Porsche 911 GT3 RS “ngầu” hơn nhờ gói độ tri ân Carrera RS 2.7

Nhằm hoàn thiện hơn nữa diện mạo tổng thể của chiếc Porsche 911 GT3 RS hiệu năng cao, thương hiệu cung cấp thêm các tùy chọn trang trí ngoại thất nhằm hoàn thiện hơn nữa, đem đến cho khách hàng nhiều lựa chọn thú vị hơn. Porsche 911 Carrera RS 2.7 huyền thoại từ những năm 1970 là một biểu tượng về hiệu năng cao vì mẫu xe là phiên bản mạnh mẽ nhất của 911 thế hệ đầu tiên và được trang bị cánh gió ducktail độc đáo.Gói độ Tribute to Porsche Carrera RS sẽ chỉ được bán ra dành riêng cho những mẫu 911 GT3 RS tại thị trường Mỹ. Ở ngoại thất, mẫu xe được trang trí với các chi tiết tạo điểm nhấn Màu xanh lá cây Python tương phản với màu sơn trắng và lấy cảm hứng từ màu xanh Viper Green có sẵn trên mẫu xe ban đầu. Xe được trang bị hàng loạt các chi tiết cá nhân hóa màu xanh từ Porsche Exclusive Manufaktur, bao gồm nắp gương và bộ mâm xe magiê. Họa tiết logo GT3 RS được trang trí hai bên thân xe, cánh gió phía sau cũng được trang trí chữ Porsche cỡ lớn tạo điểm nhấn cho phần cản sau. Bên cạnh đó, mẫu xe còn được trang bị bộ cùm phanh màu đen High Gloss Black và Gói Weissach, bổ sung thêm một loạt các thành phần bằng sợi carbon. Về nội thất, xe cũng được trang trí hàng loạt chi tiết màu xanh như đường chỉ khâu tương phản trên ghế, bảng điều khiển, vô lăng và cửa ra vào. Đường khâu tương phản màu xanh lá cây cũng được sử dụng chô phần nắp bảng điều khiển trung tâm. Mẫu xe được trang bị chìa khóa sơn trắng và tấm bệ cửa được chiếu sáng với dòng chữ ‟Tribute to Carrera RS”. Trong khi hầu hết các chi tiết thuộc gói chỉ tập trung vào chiếc xe. Ngoài ra, Porsche còn đem đến cho người mua một chiếc đồng hồ Porsche Design với “rôto lên dây cót màu Python Green được thiết kế để trông giống như mâm xe và dây đeo có đường khâu phù hợp cũng như vòng bezel màu trắng.” Người mua cũng sẽ nhận được một bạt trùm xe cá nhân hóa, khung biển số tùy chỉnh, nắp chìa khóa bằng Python Green và nắp van RS màu Python Green. Khách mua xe còn được tặng một cặp mô hình tỷ lệ 1:43 bao gồm GT3 RS mới cũng như Carrera RS 1973 cổ điển. Porsche không dừng lại ở đó vì người mua sẽ được đăng ký tham gia chương trình NFT nhằm thưởng cho họ “huy hiệu kỹ thuật số xác nhận tham dự của họ tại các đường đua quan trọng và các sự kiện của Porsche”. Gói Tribute to Carrera RS sẽ có sẵn cho những khách hàng có suất mua 911 GT3 RS hiện có và gói này sẽ làm tăng giá của mẫu xe lên 312.550 Đô chưa bao gồm các phụ phí khác. Mức giá này chênh khá nhiều so với 911 GT3 RS tiêu chuẩn với Gói Weissach có giá bán 262.050 Đô. Video: Porsche 911 GT3 RS ngầu hơn nhờ gói độ tri ân Carrera RS 2.7.

