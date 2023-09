Nissan Pathfinder 2024 - "đối thủ" Hyundai Palisade sắp bán tại Việt Nam

Trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023, hãng Nissan đã vén màn mẫu xe Pathfinder Concept mới. Đến nay, phiên bản thương mại của mẫu xe concept này đã lộ diện qua hình ảnh đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Theo một số nguồn tin, mẫu SUV Nissan Pathfinder 2024 mới sẽ chỉ được bán ở thị trường Trung Quốc và do liên doanh Dongfeng Nissan lắp ráp. Qua những hình ảnh rò rỉ, có thể thấy mẫu xe SUV Nissan Pathfinder 2024 sở hữu thiết kế khá giống với phiên bản concept đồng thời khác biệt hoàn toàn so với xe đang bán trên thị trường. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Nissan, mẫu xe này trông khá hiện đại và gọn gàng nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng tại thị trường sát cạnh Việt Nam. Bên ngoài, Pathfinder có nhiều nét giống những mẫu xe cùng thương hiệu Nissan như Ariya, Serena hay Note. Có thể thấy rõ sự tương đồng giữa những mẫu ô tô Nissan này qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt không viền cỡ lớn. Bên trong lưới tản nhiệt là những nan mạ crôm nằm ngang và kéo dài sang hai bên khiến khu vực đầu xe như rộng hơn. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED với thiết kế mượt mà và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Đèn pha này có thiết kế thay đổi so với phiên bản concept. Dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe của Nissan Pathfinder Concept cũng đã biến mất. Trong khi đó, thiết kế cản trước và khe gió nằm dọc ở hai góc đầu xe khá giống phiên bản concept. Ngay cả bộ vành đa chấu với thiết kế khí động lực học của Nissan Pathfinder Concept cũng được giữ lại trên phiên bản thương mại. Tương tự đèn pha, đèn hậu của Nissan Pathfinder 2024 đã thay đổi với thiết kế kém ấn tượng hơn so với phiên bản concept. Đèn hậu của xe được nối với nhau bằng nẹp màu đen ở giữa, tích hợp logo của hãng Nissan. Tuy nhiên, logo phát sáng trên đầu xe và phía sau đã bị cắt bỏ trên phiên bản thương mại. Bên dưới là tem chữ nổi "Pathfinder" và cản sau màu đen bóng, tích hợp 2 đèn phản quang. Hiện chưa có hình ảnh nội thất của Nissan Pathfinder 2024. Chỉ biết rằng, xe sẽ được trang bị nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Nếu cũng giống ngoại thất thì nội thất của xe có thể sẽ được thiết kế tương tự phiên bản concept từng xuất hiện hồi đầu năm nay. Theo dữ liệu trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, mẫu xe này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.130 x 1.981 x 1.767 mm cùng chiều dài cơ sở 2.900 mm. Với kích thước này, Nissan Pathfinder 2024 sẽ là đối thủ của Kia Telluride và Hyundai Palisade sắp ra mắt Việt Nam. Hãng Nissan chưa công bố thông tin về khung gầm của Pathfinder mới. Tuy nhiên, có vẻ như xe sẽ dùng cơ sở gầm bệ D Platform cũ, tương tự Infiniti QX60. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV này là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 248 mã lực, dùng chung với Infiniti QX60 đang bán tại Trung Quốc. Xe dự kiến sẽ có cả hệ dẫn động 1 cầu lẫn 2 cầu. Nguồn tin tại Trung Quốc cho biết mức giá xe Nissan Pathfinder 2024 sẽ chính thức công bố tại thị trường tỷ dân này vào quý IV năm nay. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV cỡ lớn Nissan Pathfinder 2024.

