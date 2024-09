Nhìn lại loạt ôtô hỏng nặng, bẹp dúm sau siêu bão Yagi

Tối ngày 07/09 vừa qua, bão số 3 đã càn quét qua hàng loạt các tỉnh thành phía Bắc với sức tàn phá khốc liệt, khiến hàng loạt cây xanh gãy đổ và hàng loạt ôtô bị đè nát. Đáng chú ý tại các thành phố lớn ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương... hàng loạt ôtô bị bão Yagi phá hỏng do cành cây, mảnh vỡ kính, sắt thép rơi trúng khi bão quét qua. Theo ghi nhận trong ngày 8/9 tại Quảng Ninh, hàng loạt ôtô bị các tấm tôn, mảnh kính vỡ rơi trúng, gây hư hỏng nặng. Được biết, do mưa lớn kèm gió giật mạnh khi bão số 3 đi qua nên nhiều người dân không thể di chuyển xe đi nơi khác kịp thời. Còn tại khu vực Đồ Sơn, Hải Phòng - trên các tuyến đường như Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Cầu, Phạm Văn Đồng... cây cối, cột đèn, biển quảng cáo... gẫy đổ ngổn ngang. Nhiều xe ôtô bị cây đổ đè lên gây tổn thất không nhỏ cho người dân. Trong sáng 8/9 vừa qua tại Hà Nội, các khu vực như bán đảo Linh Đàm, Đống Đa, và Cầu Giấy ghi nhận cho thấy nhiều cây xanh bị bật gốc và gãy đổ do ảnh hưởng của bão, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các ôtô đỗ dọc hai bên đường. Đặc biệt tại khu đô thị Linh Đàm, hàng chục ôtô bị biến dạng do cây đổ, nhiều xe bị gãy ngang thân. Sau khi trời sáng, nhiều chủ xe đã dùng dao và cưa máy để chặt cây, cố gắng giải cứu tài sản của mình. Hàng loạt ôtô đỗ dưới sân chung cư ở Hà Nội bị hư hỏng do cây đổ. Một cây to đã bị quật ngã, gây hư hỏng nặng cho ôtô Kia Morning. Cành cây lớn đè vào chiếc ôtô trên con phố chính ở Hà Nội sau bão số 3. Đi dọc các tuyến phố tại Hà Nội sau khi cơn bão số 3 quét qua, rất dễ dàng bắt gặp cảnh hàng loạt ôtô bị bẹp, bung, móp, méo... do để dọc lề đường. Theo nhiều người dân cho biết, mặc dù đã rất cẩn thận để xe ở xa gốc cây, nơi khuất gió nhưng vẫn bị ảnh hưởng ở mức không ngờ tới. Siêu bão Yagi với sức gió lớn, độ tàn phá cao đã gây thiệt hại nặng nề cho không ít tài sản và phương tiện ôtô. Thời điểm này, việc đền bù thiệt hại từ các công ty bảo hiểm trở thành vấn đề mà nhiều chủ xe quan tâm nhất. Video: Ôtô bị cây đè trong siêu bão có được bảo hiểm đền bù.

Tối ngày 07/09 vừa qua, bão số 3 đã càn quét qua hàng loạt các tỉnh thành phía Bắc với sức tàn phá khốc liệt, khiến hàng loạt cây xanh gãy đổ và hàng loạt ôtô bị đè nát. Đáng chú ý tại các thành phố lớn ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương... hàng loạt ôtô bị bão Yagi phá hỏng do cành cây, mảnh vỡ kính, sắt thép rơi trúng khi bão quét qua. Theo ghi nhận trong ngày 8/9 tại Quảng Ninh, hàng loạt ôtô bị các tấm tôn, mảnh kính vỡ rơi trúng, gây hư hỏng nặng. Được biết, do mưa lớn kèm gió giật mạnh khi bão số 3 đi qua nên nhiều người dân không thể di chuyển xe đi nơi khác kịp thời. Còn tại khu vực Đồ Sơn, Hải Phòng - trên các tuyến đường như Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Cầu, Phạm Văn Đồng... cây cối, cột đèn, biển quảng cáo... gẫy đổ ngổn ngang. Nhiều xe ôtô bị cây đổ đè lên gây tổn thất không nhỏ cho người dân. Trong sáng 8/9 vừa qua tại Hà Nội, các khu vực như bán đảo Linh Đàm, Đống Đa, và Cầu Giấy ghi nhận cho thấy nhiều cây xanh bị bật gốc và gãy đổ do ảnh hưởng của bão, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các ôtô đỗ dọc hai bên đường. Đặc biệt tại khu đô thị Linh Đàm, hàng chục ôtô bị biến dạng do cây đổ, nhiều xe bị gãy ngang thân. Sau khi trời sáng, nhiều chủ xe đã dùng dao và cưa máy để chặt cây, cố gắng giải cứu tài sản của mình. Hàng loạt ôtô đỗ dưới sân chung cư ở Hà Nội bị hư hỏng do cây đổ. Một cây to đã bị quật ngã, gây hư hỏng nặng cho ôtô Kia Morning. Cành cây lớn đè vào chiếc ôtô trên con phố chính ở Hà Nội sau bão số 3. Đi dọc các tuyến phố tại Hà Nội sau khi cơn bão số 3 quét qua, rất dễ dàng bắt gặp cảnh hàng loạt ôtô bị bẹp, bung, móp, méo... do để dọc lề đường. Theo nhiều người dân cho biết, mặc dù đã rất cẩn thận để xe ở xa gốc cây, nơi khuất gió nhưng vẫn bị ảnh hưởng ở mức không ngờ tới. Siêu bão Yagi với sức gió lớn, độ tàn phá cao đã gây thiệt hại nặng nề cho không ít tài sản và phương tiện ôtô. Thời điểm này, việc đền bù thiệt hại từ các công ty bảo hiểm trở thành vấn đề mà nhiều chủ xe quan tâm nhất. Video: Ôtô bị cây đè trong siêu bão có được bảo hiểm đền bù.