-lô được hoàn thiện với màu vàng óng ánh. Porsche 911 Sport Classic 2023 sở hữu khối động cơ 6 xy-lanh, dung tích 3.8 lít, tăng áp kép sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại chỉ 600 Nm. Động cơ này sẽ kết hợp với hộp số sàn 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Việc chỉ trang bị đúng 1 hộp số đã giúp 911 Sport Classic 2023 trở thành xe Porsche 911 số sàn mạnh nhất. Video: Giới thiệu Porsche 911 Sport Classic 2023 số sàn.

