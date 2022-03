Porsche 911 GT3 2022 sẽ có giá không dưới 20 tỷ tại Việt Nam

Dòng xe Porsche 911 đã có tuổi đời gần 6 thập kỷ và đang trở thành 1 biểu tượng của làng xe thể thao tốc độ trên thế giới. Tại thị trường Việt Nam ước tính đã có hàng trăm chiếc xe Porsche 911 được mang về nước để phục vụ giới nhà giàu Việt theo hình thức nhập khẩu chính hãng và tư nhân. Trong số này, Porsche 911 phiên bản 992 đang nhận được sự quan tâm không nhỏ của giới đại gia. Dù là vậy, nhiều người thích chơi dòng xe thể thao tốc độ Porsche 911 GT3 phiên bản 992 vẫn không thể ngồi xuống ký vào giấy đặt cọc mua xe. Theo anh T một người chơi xe lâu năm ở Sài thành đã muốn trải nghiệm một chiếc xe 2 cửa tốc độ dù đã từng sở hữu vài siêu xe khác nhai nhưng hơn 3 năm qua chỉ chạy các dòng SUV, sedan hạng sang và nay muốn tìm lại cảm giác "dính ghế" nên có hỏi mua Porsche 911 GT3 2022 mới từ đại lý. Cũng giống như nhiều người khác, anh đã được nhân viên bán hàng của Porsche Việt Nam khéo léo từ chối việc đặt xe 911 GT3 bản 992 với lý do không thể đăng kiểm tại Việt Nam vì khoảng sáng gầm của mẫu xe này quá thấp, không phù hợp với yêu cầu. Khi biết được xe thể thao Porsche 911 GT3 thế hệ mới không thể về nước theo diện nhập khẩu chính hãng, vài người chuyển sang mua các phiên bản khác và có duy nhất 1 khách hàng đã chọn mua theo hình thức nhập ngoài. Hiện chiếc xe thể thao Porsche 911 GT3 2022 của người này đã về đến Việt Nam được hơn 1 tháng và nhanh chóng bàn giao cho chủ nhân. Dù quá trình xe được mang về nước đều được giữ bí mật. Trong khi đại lý từ chối việc nhập xe 911 GT3 2022 về nước, giới nhập xe tư nhân liên tục chào hàng Porsche 911 GT3 2022 với đủ màu sắc kèm lời chốt xe có sẵn, khách cọc tiền là sẽ mang xe về ngay. Đây không phải là lần hiếm hoi các đại gia Việt bị từ chối việc mua xe chính hãng, trước đó, 1 đại gia sinh sống ở quận 7 cho biết có hỏi thông tin về việc đại lý xe Lamborghini Việt Nam có nhập xe Huracan STO không nhưng câu trả lời khiến người này hoang mang vì không biết khi nào xe sẽ về nước nên chuyển hướng mua một chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 chính hãng còn xót lại. Tất nhiên đây chỉ là chia sẻ một chiều từ người mua. Hiện tại, các khách hàng trong nước muốn tìm chơi phiên bản Porsche 911 GT3 thế hệ 992 chỉ có thể mua xe qua các công ty nhập khẩu tư nhân. Giá xe Porsche 911 GT3 2022 theo hình thức nhập khẩu không chính hãng ước tính sẽ không thấp hơn 20 tỷ đồng. Còn tại thị trường nước ngoài, xe có mức giá khởi điểm từ 161.100 đô la, tương đương 3,68 tỷ đồng, chưa bao gồm các loại phí khác. Điểm làm nên sự hấp dẫn cho Porsche 911 GT3 thế hệ mới chính là việc được ra đời với sự hỗ trợ của bộ phận xe đua nên khối động cơ 6 xi-lanh hút khí tự nhiên, dung tích 4.0 lít của xe sẽ sản sinh công suất tối đa 503 mã lực tại vòng tua máy 8.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 470 Nm tại tua máy 6.100 vòng/phút. Những chiếc xe Porsche 911 GT3 thế hệ mới mạnh hơn 10 mã lực so với phiên bản 991.2 đã có ít nhất một xe được mang về nước, đồng thời mô-men xoắn cực đại của xe thể thao Porsche 911 GT3 thế hệ 992 tăng thêm 10 Nm. Sức mạnh của xe đua đường phố Porsche 911 GT3 phiên bản 992 chỉ mất mất thời gian từ 3,4 giây đến 3,9 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h, tùy theo việc xe sử dụng hộp số 7 tốc độ PDK hay số sàn. Vận tốc tối đa trên bản sử dụng số sàn là 320 km/h và số tự động là 318 km/h. Ngoài ngoại hình mới, bên trong xe Porsche 911 GT3 2022 sẽ cho khách hàng cảm giác rất đã với bộ ghế đua bằng da cao cấp và khung carbon, ngoài ra xe có thêm tùy chọn khung chống lật, các chi tiết ốp carbon. Trọng lượng của xe Porsche 911 GT3 thế hệ 992 tăng 5 kg so với bản cũ. Video: Xem chi tiết Porsche 911 GT3 2022 mới.

