Polar Fox Koala 2023 - xe điện cho các “mẹ bỉm sữa” có gì hot?

Tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023, không chỉ có các mẫu xe dành cho số đông, xe concept hay xe địa hình chỉ dành riêng cho đấng mày râu, mà còn có sự xuất hiện của một mẫu xe điện dành cho chị em, cụ thể hơn, xe chuyên dụng cho các bà mẹ bỉm sữa, đó là Polar Fox Koala 2023 mới. Đầu tiên phải nói rõ là Polar Fox Koala 2023 chạy điện hướng đến những khách hàng là nữ giới đang có con nhỏ, vì thế, nội thất của xe được trang bị rất nhiều đồ chơi dành cho các con như ghế ngồi chuyên dụng của trẻ con, bàn ăn, nút bấm riêng để mở cửa cùng các vật dụng tiện ích cho các "mẹ bỉm sữa". Cụ thể hơn, buồng lái của Polar Fox Koala 2023 được thiết kế để phù hợp cho mẹ và bé trong các chuyến du lịch của trẻ, bao gồm theo yêu cầu chiều cao của bé, sức khỏe và sự tiện lợi, để các bà mẹ bỉm sữa dễ chăm sóc và quản lý con nhất. Về nội thất, Polar Fox Koala 2023 áp dụng phong cách tối giản, xe được trang bị màn hình điều khiển trung tâm dạng nổi, kết hợp camera giám sát chuyên dụng cho vị trí trẻ ngồi sau bên trái, giúp mẹ có thể quan sát tình trạng của con qua màn hình điều khiển trung tâm khi lái xe, giải quyết vấn đề thường xuyên nhìn lại để quan sát tình trạng của trẻ em khi lái xe, có thể gây ra những nguy hiểm tiềm ẩn. Tiếp đến, để giữ các con nhỏ có thể ngồi yên, Polar Fox Koala 2023 còn có hỗ trợ chế độ sinh thái đa phương tiện dành cho trẻ em khi tích hợp sẵn các hệ thống giải trí nổi tiếng như Babybus, Himalaya, Tencent Video ở Trung Quốc. Sự an toàn của trẻ nhỏ cũng được ưu tiên hàng đầu khi nội thất của xe Polar Fox Koala 2023 sử dụng điều hòa không khí khử trùng vi-rút và nội thất chống vi-rút, đồng thời được trang bị đèn diệt khuẩn tia cực tím không chứa thủy ngân. Khi xe bị khóa và tắt nguồn, lúc này, radar sẽ quét sóng ở phía sau và nếu phát hiện không có ai trong xe, đèn diệt khuẩn bằng tia cực tím không chứa thủy ngân có thể được kích hoạt từ xa thông qua ứng dụng, FOV có thể bao phủ 99% của khu vực trẻ em và mẹ ngồi, nó khử trùng cấp độ y tế có thể đạt được trong vòng 15 phút. Điều đáng nói là Polar Fox Koala 2023 còn được trang bị bộ phận lọc điều hòa không khí có cấu trúc bề mặt riêng siêu lớn với công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, có thể lọc hiệu quả PM2.5, PM10, giọt nhỏ, bụi mịn, phấn hoa. Về mặt an toàn, hãng xe Trung Quốc đã hợp tác với "Goodbaby" để tạo ra chiếc ghế trẻ em điều khiển hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới, với tiêu chuẩn thiết kế tăng 60% và độ bền kết cấu tăng 156%. Đồng thời, Polar Fox Koala 2023 còn có tấm chắn gió bên mở rộng để đảm bảo an toàn cho đầu trẻ em, có kích thước lớn hơn 12% và bảo vệ hiệu quả hơn cho trẻ trong trường hợp va chạm bên. Thú vị hơn nữa là Polar Fox Koala 2023 đã đặt trong xe một bàn có thể tạo thành một quán ăn nhỏ di động cho bé mọi lúc mọi nơi, kèm theo ghế xoay an toàn cho bé, để mẹ có thể đồng hành cùng bé ăn một cách thuận tiện hơn trong xe. Để các mẹ có thể nghỉ ngơi tốt hơn trong chuyến du lịch, Koala trang bị ghế nằm bãi biển được thiết kế dành riêng cho các mẹ, có thể chia đều trọng lượng cơ thể cho lưng, mông, chân và bàn chân giúp các mẹ có thể ngồi thoải mái hơn và nghỉ ngơi tốt hơn. Ngoài ra, Polar Fox Koala 2023 còn bố trí tay vịn ở cửa xe với “góc nhìn một mét” thuận tiện cho việc lên xuống xe của bé, bậc lên xuống xe thấp với chiều cao chỉ 340 mm, cải thiện đáng kể sự thuận tiện khi lên xuống xe cho các bà mẹ mang thai và em bé. Về phía thân xe, chiếc xe mới áp dụng thiết kế phần nhô ra trước và sau ngắn cùng chiều dài cơ sở dài nhằm tối đa hóa không gian nội thất của xe, đồng thời sử dụng tay nắm cửa ẩn và bánh xe cản gió thấp. Ở phía sau xe, Polar Fox Koala 2023 áp dụng thiết kế trang trí đèn hậu xuyên thấu có hình chữ C. Giá xe Polar Fox Koala 2023 chưa được công bố. Video: Chi tiết Polar Fox Koala 2023 của Trung Quốc.

Tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023, không chỉ có các mẫu xe dành cho số đông, xe concept hay xe địa hình chỉ dành riêng cho đấng mày râu, mà còn có sự xuất hiện của một mẫu xe điện dành cho chị em, cụ thể hơn, xe chuyên dụng cho các bà mẹ bỉm sữa, đó là Polar Fox Koala 2023 mới. Đầu tiên phải nói rõ là Polar Fox Koala 2023 chạy điện hướng đến những khách hàng là nữ giới đang có con nhỏ, vì thế, nội thất của xe được trang bị rất nhiều đồ chơi dành cho các con như ghế ngồi chuyên dụng của trẻ con, bàn ăn, nút bấm riêng để mở cửa cùng các vật dụng tiện ích cho các "mẹ bỉm sữa". Cụ thể hơn, buồng lái của Polar Fox Koala 2023 được thiết kế để phù hợp cho mẹ và bé trong các chuyến du lịch của trẻ, bao gồm theo yêu cầu chiều cao của bé, sức khỏe và sự tiện lợi, để các bà mẹ bỉm sữa dễ chăm sóc và quản lý con nhất. Về nội thất, Polar Fox Koala 2023 áp dụng phong cách tối giản, xe được trang bị màn hình điều khiển trung tâm dạng nổi, kết hợp camera giám sát chuyên dụng cho vị trí trẻ ngồi sau bên trái, giúp mẹ có thể quan sát tình trạng của con qua màn hình điều khiển trung tâm khi lái xe, giải quyết vấn đề thường xuyên nhìn lại để quan sát tình trạng của trẻ em khi lái xe, có thể gây ra những nguy hiểm tiềm ẩn. Tiếp đến, để giữ các con nhỏ có thể ngồi yên, Polar Fox Koala 2023 còn có hỗ trợ chế độ sinh thái đa phương tiện dành cho trẻ em khi tích hợp sẵn các hệ thống giải trí nổi tiếng như Babybus, Himalaya, Tencent Video ở Trung Quốc. Sự an toàn của trẻ nhỏ cũng được ưu tiên hàng đầu khi nội thất của xe Polar Fox Koala 2023 sử dụng điều hòa không khí khử trùng vi-rút và nội thất chống vi-rút, đồng thời được trang bị đèn diệt khuẩn tia cực tím không chứa thủy ngân. Khi xe bị khóa và tắt nguồn, lúc này, radar sẽ quét sóng ở phía sau và nếu phát hiện không có ai trong xe, đèn diệt khuẩn bằng tia cực tím không chứa thủy ngân có thể được kích hoạt từ xa thông qua ứng dụng, FOV có thể bao phủ 99% của khu vực trẻ em và mẹ ngồi, nó khử trùng cấp độ y tế có thể đạt được trong vòng 15 phút. Điều đáng nói là Polar Fox Koala 2023 còn được trang bị bộ phận lọc điều hòa không khí có cấu trúc bề mặt riêng siêu lớn với công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, có thể lọc hiệu quả PM2.5, PM10, giọt nhỏ, bụi mịn, phấn hoa. Về mặt an toàn, hãng xe Trung Quốc đã hợp tác với "Goodbaby" để tạo ra chiếc ghế trẻ em điều khiển hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới, với tiêu chuẩn thiết kế tăng 60% và độ bền kết cấu tăng 156%. Đồng thời, Polar Fox Koala 2023 còn có tấm chắn gió bên mở rộng để đảm bảo an toàn cho đầu trẻ em, có kích thước lớn hơn 12% và bảo vệ hiệu quả hơn cho trẻ trong trường hợp va chạm bên. Thú vị hơn nữa là Polar Fox Koala 2023 đã đặt trong xe một bàn có thể tạo thành một quán ăn nhỏ di động cho bé mọi lúc mọi nơi, kèm theo ghế xoay an toàn cho bé, để mẹ có thể đồng hành cùng bé ăn một cách thuận tiện hơn trong xe. Để các mẹ có thể nghỉ ngơi tốt hơn trong chuyến du lịch, Koala trang bị ghế nằm bãi biển được thiết kế dành riêng cho các mẹ, có thể chia đều trọng lượng cơ thể cho lưng, mông, chân và bàn chân giúp các mẹ có thể ngồi thoải mái hơn và nghỉ ngơi tốt hơn. Ngoài ra, Polar Fox Koala 2023 còn bố trí tay vịn ở cửa xe với “góc nhìn một mét” thuận tiện cho việc lên xuống xe của bé, bậc lên xuống xe thấp với chiều cao chỉ 340 mm, cải thiện đáng kể sự thuận tiện khi lên xuống xe cho các bà mẹ mang thai và em bé. Về phía thân xe, chiếc xe mới áp dụng thiết kế phần nhô ra trước và sau ngắn cùng chiều dài cơ sở dài nhằm tối đa hóa không gian nội thất của xe, đồng thời sử dụng tay nắm cửa ẩn và bánh xe cản gió thấp. Ở phía sau xe, Polar Fox Koala 2023 áp dụng thiết kế trang trí đèn hậu xuyên thấu có hình chữ C. Giá xe Polar Fox Koala 2023 chưa được công bố. Video: Chi tiết Polar Fox Koala 2023 của Trung Quốc.