Nhìn lại McLaren Senna GTR triệu đô "nhốt" ở Việt Nam trước khi về Đức

Gần đây, giới mê xe trong nước đã khá tiếc nuối khi hay tin, chiếc siêu xe đường đua McLaren Senna GTR triệu đô do tay chơi xe Phan Công Khanh nhập về Việt Nam đã được vận chuyển về Đức, do 1 đại lý siêu xe ở đây mua về để chào bán cho khách hàng. Từ lúc được nhập về cho đến khi được làm các thủ tục tái xuất, chiếc xe đua này khá bí ẩn. Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội lại lan truyền hình ảnh của chiếc siêu xe đường đua McLaren Senna GTR này trước khi lên đường đến Đức. Cụ thể, chiếc siêu xe McLaren Senna GTR triệu đô nằm gọn trong thùng của một container với ngoại thất khá bẩn, phải nói rằng, hình ảnh này khiến không ít người yêu xe xót xa. Hình ảnh này cho thấy, ngoại thất của chiếc siêu xe đường đua McLaren Senna GTR phủ bụi dày đặc, xe phải nằm chờ tại kho cảng hơn nửa năm mới làm xong các thủ tục tái xuất sang Đức. Hiện chiếc xe McLaren Senna GTR này đang được rao bán 48 tỷ đồng. Siêu xe dành cho đường đua McLaren Senna GTR được phát triển từ Senna bản sản xuất đường phố có 500 xe, ngoại thất xe hung hăn hơn khi có cản trước với cánh lướt gió lớn,... Các chi tiết ngoại thất với các vây cá to bản, nắp capô dữ dằn, bộ mâm đua, cản sau mới và quan trọng, là cánh gió đuôi siêu khổng lồ, nội thất của McLaren Senna GTR có vô lăng theo đúng chất các xe đua. McLaren Senna GTR vẫn được trang bị động cơ V8, dung tích 4.0 lít, nhưng lại có công suất tối đa lên đến 814 mã lực, tăng 25 mã lực so với McLaren Senna, dù công suất tăng không nhiều, nhưng âm thanh mỗi khi xe đề máy, nẹt pô hay bức tốc trên đường đua đều khiến khách hàng sở hữu xe McLaren Senna phải thèm muốn sở hữu 1 bản đua. Hiện chiếc McLaren Senna GTR đã có bến đỗ mới, cụ thể đó là 1 đại lý siêu xe khá nổi tiếng ở Đức cũng là nơi Khanh Supper và 1 số showroom siêu xe tại Việt Nam hay nhập xe ở đây. Đại lý này đang chào bán McLaren Senna GTR từng được nhập về Việt Nam với giá 1.888.800 Euro (tương đương 48 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết siêu xe McLaren Senna GTR triệu đô.

