Ngắm Toyota GR010 hybrid mới phong cách siêu xe GR Super Sport

Bộ phận motorsport và hiệu suất cao của Toyota, Toyota Gazoo Racing (TGR), đã thu hút nhiều sự chú ý trong năm ngoái khi cho ra đời một trong những chiếc hatchback hiệu suất cao phù hợp đi đường phố hấp dẫn nhất thời gian gần đây dưới dạng xe đua Toyota GR Yaris. Mặt khác, chiếc GR Supra của họ vẫn tiếp tục mang đến niềm vui cho phân khúc xe thể thao. Vào tuần trước, TGR đã chính thức hé lộ mẫu xe đua mới Toyota GR010 Hybrid Le Mans mà sẽ tham dự FIA World Endurance Championship (WEC) mùa giải 2021. Mẫu hypercar này đã được phát triển trong 18 tháng qua và có trang bị hệ truyền động mạnh 671 mã lực. Cụ thể, nguyên mẫu xe đua 4WD có lắp đặt một động cơ tăng áp kép V6 dung tích 3.5 lít truyền 671 mã lực tới bánh sau, cùng với một mô tơ điện (MGU) truyền tải thêm 268 mã lực tới bánh trước. Tuy nhiên, thay vì cộng công suất của hai nguồn lực, tổng công suất của xe đã được giới hạn ở 671 mã lực. So sánh với người tiền nhiệm cũng là xe hybrid TS050, chiếc Toyota GR010 hybrid mới sản sinh yếu hơn 32% mã lực và nặng hơn 162 kg. Kết quả dự kiến là nó sẽ có thời gian hoàn thành một vòng Le Mans chậm hơn khoảng 10 giây. Hơn nữa, GR010 cũng có kích thước lớn hơn trước kia khi cao hơn 9,8 inch, rộng hơn 3,9 inch, và cao hơn 3,9 inch so với TS050. Nhiều quy định mới và việc tập trung giảm chi phí đã thúc đẩy những thay đổi này. Đối với vấn đề thời gian hoàn thành vòng đua chậm hơn, đại diện của TGZ nó rằng xe mới có khả năng gia tốc và tốc độ bẻ cua chậm hơn so với xe trước. Toyota đã nhìn sang mẫu xe hypercar GR Super Sport - hiện đang được phát triển - để lấy cảm hứng, với lớp áo ngoại thất của xe có mang hai chữ GR nổi bật như thể một mắt xích liên kết giữa xe đi đường phố và xe đua của GR. Bên cạnh đó, GR010 còn trang bị một cánh gió phía sau với khả năng điều chỉnh tính khí động học của xe. Trong khi hầu hết chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội lái một chiếc xe đua Le Mans, ông Hisatake Murata, chủ tịch đội đua Toyota, nói rõ rằng các công nghệ có trên xe đua mới sẽ được sàng lọc cho xe đi đường phố trong tương lai. Quan trọng hơn cả, GR010 có thể được coi là cái nhìn trước thực tế cho siêu xe Toyota GR Super Sport sẽ ra mắt trong thời gian tới. Video: Toyota GR010 hybrid mới phong cách siêu xe GR Super Sport.

