Những chiếc xe đặc biệt tháp tùng Tổng thống Mỹ tại Việt Nam

Tổng thống Joe Biden lần đầu sang thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm diễn ra trong dịp kỷ niệm 10 năm hai nước xác lập Quan hệ Đối tác toàn diện. Đáng chú ý là đoàn xe tháp tùng Tổng thống Mỹ tại Việt Nam lần này. Trước khi tổng thống Mỹ sang thăm, dàn xe hộ tống và đội hậu cần của phía Mỹ và Việt Nam đã có mặt từ trước và sẵn sàng đón tiếp, tháp tùng. Nổi bật với 9 chiếc Yahama FJR1300P xếp hình chữ V được Bộ tư lệnh cảnh vệ sử dụng để dẫn đoàn, trước đó có 3 chiếc Honda Goldwing 2023 vào nhiệm tuần tra dẫn đoàn. Hai chiếc Cadillac One 2.0 mang biệt danh “The Beast” làm điểm nhấn chính trong đoàn. Tổng thống Joe Biden luôn ngồi chiếc xe phía sau trong suốt chuyến đi, và liên tục đổi xe nhằm tránh bị theo dõi. Cadillac One 2.0 củav Tổng thống Mỹ là phiên bản cải tiến so với phiên bản 1.0, với kích thước lớn, ngoại thất thiết kế lại, trang bị lớp vỏ và ngoại thất làm từ nhôm, titanium và gốm có khả năng chịu đạn chống tăng B41 hoặc mìn IED. Kính xe dày 127 mm và cửa xe gia cố như cửa máy bay với kích thước 200 mm, trọng lượng xe lên tới 9 tấn. Lốp xe dày 200 mm, có thể tiếp tục di chuyển dù bị bắn hoặc phá hủy. Xe trang bị những công nghệ tối tân nhất để bảo vệ Tổng thống trong trường hợp bị tấn công như hệ thống điều hòa phòng hóa học, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống y tế với nguồn oxy và túi máu trùng với nhóm máu của Tổng thống. Cùng với đó là loạt thiết bị nhìn xuyên ban đêm, thiết bị xả khói và dầu nhằm phòng thủ khi tấn công từ đằng sau. Xe sử dụng động cơ diesel Duramax 6,6 lít tăng áp, công suất 300 mã lực, đạt tốc độ tối đa 90 km/h và tiêu thụ nhiên liệu 34 lít/100 km. “The Beast” 2.0 có giá 1,5 triệu USD, trong khi chi phí mà GM bỏ ra để nghiên cứu, chế tạo là 15 triệu USD. Đoàn Việt Nam sử dụng Chevrolet Suburban High Country đời mới, Surburban có 6 phiên bản, trong đó High Country là cao nhất. Xe sử dụng động cơ xăng 6,2 lít V8, công suất 420 mã lực và mô-men xoắn 625 Nm. Sức mạnh truyền tải thông qua hộp số 10 cấp và dẫn động 4WD. Phía Mỹ vẫn sử dụng mẫu các mẫu Suburban thế hệ thứ 11 làm xe hậu cần, xe được trang bị kính chống đạn, lốp chống thủng. Trong các mẫu Suburban, có một chiếc xe chuyên chở đặc vụ Mỹ có tên gọi “Haweye Renegade” chở đội Chống tấn công (CAT) và có thể phản ứng nhanh khi xảy ra nguy hiểm. Mẫu Ford F550 với phần thùng đằng sau của Nhóm Ứng phó Y tế khẩn cấp giảm thiểu tác nhân nguy hiểm của Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ chuyên xử lý các cuộc tấn công vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học. Trong vài trường hợp, xe sử dụng để chở các đồ dùng cần thiết trong đoàn. Ford F350 có tên gọi “Roadrunner” được gọi là phương tiện Chỉ huy và Điều khiển di động, với vệ tinh liên lạc cỡ lớn và trạm ăng ten trên nóc để cho xe của Tổng thống Mỹ, các quan chức ở Nhà Trắng và Lầu Năm Góc được kết nối bằng điện thoại, internet và video mã hóa. Mẫu Suburban có biệt danh “Watchover” với phần nóc có các ăng-ten nhằm gây nhiễu sóng liên lạc khi đoàn xe đi qua, xe có khả năng phát hiện tín hiệu kích nổ từ xa, đạn pháo và máy bay không người lái thông qua hệ thống radar tần sóng ngắn. Mẫu Cadillac DTS chở đại sứ Mỹ, xe trang bị chống đạn cấp B7. Cửa xe dày 20 cm, kính dày 12 cm, lốp xe vẫn có khả năng di chuyển khi bị nổ lốp. Xe sử dụng động cơ 4,6 lít V8, công suất 296 mã lực và mô-men xoắn 390 Nm. Trong đoàn xe tháp tùng Tổng thống Mỹ tại Việt Nam còn xuất hiện thêm chiếc Cadillac XTS đời mới, cũng có khả năng chống đạn. Mẫu Chevrolet Express của đại sứ quán Mỹ. Một chiếc Chevrolet Suburban đời cũ của đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Một chiếc Mercedes Sprinter cứu thương đi gần cuối nhằm hỗ trợ y tế cho đoàn xe. Phía cuối xuất hiện chiếc xe điện VinFast VF9 của Việt Nam. Video: Đoàn xe tháp tùng của Tổng thống Trump trên đường phố Hà Nộ (Nguồn TH Nhân Dân).

