Nissan Almera 2023 giá rẻ từ 354 triệu đồng, chờ ngày về Việt Nam

Theo thông tin từ báo chí Thái Lan, mẫu xe sedan Nissan Almera 2023 mới (Nissan Verna ở một số thị trường) sẽ chính thức ra mắt thị trường nước này vào ngày 11/5 tới đây. Các tin rò rỉ được hé lộ bởi tờ Autolifethailand cho thấy có vẻ phiên bản Nissan Almera 2023 nâng cấp dành cho thị trường Thái Lan không có điểm gì khác so với bản quốc tế công bố hồi tháng 10 năm ngoái. Trên phiên bản mới, mẫu xe đối thủ của Hyundai Accent có sự thay đổi nhẹ về ngoại thất. Khác biệt dễ nhận ra nhất là mặt ca-lăng phía trước. Thiết kế V-motion được cách điệu với phần trung tâm hình thang sơn màu đen, các thanh tản nhiệt 2 bên sơn bóng. Logo Nissan mới nhất cũng được áp dụng trên Almera 2023. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị bộ mâm kích thước 17inch với thiết kế mới, sơn phối hai tông màu. Thiết kế nội thất của Nissan Almera 2023 nâng cấp vẫn được giữ nguyên nhưng được nâng cấp về trang bị. Cụ thể, bản tiêu chuẩn có thêm kết nối Apple CarPlay/Android Auto khi khách hàng mua thêm gói S Plus. Phiên bản SV trang bị bệ tỳ tay trung tâm, khay sạc điện thoại không dây. Phiên bản cao nhất SR có màn hình trung tâm 8 inch thay vì 7 inch, sưởi hàng ghế trước, khởi động xe từ xa... Nissan Almera 2023 được trang bị động cơ xăng 1.6L, cho công suất 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154 Nm. Xe có tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp. Dự kiến, giá xe Nissan Almera 2023 tại Thái Lan sẽ tăng nhẹ so với phiên bản tiền nhiệm, lên mức tương đương 354 triệu đồng. Sau Thái Lan, nhiều khả năng xe cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam. Trong phân khúc sedan hạng B, Toyota Vios và Hyundai Accent đang áp đảo về doanh số khi bán được lần lượt 23.529 xe và 22.645 xe trong năm 2022. Trong khi đó, Nissan không công bố lượng xe bán ra của Almera. Video: Đánh giá Nissan Almera tại Việt Nam.

