Porsche 911 GT2 RS hơn 20 tỷ độ gói Weissach đắt nhất Việt Nam

Porsche 911 GT2 RS - chiếc 911 nhanh và mạnh nhất trong lịch sử được ra mắt lần đầu vào tháng 6/2017. Tới đầu năm 2019, Việt Nam mới có chiếc Porsche 911 GT2 RS đầu tiên được đại lý chính hãng nhập về. Hiện số lượng xe Porsche 911 GT2 RS tại Việt Nam được cho là có 4 chiếc, bao gồm 3 chiếc được phân phối chính hãng với giá từ 20 tỷ đồng, chưa bao gồm các tuỳ chọn cũng như chi phí lăn bánh. Chiếc màu xám trong bài có nhiều nét khá giống với chiếc 911 GT2 RS của chủ tịch Tập đoàn cafe Trung Nguyên. So với những chiếc 911 khác tại Việt Nam, chiếc xe trong bài đặc biệt hơn khi được trang bị gói tùy chọn Weissach Package có giá hơn 1,3 tỷ đồng, ngang với một chiếc Toyota Camry mới. Với gói trang bị này, xe nhẹ hơn 30 kg so với 911 GT2 RS tiêu chuẩn. Nhằm giảm thiểu tối đa trọng lượng, những chi tiết bao gồm ốp gương chiếu hậu, hốc gió bên hông, cánh gió, ốp quạt gió và ốp khoang máy đều được làm từ sợi carbon siêu nhẹ, điều này giúp cho hiệu năng vận hành của xe được tối ưu hóa một cách đáng kể. Với gói nâng cấp Weissach Package, chiếc 911 GT2 RS sẽ được trang bị thêm hàng loạt những chi tiết làm từ sợi carbon như nắp ca-pô, mui xe, thanh giằng giảm xóc và một số bộ phận ở hệ thống treo của xe. Để giảm tối đa sức cản gió cho phần đầu xe, cản trước của 911 GT2 RS được trang bị 3 hốc gió lớn, trong đó hai hốc gió ngoài cùng được tích hợp đèn xi-nhan báo rẽ. Ngoài ra, xe cũng được bổ sung thêm một líp trước có tác dụng điều hòa luồng không khí, mang đến sự ổn định cho thân xe khi vận hành ở tốc độ cao. Ở bên hông, 911 GT2 RS đều được sử dụng các vật liệu nhựa gia cố sợi carbon CFR. Đồng thời, hệ thống ống xả titanium giúp giảm trọng lượng. Hệ thống khung gầm trên xe được gia cố lại, hệ thống treo thể thao kết hợp hệ thống lái sử dụng cầu sau tiên tiến. Hệ thống kiểm soát độ ổn định thân xe Porsche Stability Management được tinh chỉnh đặc biệt sao cho phù hợp nhất với chế độ Sport nhằm tối ưu hóa cảm giác lái. Chưa dừng lại ở đó, xe còn có bộ mâm làm từ hợp kim ma-giê kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau, đi kèm với bộ khóa trung tâm. Cùm phanh được sơn màu vàng nổi bật, 911 GT2 RS sử dụng hệ thống phanh đĩa hiệu năng cao Porsche Ceramic Composite Brake có khả năng chịu nhiệt tốt khi vận hành ở tốc độ cao, đi cùng với đó là bộ khóa tâm bánh xe tương tự những chiếc xe đua... Ở phía sau, Porsche 911 GT2 RS nổi bật với cánh gió carbon to bản, giúp xe ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao, đi kẻm một cánh gió khác dạng ducktail được vuốt theo thân xe. Đèn hậu được tích hợp công nghệ LED 4 điểm hiện đại. Cung cấp sức mạnh cho chiếc siêu xe này là khối động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 3.8L sản sinh công suất lên đến 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 750 Nm. Động cơ kết hợp hộp số PDK 7 cấp giúp 911 GT2 RS tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h. Với gói tùy chọn Weissach Package đắt giá, chắc chắn hiệu năng vận hành của những chiếc siêu xe Porsche 911 GT2 RS sẽ được tối ưu hóa triệt để.

