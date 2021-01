Nissan Magnite giá rẻ, từ 156 triệu đồng an toàn toàn ra sao?

Tại Indonesia, Nissan Magnite 2021 mới có sẵn trong ba biến thể: Upper MT cơ bản, Premium MT và CVT Premium. Phiên bản của Magnite ở Indonesia có vẻ đã được nâng cấp về trang bị, tính năng so với bản Ấn Độ. Cụ thể, xe được trang bị đồng hồ tốc độ kỹ thuật số, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, xe cũng có cả camera 360 độ. Tuy nhiên, Nissan Magnite giá rẻ chỉ có 2 túi khí và hệ thống cân bằng điện tử, mà không có sự hỗ trợ của các tính năng an toàn chủ động. Đó là lý do khiến Magnite chỉ đạt 4 sao an toàn từ ASEAN NCAP. Thực tế, đó là một kết quả khá tốt với chiếc SUV giá rẻ Nissan Magnite. Không rõ giá xe tại Đông Nam Á là bao nhiêu nhưng ở Ấn Độ Magnite có giá chỉ từ 499.000 - 935.000 Rupee (khoảng 156 - 292 triệu đồng). Tương tự như bản Ấn Độ, Nissan Magnite của Indonesia cũng được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0L 3 xi-lanh sản sinh công suất gần 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 160Nm. Khi kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp xe có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5 lít/100 km, còn với hộp số CVT xe có mức tiêu thụ 5,6 lít/100 km. Nếu Nissan Magnite về Việt Nam, thị trường SUV cỡ nhỏ hẳn sẽ được phen "sóng gió", cái tên sẽ phải "lo lắng" nhiều nhất có lẽ là Kia Sonet được dự đoán sẽ ra mắt người tiêu dùng Việt trong vài tháng tới. Video: Nissan Magnite 2021 mới dự tính sẽ về Việt Nam.

