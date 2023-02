Perodua Axia 2023 chỉ 209 triệu đồng, “anh em song sinh” Toyota Wigo

Vào hôm 13/2/2023, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của mẫu xe Wigo tại thị trường Indonesia dưới cái tên riêng Agya. Đến nay, tới lượt Perodua Axia 2023 mới - "anh em song sinh" của Toyota Wigo đã chính thức trình làng tại thị trường Malaysia. Tương tự Toyota Wigo 2023, Perodua Axia thế hệ mới cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA) có mã D74A. Nhờ đó, xe tăng đáng kể về kích thước, bao gồm chiều dài 3.760 mm, chiều rộng 1.665 mm, chiều cao 1.495 mm, chiều dài cơ sở 2.525 mm và chiều cao gầm 150 mm. So với thế hệ cũ, mẫu xe này dài hơn 100 mm, rộng hơn 45 mm, thấp hơn 15 mm, chiều dài cơ sở tăng 70 mm trong khi chiều cao gầm giảm 20 mm. Tuy nhiên, trọng lượng của xe chỉ tăng 30 kg lên 890 kg nhờ khung gầm mới. Được phát triển dựa trên Toyota Wigo 2023 nhưng Perodua Axia thế hệ mới sở hữu ngoại hình không giống hoàn toàn, nhất là khu vực phía trước. Trong khi đó, thiết kế sườn xe và phía sau của mẫu xe hạng A này về cơ bản là giống với Toyota Wigo thế hệ mới, trừ vành la-zăng. Tại thị trường Malaysia, mẫu xe hạng A này được chia thành 4 phiên bản là G, X, SE và AV. Trong đó, bản G tiêu chuẩn được trang bị đèn pha Halogen và cột B sơn cùng màu thân xe. Bản tiêu chuẩn cũng không có chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động máy mà vẫn dùng chìa khóa cơ truyền thống. Thêm vào đó là vành hợp kim 14 inch, đi kèm lốp 175/65. Bên trong Perodua Axia 2023 bản tiêu chuẩn có những trang bị như ghế bọc nỉ, radio, cổng USB, kết nối Bluetooth, núm xoay chỉnh điều hòa và bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin 4,2 inch. Bên cạnh đó là những tính năng an toàn cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, cảm biến lùi và 2 túi khí. Với bản X, xe có thêm đèn pha LED tự động, đèn chờ dẫn đường, vô lăng gật gù, cảm biến ở 2 góc đầu xe, nút bấm khởi động máy và chìa khóa thông minh. Trong khi đó, bản SE được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày, nẹp mạ crôm trên lưới tản nhiệt, cánh lướt gió trước/bên sườn, cánh gió mui nhỏ và gương chiếu hậu tự động mở, tích hợp đèn LED. Ngoài ra, bản SE còn đi kèm ghế thể thao và màn hình kỹ thuật số của hệ thống điều hòa. Với bản AV cao cấp nhất, khách hàng mua Perodua Axia 2023 sẽ nhận về bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch nhưng không hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, vô lăng bọc da, ghế bọc nỉ pha da và camera lùi. Đặc biệt, xe còn có 6 túi khí, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, kiểm soát chân ga, cảnh báo/ngăn lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và đèn chiếu xa tự động. Đây là những tính năng an toàn không hề có trên Toyota Wigo 2023 ở Indonesia. Dù ở phiên bản nào, xe cũng dùng động cơ xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 91 Nm. Động cơ này giống thế hệ cũ nhưng đi với hộp số biến thiên vô cấp D-CVT mới, thay cho loại tự động 4 cấp cũ. Nhờ đó, động cơ sẽ tiết kiệm xăng hơn với mức trung bình 25,3 km/lít (3,95 lít/100 km) ở bản G, X và 27,4 km/lít (3,64 lít/100 km) ở bản SE, AV.Giá xe Perodua Axia 2023 ở thị trường Malaysia dao động từ 38.600 - 49.500 RM (khoảng 209 - 269 triệu đồng). Trong khi đó, Toyota Wigo 2023 ở Indonesia vẫn chưa được công bố giá bán và thông số kỹ thuật chi tiết. Video: Giới thiệu chi tiết xe cỡ A - Perodua Axia 2023 giá rẻ.

Vào hôm 13/2/2023, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của mẫu xe Wigo tại thị trường Indonesia dưới cái tên riêng Agya. Đến nay, tới lượt Perodua Axia 2023 mới - "anh em song sinh" của Toyota Wigo đã chính thức trình làng tại thị trường Malaysia. Tương tự Toyota Wigo 2023, Perodua Axia thế hệ mới cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA) có mã D74A. Nhờ đó, xe tăng đáng kể về kích thước, bao gồm chiều dài 3.760 mm, chiều rộng 1.665 mm, chiều cao 1.495 mm, chiều dài cơ sở 2.525 mm và chiều cao gầm 150 mm. So với thế hệ cũ, mẫu xe này dài hơn 100 mm, rộng hơn 45 mm, thấp hơn 15 mm, chiều dài cơ sở tăng 70 mm trong khi chiều cao gầm giảm 20 mm. Tuy nhiên, trọng lượng của xe chỉ tăng 30 kg lên 890 kg nhờ khung gầm mới. Được phát triển dựa trên Toyota Wigo 2023 nhưng Perodua Axia thế hệ mới sở hữu ngoại hình không giống hoàn toàn, nhất là khu vực phía trước. Trong khi đó, thiết kế sườn xe và phía sau của mẫu xe hạng A này về cơ bản là giống với Toyota Wigo thế hệ mới, trừ vành la-zăng. Tại thị trường Malaysia, mẫu xe hạng A này được chia thành 4 phiên bản là G, X, SE và AV. Trong đó, bản G tiêu chuẩn được trang bị đèn pha Halogen và cột B sơn cùng màu thân xe. Bản tiêu chuẩn cũng không có chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động máy mà vẫn dùng chìa khóa cơ truyền thống. Thêm vào đó là vành hợp kim 14 inch, đi kèm lốp 175/65. Bên trong Perodua Axia 2023 bản tiêu chuẩn có những trang bị như ghế bọc nỉ, radio, cổng USB, kết nối Bluetooth, núm xoay chỉnh điều hòa và bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin 4,2 inch. Bên cạnh đó là những tính năng an toàn cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, cảm biến lùi và 2 túi khí. Với bản X, xe có thêm đèn pha LED tự động, đèn chờ dẫn đường, vô lăng gật gù, cảm biến ở 2 góc đầu xe, nút bấm khởi động máy và chìa khóa thông minh. Trong khi đó, bản SE được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày, nẹp mạ crôm trên lưới tản nhiệt, cánh lướt gió trước/bên sườn, cánh gió mui nhỏ và gương chiếu hậu tự động mở, tích hợp đèn LED. Ngoài ra, bản SE còn đi kèm ghế thể thao và màn hình kỹ thuật số của hệ thống điều hòa. Với bản AV cao cấp nhất, khách hàng mua Perodua Axia 2023 sẽ nhận về bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch nhưng không hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, vô lăng bọc da, ghế bọc nỉ pha da và camera lùi. Đặc biệt, xe còn có 6 túi khí, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, kiểm soát chân ga, cảnh báo/ngăn lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và đèn chiếu xa tự động. Đây là những tính năng an toàn không hề có trên Toyota Wigo 2023 ở Indonesia. Dù ở phiên bản nào, xe cũng dùng động cơ xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 91 Nm. Động cơ này giống thế hệ cũ nhưng đi với hộp số biến thiên vô cấp D-CVT mới, thay cho loại tự động 4 cấp cũ. Nhờ đó, động cơ sẽ tiết kiệm xăng hơn với mức trung bình 25,3 km/lít (3,95 lít/100 km) ở bản G, X và 27,4 km/lít (3,64 lít/100 km) ở bản SE, AV. Giá xe Perodua Axia 2023 ở thị trường Malaysia dao động từ 38.600 - 49.500 RM (khoảng 209 - 269 triệu đồng). Trong khi đó, Toyota Wigo 2023 ở Indonesia vẫn chưa được công bố giá bán và thông số kỹ thuật chi tiết. Video: Giới thiệu chi tiết xe cỡ A - Perodua Axia 2023 giá rẻ.