Ngắm Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk "độc nhất, vô nhị" ở Sài Gòn

Trải qua một thời gian, phiên bản Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk nâng cấp độc nhất vô nhị đã được một doanh nhân trẻ ở TP HCM bổ sung vào bộ sưu tập đắt giá của mình. Theo tiết lộ, số tiền mà anh đã phải bỏ ra để sở hữu "siêu ngựa" này rơi vào khoảng 13 tỷ đồng. Chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB này từng sở hữu lớp sơn ngoại thất mang tông màu đen Nero Daytona duy nhất tại Việt Nam. Sau khi chính thức về tay người chơi xe Sài Gòn vào cuối năm 2020, "siêu ngựa" Ý đã được dán decal theo kiểu chuyển màu trên thân xe từng là trào lưu rất được ưa chuộng trên thế giới. Mới đây nhất, chủ nhân mới của bản độ này lại tiếp tục "lột xác" toàn bộ phần ngoại thất với lớp decal màu vàng khá nổi bật. Bên cạnh đó, bộ mâm Forgiato cũng được sơn lại hoàn toàn để tạo nên một cái nhìn tổng thể mang hai tông màu vàng-đen bắt mắt. Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất trên chiếc 488 GTB này chính là gói độ widebody đến từ thương hiệu Liberty Walk Performance. Tại thời điểm năm 2018, những người thợ của nhà độ nước Nhật đã bay sang Việt Nam để thực hiện toàn bộ quá trình nâng cấp. So với thiết kế nguyên bản, Liberty Walk đã trang bị thêm cho phần ngoại thất các tấm ốp vè được bắt trực tiếp vào thân xe bằng ốc vít. Các kỹ thuật viên người Nhật Bản đã phải cắt tỉa lại khu vực hốc bánh xe trước khi ốp thêm bộ widebody, đây là công việc đòi hỏi kinh nghiệm và tay nghề cao mới có thể đảm bảo được độ chuẩn xác. Thậm chí những tiểu tiết như viền cao su cho các tấm ốp vè cũng được bổ sung vào giữa để tránh việc ma sát với thân xe khi di chuyển, hạn chế những hư hỏng không đáng có, đặc biệt khi vận hành ở tốc độ cao. Điều này cho thấy sự tỉ mỉ của những sản phẩm độ gắn mác Liberty Walk bên cạnh thiết kế tinh xảo và đậm chất khí động học của các bộ widebody. Một số những sự thay đổi khác thuộc bản độ này còn bao gồm hai vây cá nhỏ gắn ở phần đầu xe, gợi nhớ đến diện mạo của chiếc xe đua Ferrari 488 GTE. Ngoài ra, xe còn được trang bị hai thanh ốp sườn và bộ khuếch tán mới có cấu tạo từ sợi carbon siêu nhẹ. Khác biệt với những chiếc 488 độ Liberty Walk trên thế giới, bản độ duy nhất tại Việt Nam được chủ nhân lựa chọn cánh gió cỡ lớn bằng sợi carbon từ gói nâng cấp Novitec N-Largo dành cho Ferrari 488 GTB hàng hiếm, thay vì sử dụng cánh gió dạng ducktail của hãng độ đến từ xứ sở hoa anh đào. Hệ thống ống xả "zin" cũng được nâng cấp với chi tiết có cấu tạo từ vật liệu titanium của Fi Exhaust. Bộ ống xả độ này không chỉ mang đến âm thanh động cơ uy lực hơn mà còn giúp tối ưu hoá hiệu năng vận hành cho "siêu ngựa". Chưa dừng lại ở đó, bộ mâm 5 chấu kép màu vàng đồng nguyên bản cũng được thay thế bằng chi tiết của Forgiato và có thiết kế lấy cảm hứng từ tua-bin gió. CEO Xuân Vinh đã sơn lại các chấu sang màu đen, trong khi viền mâm được sơn màu vàng nổi bật. Ẩn phía sau là cùm phanh Brembo màu cam và đĩa phanh carbon ceramic đắt giá.Điểm nhấn cuối cùng của bản độ này nằm ở hệ thống treo khí nén của AirRex. Chi tiết này cho phép người lái nâng, hạ hoặc hạ sát gầm xe xuống mặt đất thông qua một chiếc remote đặt bên trong khoang nội thất.Khoang lái của xe sử dụng tông màu đen làm chủ đạo, kết hợp cùng chỉ khâu màu vàng. Các chi tiết như táp-pi cửa, bảng táp-lô hay ghế ngồi đều được bọc da cao cấp có màu đen, tương tự lớp sơn ngoại thất trên chiếc Ferrari 488 GTB này. Điểm thú vị trong khoang nội thất chính là bộ ghế đua Daytona Racing Seat chỉnh cơ, khung được làm hoàn toàn từ sợi carbon. Tựa đầu thêu logo “ngựa chồm” và dây đai an toàn mang tông màu vàng. "Siêu ngựa" này còn được trang bị rất nhiều chi tiết ốp sợi carbon như vô-lăng, lẫy chuyển số, hốc điều hòa, bảng đồng hồ, khu vực điều khiển giữa hai ghế,.. Vô-lăng có thiết kế lấy cảm hứng từ chi tiết trên những chiếc xe đua Công thức 1 của hãng Ferrari, tích hợp thêm nút khởi động Start/Stop Engine, hệ thống Manettino và lẫy chuyển số to bản. Chiếc Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk này vẫn sử dụng cỗ máy V8 tăng áp kép đặt giữa có dung tích 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt mức 760 Nm tại vòng tua máy 3.000 vòng/phút. Toàn bộ sức mạnh được truyền tới các bánh xe thông qua hộp số Getrag 7 cấp ly hợp kép được phát triển theo công nghệ F1. Mẫu siêu xe nước Ý chỉ cần 3 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, mất 8,3 giây để chạm ngưỡng 200 km/h và có tốc độ tối đa 330 km/h. Video: Siêu xe Ferrari 458 Liberty Walk trên phố Sài Gòn.

