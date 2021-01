Ngắm siêu xe Porsche 911 chống đạn độc nhất trên thế giới

Thế hệ 996 của mẫu Porsche 911 nổi tiếng có lẽ ít được người hâm mộ cũng như khách hàng yêu thích nhất. Nguyên nhân có thể là vì cụm đèn pha xấu xí, độ tin cậy hoặc thực tế là nó không được làm mát bằng không khí như những người tiền nhiệm. Dù lý do là gì, nó là đứa con ít được yêu mến nhất trong đại gia đình 911. Nhưng chiếc 996 ở đây lại khác biệt so với số còn lại. Đó là bởi vì nó được trang bị giáp chống đạn ngay từ nhà máy. Được chế tạo duy nhất một lần bởi Porsche vào giữa những năm 1990 sau khi một khách hàng yêu cầu một chiếc xe Porsche 911 bọc thép, chiếc 996 Carrera độc đáo này vẫn tồn tại cho đến ngày nay và là một phần trong bộ sưu tập của Viện bảo tàng Porsche. Để tạo ra chiếc Porsche 911 chống đạn, Porsche đã bắt đầu với một chiếc Carrera 996 đời đầu được hoàn thiện trong màu Dragonfly Turquoise Metallic. Sau đó, họ đã bổ sung kính cường lực dày 20 mm được chế tạo và cung cấp đặc biệt cho chiếc xe này. Tất cả các ô cửa đều được lắp loại kính này, và kết quả là kính chắn gió phía sau của xe cũng có thể chống đạn tốt. Điều duy nhất khiến ta nhận biết lớp kính mới này là đường viền đen dày 2 inch quanh cửa sổ. Một “tác dụng phụ” của tất cả tấm kính chống đạn đó là cabin im lặng đến đáng sợ. Mặc dù có những thay đổi lớn về ngoại thất, nội thất xe trông vẫn như vậy, ngoại trừ một cửa sổ trời. Điều đó nói lên rằng, chiếc xe này có hầu hết mọi tùy chọn nội thất có sẵn tại thời điểm đó, với hệ thống âm thanh cao cấp, ghế sưởi điều chỉnh điện, và hệ thống kiểm soát hành trình. Đối với thân vỏ xe, Porsche đã loại bỏ sự lựa chọn hiển nhiên là thép chịu lực nặng để chuyển sang một thứ gì đó bền hơn một chút. Hãng xe Đức đã chọn Dyneema, một hợp chất hấp thụ năng lượng có trọng lượng tương đương với thép, chỉ khác là nó mạnh hơn những 15 lần. Một lần nữa, lớp giáp này không hề lộ ra bên ngoài, và đó là một trong những đặc tính hay nhất của nó. Nói một cách khác là nếu nhìn bằng mắt thường, nó trông giống hệt như một chiếc 911 Carrera 996 bình thường. Nếu bạn đang cảm thấy nghi hoặc, lớp giáp củng cố của xe không chỉ là trên lý thuyết. Porsche đã thử nghiệm nó và tuyên bố rằng ở hầu hết các vị trí, thân xe có thể chịu được hỏa lực của súng lục 9 mm cũng như súng lục ổ quay .44 Magnum. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều phải trả giá bằng trọng lượng bổ sung. Trong khi một chiếc Carrera 996 bình thường nặng 1.317 kg, thì chiếc xe cụ thể này có trọng lượng tới 2.722 kg. Mặc dù tăng hơn gấp đôi trọng lượng, nó vẫn chỉ trang bị động cơ 6 phẳng dung tích 3.4 lít nguyên bản, sản sinh 296 mã lực và 350 Nm mô-men xoắn cực đại. Cuối cùng, dự án này vẫn là có một không hai vì một lý do đơn giản: chi phí quá cao và nhu cầu thì quá thấp. Video: Chi tiết Porsche 911 Turbo, bản Turbo S rút gọn.

Thế hệ 996 của mẫu Porsche 911 nổi tiếng có lẽ ít được người hâm mộ cũng như khách hàng yêu thích nhất. Nguyên nhân có thể là vì cụm đèn pha xấu xí, độ tin cậy hoặc thực tế là nó không được làm mát bằng không khí như những người tiền nhiệm. Dù lý do là gì, nó là đứa con ít được yêu mến nhất trong đại gia đình 911. Nhưng chiếc 996 ở đây lại khác biệt so với số còn lại. Đó là bởi vì nó được trang bị giáp chống đạn ngay từ nhà máy. Được chế tạo duy nhất một lần bởi Porsche vào giữa những năm 1990 sau khi một khách hàng yêu cầu một chiếc xe Porsche 911 bọc thép, chiếc 996 Carrera độc đáo này vẫn tồn tại cho đến ngày nay và là một phần trong bộ sưu tập của Viện bảo tàng Porsche. Để tạo ra chiếc Porsche 911 chống đạn , Porsche đã bắt đầu với một chiếc Carrera 996 đời đầu được hoàn thiện trong màu Dragonfly Turquoise Metallic. Sau đó, họ đã bổ sung kính cường lực dày 20 mm được chế tạo và cung cấp đặc biệt cho chiếc xe này. Tất cả các ô cửa đều được lắp loại kính này, và kết quả là kính chắn gió phía sau của xe cũng có thể chống đạn tốt. Điều duy nhất khiến ta nhận biết lớp kính mới này là đường viền đen dày 2 inch quanh cửa sổ. Một “tác dụng phụ” của tất cả tấm kính chống đạn đó là cabin im lặng đến đáng sợ. Mặc dù có những thay đổi lớn về ngoại thất, nội thất xe trông vẫn như vậy, ngoại trừ một cửa sổ trời. Điều đó nói lên rằng, chiếc xe này có hầu hết mọi tùy chọn nội thất có sẵn tại thời điểm đó, với hệ thống âm thanh cao cấp, ghế sưởi điều chỉnh điện, và hệ thống kiểm soát hành trình. Đối với thân vỏ xe, Porsche đã loại bỏ sự lựa chọn hiển nhiên là thép chịu lực nặng để chuyển sang một thứ gì đó bền hơn một chút. Hãng xe Đức đã chọn Dyneema, một hợp chất hấp thụ năng lượng có trọng lượng tương đương với thép, chỉ khác là nó mạnh hơn những 15 lần. Một lần nữa, lớp giáp này không hề lộ ra bên ngoài, và đó là một trong những đặc tính hay nhất của nó. Nói một cách khác là nếu nhìn bằng mắt thường, nó trông giống hệt như một chiếc 911 Carrera 996 bình thường. Nếu bạn đang cảm thấy nghi hoặc, lớp giáp củng cố của xe không chỉ là trên lý thuyết. Porsche đã thử nghiệm nó và tuyên bố rằng ở hầu hết các vị trí, thân xe có thể chịu được hỏa lực của súng lục 9 mm cũng như súng lục ổ quay .44 Magnum. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều phải trả giá bằng trọng lượng bổ sung. Trong khi một chiếc Carrera 996 bình thường nặng 1.317 kg, thì chiếc xe cụ thể này có trọng lượng tới 2.722 kg. Mặc dù tăng hơn gấp đôi trọng lượng, nó vẫn chỉ trang bị động cơ 6 phẳng dung tích 3.4 lít nguyên bản, sản sinh 296 mã lực và 350 Nm mô-men xoắn cực đại. Cuối cùng, dự án này vẫn là có một không hai vì một lý do đơn giản: chi phí quá cao và nhu cầu thì quá thấp. Video: Chi tiết Porsche 911 Turbo, bản Turbo S rút gọn.