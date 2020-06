Ngắm Colossus, chiếc limousine dài nhất là lớn nhất thế giới

mẫu xe Colossus Limo được giới thiệu lần đầu vào năm 2010 với tên gọi The King, khi đó, The King đã được tuyên bố là chiếc limo dài nhất và lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ được công nhận chính thức. Colossus Limo hạng sang trông giống như một chiếc xe tải Navistar International, chưa nói đến các trang bị trong xe, chỉ riêng kích thước của nó đã khiến người đi đường phải ngoái nhìn vài lần. Xe được sơn màu vàng lấp lánh càng tăng thêm độ nổi, đi kèm là đèn nền màu xanh lam. Colossus là một phần của một công ty cho thuê ở Glendale, California, tên là The Biggest Limo và được thành lập năm 2008 bởi Karen Petrosyan và Gary Piskoulian. Công ty này còn cung cấp rất nhiều chiếc xe lớn khác đến từ Bentley, Rolls-Royce và BMW. Tuy nhiên, tất cả đều không thể nổi bật bằng Colossus, Colossus được tạo ra dựa trên lý tưởng của Karen Petrosyan, với mong muốn xây dựng một chiếc xe phi thường không ai có. Karen Petrosyan đã quyết định chuyển đổi một chiếc xe tải thành một chiếc limo, đó là Colossus. Petrosyan cho biết việc chuyển đổi chỉ mất hơn 1 năm và giá xe Colossus khoảng 500.000 USD (tương đương 11,6 tỷ đồng). Colossus dài 12 mét, rộng 2,5 mét, nội thất cao 1,8 mét - rất lý tưởng cho các buổi tiệc mà người tham gia không cần lo sợ việc bị cộc đầu vào trần xe. Colossus có một phòng VIP, tại đây, bạn có thể uống tới say hoặc xem TV / chơi Playstation. Xe cũng có khu dành cho DJ với dàn máy đầy đủ chức năng, sàn nhảy LCD, ánh sáng kiểu club với những màn trình diễn laser và máy tạo khói giả, hệ thống âm thanh 8.000 watt chất lượng cao, hệ thống karaoke đầy đủ... Đặc biệt, bên trong Colossus có một phòng giám sát, với 4 camera quan sát bên trong và bên ngoài xe. Xe được trang bị hệ thống vệ tinh phản ứng nhanh nhất có thể tiếp nhận từ khắp nơi trên thế giới. Theo Karen Petrosyan, Colossus là một trải nghiệm xe limousine nên thử một lần trong đời. Chiếc xe có thể chở 27 hành khách chưa tính căn phòng chuyên để tiệc tùng. Nếu có hứng thú, bạn có thể thuê xe với giá 300 USD / giờ (khoảng 7 triệu đồng). Video: Ngắm chiếc limousine dài nhất là lớn nhất thế giới.

