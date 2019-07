Piaggio Việt Nam ra mắt thế hệ Vespa GTS 2019 mới gồm các phiên bản: GTS Super 125cc/150cc, GTS Super Sport 150cc/300cc, GTS Touring 300cc, GTS SuperTech động cơ HPE 300cc hoàn toàn mới với thiết kế mới góc cạnh hơn phô bày tính hiện đại khỏe mạnh thể thao, cùng các điểm nhấn chi tiết độc đáo riêng biệt cho các phiên bản. Xe tay ga Vespa GTS được ưa chuộng trên toàn thế giới nhờ thiết kế đậm tính biểu tượng và ưu điểm nổi bật như trải nghiệm lái thoải mái và khả năng vận hành mạnh mẽ. Thiết kế mới góc cạnh ấn tượng Kế thừa thiết kế độc đáo đặc trưng của “Vespone – xe Vespa kích thước lớn” bất hủ với thân xe thép liền khối. Điểm nhấn thiết kế bao gồm cà vạt dài hơn với đường nét sắc sảo hơn, mào mạ crôm trên tấm chắn bùn phía trước, lưới tản nhiệt bên thân xe với cấu trúc hình tổ ong, thiết kế yên mới với đường cắt gọn hơn. Hệ thống đèn full-LED, công nghệ tiên tiến nhất được sử dụng trong ngành công nghiệp xe hơi hiện đại, nay được trang bị cho đèn trước các phiên bản của Vespa GTS 2019. Hệ thống đèn LED sau tương tự phiên bản Vespa 946 cao cấp mang lại cái nhìn tổng thể về thiết kế hiện đại và trang nhã của dòng Vespa GTS 2019. Bên cạnh đó, thiết kế yên da đem lại sự thoải mái tối đa: Một trong những điểm mạnh quan trọng nhất của Vespa GTS là trải nghiệm thoải mái cho người lái. Vespa GTS Super – 125cc & 150cc sở hữu những dấu ấn đặc trưng của Vespa về thiết kế tinh tế, sự an toàn, chất thể thao, trải nghiệm lái êm ái, kế thừa từ mẫu thể thao huyền thoại như Vespa GS 150, Vespa 180 SS. Vespa GTS Super bao gồm hai phiên bản động cơ I-get 125cc và động cơ I-get 150cc làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, 4 van. Vespa GTS SuperSport – 150cc & 300cc sở hữu tinh thần thể thao của Vespa, với khả năng gia tốc mạnh mẽ, thiết kế cá tính với điểm nhấn mới là viền bánh xe đen và tem thể thao màu đỏ-đen chạy dọc thân xe. Khách hàng yêu thích Vespa GTS Super với lựa chọn công suất động cơ lớn sẽ hài lòng với động cơ iGet 150cc làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử 4 van với hệ thống dừng tạm thời “Start & Stop” phù hợp với hành trình trong cả đô thị và đường trường. Vespa GTS SuperSport 2019 cũng được bổ sung thêm phiên bản động cơ 300cc Quasar phun xăng điện tử, xi lanh đơn 4 thì, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Bảng màu xe bao gồm: trắng, xám sần, xanh Vivace nhám cùng nhiều chi tiết hấp dẫn hơn nhiều so với phiên bản từng ra mắt thị trường vào năm ngoái. Vespa GTS Touring – 300cc tôn vinh những “tâm hồn” phiêu lưu với sở thích du ngoạn trên những nẻo đường dài cùng Vespa. Vespa GTS Touring được trang bị phanh chống bó cứng ABS 2 kênh và hệ thống chống trượt ASR đảm bảo hành trình dài luôn an toàn tuyệt đối. Kính chắn gió và giá để hành lý phía sau (phụ kiện đi kèm bản tiêu chuẩn) kết hợp với cốp đựng đồ rộng rãi, hứa hẹn những trải nghiệm tuyệt vời. Vespa Super Tech 300HPE sở hữu động cơ mới 300 HPE (high-performance-engine: Động cơ hiệu suất cao) xy-lanh đơn SOHC 4 kỳ, 4 van, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 300cc với những cải tiến đáng kể về công năng và trải nghiệm lái, đem đến hiệu suất cao hơn, giảm tiếng ồn, giảm tiêu thụ nhiên liệu, độ tin cậy cao và cải thiện trải nghiệm lái. Vespa GTS SuperTech có khả năng kết nối. Phần mềm VESPA MIA trên xe và Ứng dụng Vespa trên điện thoại thông minh (có thể tải trên Apple Store hoặc Google Play Store) cho phép người lái kết nối, thông qua Bluetooth. Các thông tin sẽ được hiển thị trực tiếp trên bảng điều khiển của xe và người lái có thể quản lý điện thoại từ bảng điều khiển của xe. Các phiên bản GTS Super và GTS Super Sport đã có mặt tại các đại lý của Piaggio trên toàn quốc từ ngày hôm nay 8/7/2019. Các phiên bản GTS Touring và GTS SuperTech động cơ HPE 300cc sẽ có mặt tại các đại lý của Piaggio trên toàn quốc từ tuần đầu tiên của tháng 8/2019. Giá xe Vespa GTS Super 125cc từ 93 triệu đồng, Vespa GTS SuperSport 150cc từ 115 triệu đồng và Vespa GTS Touring 300cc từ 131 - 155 triệu đồng. Video: Diễn viên Quốc Thái - Vespa GTS không bao giờ lỗi thời.

