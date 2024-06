Ngắm Ferrari Monza SP1 đặc biệt cuối cùng được xuất xưởng

Ferrari Monza SP đặc biệt là sản phẩm của hãng xe ngựa chồm, họ sản xuất ra 499 chiếc, và khách hàng sẽ được gửi thư mời để mua xe từ khi còn nằm trên bản vẽ, người mua sẽ chọn lựa SP1 hay SP2, tương ưng 1 hoặc 2 chỗ, chỉ được lựa 1 trong 2, không thể mua 2 chiếc cùng lúc. Những chiếc siêu xe Monza SP cũng đánh dấu sự khởi đầu cho một dòng xe Ferrari mới được gọi là "Icona", một chương trình nhằm tạo ra những chiếc xe đặc biệt lấy cảm hứng từ những mẫu xe Ferrari cổ điển, tất cả đều được sản xuất với số lượng hạn chế, sau này có Daytona SP3. Mang tên gọi Ferrari Monza SP1 bản Edizione Finale,chiếc trong bài viết này chính là xe SP1 cuối cùng được xuất xưởng, và chủ nhân của nó không ai khác chính là ông John Elkann, chủ tịch của Ferrari. Trong 1 sự kiện mang tên "Ferrari One of a Kind", chiếc siêu xe này đã được mang ra trưng bày. Và nhiều người tin rằng, Ferrari Monza SP1 "Edizione Finale" sẽ được chủ nhân cho dành thời gian dài nằm trong garage, hoặc viện bảo tàng của Ferrari. Ngoại thất chiếc xe này được sơn màu nâu đồng nhám, bộ mâm cũng được sơn cùng màu ngoại thất. Bản SP1 sẽ chỉ có 1 ghế ngồi dành cho người lái.Giá xe Ferrari Monza lúc mới ra mắt thế giới là 1.6 triệu Euro, tương đương 1,82 triệu đô la hay 42,15 tỷ đồng, nhưng vài năm sau, các mẫu xe Ferrari Monza được rao bán lại với giá gấp 2 hoặc gấp 3 lần con số đã kể trên, đó là điều đặc biệt với các dòng xe giới hạn của Ferrari. Thiết kế của siêu xe Ferrari Monza SP1 lấy cảm hứng từ các dòng xe Barchetta trong quá khứ, đặc biệt là 166 MM 1948 cũng như 750 Monza của thập niên '50. Cửa mở của Ferrari Monza SP1 sẽ đẩy về phía trước giống kiểu cửa cắt kéo, điều này giúp cho việc ra vào khoang lái của siêu xe Ferrari Monza SP1 dễ dàng hơn. Tuy mang hình dáng cổ điển nhưng "xác xe" của chiếc Ferrari Monza SP1 và động cơ V12, dung tích 6,5 lít lại đến từ mẫu xe hiện đại Ferrari 812 Superfast. Khối động cơ này khi gắn trên Ferrari Monza SP1 tạo ra công suất tối đa 809 mã lực, tăng 10 mã lực và mô-men xoắn cực đại 719 Nm, tăng 1 Nm so với Ferrari 812 Superfast. Động cơ mạnh mẽ này sẽ giúp siêu xe Ferrari Monza SP1 đầu tiên chỉ mất thời gian 2,9 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát, thêm 5 giây nữa để đạt tốc độ 200 km/h trước khi chạm ngưỡng tốc độ tối đa của xe vào khoảng 300 km/h. Video: Giới thiệu chi tiết Ferrari Monza SP1 và SP2.

