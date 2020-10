Ngắm những chiếc xe ga 50cc độ điên rồ tại Nhật Bản

Tại hầu hết mọi nơi trên thế giới, xe máy tay ga scooter là một phương tiện giao thông phù hợp đối với những người mang bằng lái tạm thời trước tuổi dậy thì và những người đảm nhiệm công việc giao hàng trong phạm vi thành phố. Tuy nhiên ở Nhật Bản, chúng không đơn giản như vậy. Được gọi là “gentsuki”, xe scooter là một phương tiện dễ tiếp cận và giá rẻ đối với các con đường đông đúc của Nhật Bản. Nhưng cũng giống như mọi loại phương tiện giao thông khác ở nơi đây, chúng cũng tạo nên một văn hóa độ xe ga Nhật đặc thù, và là một cách để người lái thể hiện cá tính riêng của họ. Phong trào độ xe tay ga ở Nhật Bản đã thực sự lan rộng ở cuối thập niên 1970 và đầu 1980, khi văn hóa độ xe máy và xe ô tô đạt tới đỉnh điểm. Bởi dễ độ, những chiếc xe tay ga nhỏ bé, thường chỉ trang bị động cơ 2 thì 50 cc, bắt đầu mang trên mình các chi tiết thay đổi đặc trưng, điển hình là việc thiếu hoàn toàn hệ thống treo. Để có được dáng đứng thấp như ta thấy trong hình, dân độ xe đã tháo bỏ lò xò phía sau, do vậy công việc giảm chấn giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào ghế ngồi, lốp xe và các mảnh sụn nhỏ giữa các đốt sống của người lái. Sau đó, chiếc xe còn được bổ sung cánh gió, đèn pha độ, ống xả kiểu bōsōzoku kêu càng to càng tốt, và sơn trang trí hoặc dán đề can một cách điên rồ. Sau 40 năm phát triển và lan tỏa, văn hóa độ xe tay ga độc đáo này đang vươn ra ngoài biên giới Nhật Bản. Nhờ có bản chất dễ lên ảnh Instagram của xe scooter, gentsuki giờ đây mọc lên ở khắp nơi – từ California, Mỹ cho tới Northamptonshire, Anh. Dưới đây là một ý kiến chia sẻ của những người chơi xe tay ga “gentsuki” lâu năm tại Nhật Bản. Yoshitaka Suenaga, 40 tuổi, chủ nhân của một chiếc Honda AF09 Super Tact độ theo kiểu xe tải Dekotora, cho biết xe kiểu này rất dễ lái và có bạn chạy cùng thì cực vui. Mr 310C, 40 tuổi, chia sẻ rằng phong cách độ của anh ấy được ảnh hưởng bởi các tay đua đường phố Nhật Bản thời xưa, và hứng thú độ cả động cơ chứ không chỉ hình thức bên ngoài. Butaketsu, 42 tuổi, nói rằng nhóm độ xe Honda Tact của mình luôn chú ý tới từng chi tiết xe, cố gắng giữ mọi thứ đúng chất cổ phù hợp tuổi xe, đồng thời khéo léo bổ sung phụ tùng hiện đại Video: Những chiếc xe ga 50cc độ điên rồ tại Nhật Bản.

