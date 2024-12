Mua ôtô gì trong tầm giá 300 triệu đồng... “ngon, bổ, rẻ”?

Với số tiền 300 triệu đồng, nhiều người thường tìm đến thị trường thứ cấp để săn lùng những chiếc xe chất lượng, phù hợp với khả năng tài chính. Theo mách nước từ những người có kinh nghiệm mua bán ôtô, với tầm tài chính mua ôtô giá 300 triệu đồng, khách Việt hiện có khá nhiều lựa chọn xe đời cao, thậm chí chỉ là cả "hàng hot". KIA Morning 2021

KIA Morning chắc chắn là cái tên sáng giá phải kể đến, mẫu xe đã từng là “vua” phân khúc xe phổ thông hạng A. Hiện nay, với mức giá 300 triệu đồng người tiêu dùng sẽ có đa dạng lựa chọn phiên bản của KIA Morning đã qua sử dụng đời 2021, thậm chí là đời 2023. Khảo sát tại một trang chuyên bán xe cũ, xuất hiện tin rao bán xe Kia Morning 2021, ODO 11.000 km với chỉ 300 triệu đồng. Song, số liệu không nhiều. KIA Morning 2021 là mẫu xe nhỏ gọn với động cơ xăng 1.2L MPI, cho công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm. Xe có hai tùy chọn hộp số: số tự động 4 cấp và số sàn 5 cấp, giúp đáp ứng nhu cầu lái đa dạng của người dùng. KIA Morning thu hút người tiêu dùng với thiết kế có phần nhẹ nhàng, tinh tế và hiện đại, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng đặc biệt là phái nữ. Nội thất xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 7 inch, kết nối Bluetooth, USB, AUX, cùng hệ thống âm thanh 6 loa, mang đến không gian giải trí tiện nghi. Về an toàn, Kia Morning 2021 được trang bị hệ thống phanh ABS, túi khí, hệ thống kiểm soát ổn định ESC và cảm biến lùi, đảm bảo sự an tâm cho người lái và hành khách. Hyundai i10 đời 2021

Tương tự như người anh em đến từ Hàn Quốc, Hyundai I10 là một trong những mẫu xe phổ biến nhất có thể được tìm thấy trên thị trường thứ cấp. Với mức chi phí mua ôtô 300 triệu đồng, việc tìm kiếm mẫu xe này với “date” cao từ những năm 2022 là điều hết sức đơn giản. Đa phần các phiên bản đời cao của mẫu xe này đang mở bán sẽ là phiên bản số sàn. Với những năm sản xuất từ 2021 trở đi, mẫu xe hiện đang có đủ lựa chọn phiên bản cùng kiểu dáng chỉ với mức giá 300 triệu đồng. Hyundai Grand i10 2021 sở hữu động cơ xăng 1.2L MPI, cung cấp công suất khoảng 83 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm. Xe có hai lựa chọn hộp số, bao gồm số tự động 4 cấp và số sàn 5 cấp, giúp người lái linh hoạt trong việc điều khiển. Mẫu xe được đánh giá có động cơ cùng trải nghiệm lái thích thú hơn đa phần các mẫu xe cùng phân khúc. Nội thất của Grand i10 2021 trang bị vô lăng bọc da có chức năng điều chỉnh, màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto, cùng hệ thống âm thanh từ 4 đến 6 loa. Về an toàn, xe được tích hợp hệ thống phanh ABS, túi khí cho người lái và hành khách, hệ thống kiểm soát ổn định ESC và cảm biến lùi. Vinfast VF3 2023

Việc mẫu xe đến từ Vinfast xuất hiện trong danh sách này là điều tương đối dễ hiểu. Trong trường hợp thuê pin, bạn hoàn toàn có thể lăn bánh mẫu xe này với mức giá chưa đến 300 triệu đồng. Mặc dù mới chỉ ra mắt nửa năm trở lại đây, nhưng mẫu xe đã xuất hiện khá nhiều trên thị trường thứ cấp. Theo một trang chuyên xe cũ uy tín, hiện các phiên bản sang tay của mẫu xe tay đều có giá chưa đến 300 triệu đồng. VinFast VF3 là mẫu xe điện trang bị động cơ cho công suất khoảng 150 mã lực và mô-men xoắn tối đa đạt 240 Nm. Với dung lượng pin khoảng 40 kWh, xe có tầm hoạt động lên đến 300 km cho mỗi lần sạc, dựa trên tiêu chuẩn WLTP. Thời gian sạc nhanh DC để đạt 80% dung lượng là khoảng 30 phút, trong khi sạc đầy bằng AC sẽ mất từ 6 đến 8 giờ. Với động cơ thuần điện, VF3 cho ra trải nghiệm lái êm ái hơn so với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong. Kích thước nhỏ gọn của mẫu xe cũng là điểm cộng khi di chuyển trong thành phố. Nội thất của VF3 được trang bị màn hình giải trí lớn với kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cùng hệ thống âm thanh chất lượng cao. Ghế ngồi bọc da có chức năng điều chỉnh, mang lại sự thoải mái khi di chuyển. Về an toàn, VF3 được tích hợp các hệ thống như phanh ABS, túi khí cho người lái và hành khách, cân bằng điện tử ESC, cùng cảm biến và camera lùi. Ngoại thất của xe nổi bật với đèn LED chiếu sáng ban ngày, gương chiếu hậu chỉnh điện và la-zăng hợp kim từ 17 đến 18 inch. Toyota Wigo 2021

Người tiêu dùng hoàn toàn có thể tìm thấy mẫu xe Nhật Bản trên thị trường thứ cấp chỉ với 300 triệu trong điều kiện tương đối tốt, động cơ bền bỉ, nội thất còn mới và các tính năng hiện đại. Trong đó, chủ yếu là Toyota Wigo đời 2021 với đa dạng các tùy chọn phiên bản. Toyota Wigo 1.2G AT được đánh giá cao nhờ sự bền bỉ và tiết kiệm. Xe có chiều dài 3.660 mm, rộng 1.600 mm, cao 1.520 mm, mang lại sự linh hoạt trong di chuyển đô thị. Điểm nhấn bên ngoài xe là lưới tản nhiệt rộng và cụm đèn pha sắc nét. Nội thất xe đơn giản nhưng thực dụng, với màn hình cảm ứng và hệ thống âm thanh cơ bản. Động cơ 1.2L cho công suất 86 mã lực, kết hợp hộp số tự động 4 cấp, phù hợp cho người dùng tìm kiếm sự ổn định trong vận hành hàng ngày. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5-6 lít/100 km, lý tưởng cho việc tiết kiệm. Nhược điểm duy nhất của Wigo 1.2G AT là thiết kế bị chê "kém sắc" hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Mitsubishi Attrage 2022

Mitsubishi Attrage cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá 300 triệu đồng. Với mức giá xe Mitsubishi Attrage 2022 dao động từ 270 - 300 triệu đồng, bạn có thể dễ dàng tìm được một chiếc sedan cỡ B đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày. Mitsubishi Attrage 2022 sử dụng động cơ xăng 1.2L (3A92), đạt công suất khoảng 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm. Trong nội thất, Attrage 2022 được trang bị vô lăng bọc da tích hợp nút điều khiển, cùng màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ các kết nối Bluetooth, USB, và Apple CarPlay/Android Auto. Hệ thống âm thanh từ 4 đến 6 loa mang lại trải nghiệm giải trí đa dạng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đa số các mẫu Attrage cũ hiện có trên thị trường thường trang bị hộp số sàn. Trong tầm giá 300 triệu đồng mua ôtô, Mitsubishi Attrage 2022 đã qua sử dụng được xem là rất hợp lý. Video: trải nghiệm ôtô điện Vinfast VF3 siêu rẻ cùng Pew Pew.

