Pagani Huayra Tricolore - “thần gió” giới hạn 3 chiếc, hơn 154 tỷ đồng

Pagani Huayra Tricolorev đặc biệt được ra mắt để kỷ niệm 60 năm sinh nhật Đội biểu diễn không quân Ý Frecce Tricolori cũng như lễ hội biểu diễn nhào lộn trên không lớn nhất thế giới. Cực phẩm nước Ý chỉ được sản xuất với số lượng vô cùng ít ỏi, 3 chiếc trên toàn cầu. Do đó, giá xe Pagani Huayra Tricolore cũng không hề rẻ, khởi điểm khoảng 6,7 triệu USD (hơn 154 tỷ đồng), chưa bao gồm VAT. Được biết, chiếc xe hypercar Pagani Huayra Tricolore này từng xuất hiện trong bộ phim "bom tấn" Fast And Furious X mang số 10, thuộc sở hữu của một tỷ phú sống tại Wisconsin, Mỹ. Còn 2 chiếc Pagani Huayra Tricolore còn lại 1 xe mang số 0 và xe còn lại mang số 1, thuộc sở hữu của khách hàng tại Thụy Sĩ và Đức. Pagani Huayra Tricolore được thực hiện dựa trên nền tảng của Huayra Roadster BC với thiết kế mui trần. Lấy cảm hứng từ mẫu máy bay phản lực của Frecce Tricolori - chiếc Aermacchi MB-339A P.A.N. Pagani Huayra Tricolore được trang bị bộ body kit tối ưu tính khí động học cùng các cánh gió khuếch tán được tinh chỉnh để cho ra lực ép và lưu lượng gió tốt nhất để làm mát khoang động cơ. Ngoài ra, Pagani Huayra Tricolore còn được trang bị một ống hút gió mới giúp phân bổ trực tiếp nguồn không khí tự nhiên vào khoang động cơ biturbo V12. Một cánh gió có kiểu dáng tương tự đuôi máy bay được lắp thêm ở phía đuôi xe nhằm cân bằng khí động học khi xe vận hành ở vận tốc cao. Ở phần cánh gió này, ta có thể thấy rõ nguồn cảm hứng mạnh mẽ lấy từ máy bay phản lực Frecce Tricolori. Giá đỡ cánh gió trên xe được thiết kế mô phỏng lại phần đuôi của những chiếc phi cơ cũng như mặt ngoài của chúng được đánh số thứ tự theo kiểu máy bay tuần tra. Chi tiết đáng chú ý nhất ở ngoại thất của Pagani Huayra Tricolore chính là ống Pitot được đặt ở giữa nắp trước của xe. Ống Pitot này chính là chi tiết được thừa hưởng từ những chiếc máy bay phản lực và công cụ này trên máy bay được dùng để đo tốc độ không khí vĩ mô và xác định tình trạng khí động học của chúng. Hoàn thiện cho vẻ bề ngoài của Pagani Huayra Tricolore là màu sơn ngoại thất xanh Blu Tricolore, tông màu này từng xuất hiện trên hai siêu phẩm Zonda Kiryu hay Zonda Revolucion. Trong khi đó, các chi tiết như đèn pha chính, đèn hậu, bộ mâm đều được sơn tông màu xanh mờ. Chiếc Pagani Huayra Tricolore trong bài được trang bị mâm App Tech 20 inch bánh trước và 21 inch bánh sau, sơn màu xanh sẫm với họa tiết Diamond Cut. Xe chỉ nặng 1.270 kg, tương đương một chiếc Volkswagen Golf sử dụng động cơ 3 xi-lanh. Huayra Tricolore được trang bị cỗ máy tăng áp kép V12 6.0L do Mercedes-AMG phát triển riêng cho Pagani, sản sinh công suất lên tới 829 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm. Sức mạnh được gửi đến các bánh sau thông qua hộp số tuần tự 7 cấp với bộ vi sai cơ điện. Pagani Huayra vẫn luôn là một trong những mẫu xe sở hữu thiết kế khoang nội thất đẹp nhất thế giới và trên phiên bản Tricolore, chiếc xe lại được sở hữu một số chi tiết mới khiến nó trở nên đặc biệt hơn. Tất cả các bộ phận nhôm được làm từ hợp kim, sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ và được gia công từ phôi thép trước khi được anod hóa trong màu xanh lam đặc biệt. Hệ thống ghế ngồi của Pagani Huayra Tricolore được trang bị hai tông màu trắng và xanh dương độc đáo với các miếng lót bằng da màu trắng, đỏ và xanh lục giống với các chi tiết trên máy bay phản lực của đội bay Frecce Tricolori. Video: giới thiệu Pagani Huayra Tricolorev giưới hạn đặc biệt.

