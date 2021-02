Ngắm Honda HR-V 2021 mới ra mắt “bằng xương, bằng thịt”

Thế hệ thứ ba của Honda HR-V 2021 mới đã chính thức trình làng tại thị trường Nhật Bản dưới cái tên Vezel. Sau đây, mời các bạn chiêm ngưỡng thiết kế nội - ngoại thất của mẫu SUV cỡ B này thông qua những hình ảnh chụp ngoài đời thực. Như thông tin đã đưa, HR-V 2021 sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, gọn gàng, góc cạnh hơn và được đánh giá cao hơn thế hệ cũ. Trên thực tế, mẫu SUV cỡ B này được thiết kế dựa trên mẫu SUV e:concept đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020. Ở phía trước, mẫu crossover Honda HR-V 2021 không còn dùng lưới tản nhiệt Solid Wing Face như thế hệ cũ nữa. Thay vào đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt mới hình lục giác với những nan nằm ngang, xếp sát với nhau. Chẳng những thế, lưới tản nhiệt của Honda HR-V 2021 còn được sơn màu giống thân xe thay vì mạ crôm hay sơn đen như phong cách thường thấy. Chỉ có nẹp cao nhất của lưới tản nhiệt, nối giữa 2 đèn pha, là được mạ crôm như điểm nhấn cho phần đầu xe. Lại nói đến đèn pha, Honda HR-V 2021 được trang bị loại mới có thiết kế thanh mảnh, vuốt về phía sau khá mượt mà. Bên trong cụm đèn pha này là dải đèn LED định vị ban ngày nằm trên cao, gợi liên tưởng đến cặp lông mày. Bên dưới nữa là hốc gió trung tâm với mắt lưới hình tổ ong và đèn sương mù trước nằm ngang. Hốc đèn sương mù được bao quanh bằng viền màu đen bóng. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ thấy thiết kế nóc dốc dần về phía sau theo phong cách xe coupe. Thiết kế này mang đến vẻ cao cấp hơn cho Honda HR-V 2021 mà không ảnh hưởng đến sự rộng rãi của hàng ghế sau. Ngoài ra, Honda HR-V 2021 còn được bổ sung đường dập gân mới, kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Tay nắm cửa giấu ở cột C của mẫu SUV cỡ B này không có gì khác so với thế hệ cũ trong khi nóc màu đen tùy chọn là trang bị mới. Đằng sau, Honda HR-V 2021 được trang bị nối liền với nhau theo phong cách của đàn anh CR-V. Tuy nhiên, mẫu SUV cỡ B này không có đèn ôm lấy kính cửa sau như Honda CR-V. Tiếp đến là khu vực lắp biển số đã được đẩy dịch xuống dưới, gần với cản sau hơn, và cảm biến đá chân mở cốp mới. Ở phiên bản Play, Honda HR-V 2021 sẽ có thiết kế trẻ trung, cá tính hơn. Theo đó, hãng Honda sẽ bổ sung những điểm nhấn màu xanh dương, đỏ và trắng ở lưới tản nhiệt cùng nóc màu bạc hoặc đen cho HR-V Play 2021. Bước vào bên trong Honda HR-V thế hệ thứ ba, người lái sẽ được chào đón bằng mặt táp-lô thanh mảnh và có thiết kế tối giản, tích hợp 4 cửa gió điều hòa. Khác với thế hệ cũ, Honda HR-V 2021 không còn đi kèm cụm điều khiển trung tâm được thiết kế cao và như một cây cầu nữa. Thay vào đó là cụm điều khiển trung tâm có thiết kế bình thường hơn, đi kèm viền mạ crôm kéo dài đến khu vực để chân của người lái. Dự kiến, Honda HR-V thế hệ mới sẽ được trang bị hệ thống thông tin giải trí Honda Connect với màn hình có kích thước 8 inch hoặc 9 inch. Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama với tấm kính làm suy yếu ánh nắng mặt trời nhưng không mở ra được hệ thống âm thanh 9 loa, ghế Magic Seats tiện dụng phía sau và cửa gió hàng ghế sau. Đặc biệt, Honda HR-V 2021 tại thị trường Nhật Bản có gói Honda Total Care Premium với những tính năng kết nối như hệ thống WiFi trên xe, trung tâm ứng dụng, nâng cấp bản đồ tự động và dùng điện thoại thông minh làm khóa kỹ thuật số. Tại thị trường Nhật Bản, Honda HR-V 2021 có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L, kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT như cũ. Thứ hai là hệ truyền động hybrid e:HEV với máy xăng và 2 mô-tơ điện. Hiện hãng Honda chưa công bố thông số động cơ của mẫu SUV cỡ B này. Tương tự phiên bản cũ, Honda HR-V 2021 sẽ dùng hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn nhưng đi kèm nhiều chế độ lái mới. Trong khi đó, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Real Time AWD sẽ được trang bị tùy chọn cho xe, bao gồm cả phiên bản e:HEV. Cuối cùng là công nghệ an toàn Honda Sensing, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, nhận biết biển báo giao thông, hệ thống kiểm soát hành trình với tính năng Stop and Go, camera 360 độ và phát hiện điểm mù. Dự kiến, Honda HR-V mới sẽ được bày bán tại thị trường Nhật Bản vào tháng 4 năm nay. Hiện giá xe Honda HR-V 2021 vẫn chưa được công bố. Video: Honda HR-V 2021, đối thủ của Toyota Corolla Cross?

