Ngắm Ferrari 488 GTB độ Novitec Rosso "hàng hiếm" trên phố Sài Gòn

Về nguồn gốc, siêu phẩm Ferrari 488 GTB độ Novitec Rosso trong bài viết được đưa về nước hồi năm 2016 và là một trong những chiếc 488 GTB đầu tiên tại Việt Nam. Nguyên bản, xe có nước sơn ngoại thất màu trắng nhưng sau đó một thời gian, xe đã được chủ nhân độ thêm một vài chi tiết từ màu sơn cho tới bộ body-kit Novitec và mâm xe HRE nổi bật. Một trong những điểm khiến siêu phẩm Ferrari 488 GTB trong bài viết thu hút sự chú ý của các tín đồ mê xe chính là gói độ Novitec Rosso. Với gói độ đặc biệt này, Ferrari 488 GTB đã được thay thế một số chi tiết như bộ cản dưới phía trước bổ sung thêm thanh carbon, ốp trang trí và cản sau mới, cánh gió khí động học hay đặc biệt là việc hiệu chỉnh đôi chút công suất của xe. Ferrari 488 GTB sử dụng bộ phanh carbon-ceramic thừa hưởng công nghệ từ mẫu hypercar LaFerrari, cho quãng đường phanh ngắn hơn 9% so với mẫu xe tiền nhiệm Ferrari 488 GTB là mẫu xe kế nhiệm thành công của mẫu 458. Theo nhà sản xuất, có tới 85% bộ phận trên 488 được thay mới so với 458. Đáng chú ý nhất là động cơ tăng áp 3.9 lít thay động cơ hút khí tự nhiên dung tích 4.5 lít trên thế hệ cũ. Là một chiếc xe được thiết kế khoang máy phía sau, Ferrari 488 GTB sử dụng khối động cơ V8, tăng áp kép, 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp sức mạnh này khiến 488 GTB chỉ mất khoảng 3 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Con số này vượt trội hơn hẳn so với công suất 562 mã lực của người tiền nhiệm 458 Italia. Mức giá xe Ferrari 488 GTB đã qua sử dụng tại Việt Nam hiện khoảng hơn 10 tỷ đồng. Video: Ferrari 488 GTB Độ Pô Akrapovic tại Sài Gòn.

